Нардеп Буймистер вышла из фракции "Батькивщина"

Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина".

Об этом в конце заседания парламента 14 января сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кадровый момент: согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Буймистер Людмилы Анатольевны из состава депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде 9 созыва", - сообщил Корниенко.

Нардеп объяснила свое решение

В комментарии для LB.ua свой выход из фракции депутат объяснила голосованием части "Батькивщины" за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ, а не обысками НАБУ и САП и подозрением главы фракции Юлии Тимошенко.

"Вчера после незаконного решения об увольнении с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка подала заявление на выход из фракции Батькивщина", - заявила Буймистер.

По словам парламентария, она не может оставаться в команде, "которая поддерживает разрушение президентом спецслужбы в самый критический момент войны".

Напомним, что Буймистер была избрана в 2019 году в ВР как представительница партии "Слуга народа". В 2021 году ее исключили из фракции этой политической силы. В июле 2025 года депутат присоединилась к фракции "Батькивщина".

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

