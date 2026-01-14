Нардеп Буймистер вышла из фракции "Батькивщина"
Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина".
Об этом в конце заседания парламента 14 января сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
Буймистер вышла из "Батькивщины"
"Кадровый момент: согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Буймистер Людмилы Анатольевны из состава депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде 9 созыва", - сообщил Корниенко.
Нардеп объяснила свое решение
В комментарии для LB.ua свой выход из фракции депутат объяснила голосованием части "Батькивщины" за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ, а не обысками НАБУ и САП и подозрением главы фракции Юлии Тимошенко.
"Вчера после незаконного решения об увольнении с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка подала заявление на выход из фракции Батькивщина", - заявила Буймистер.
По словам парламентария, она не может оставаться в команде, "которая поддерживает разрушение президентом спецслужбы в самый критический момент войны".
- Напомним, что Буймистер была избрана в 2019 году в ВР как представительница партии "Слуга народа". В 2021 году ее исключили из фракции этой политической силы. В июле 2025 года депутат присоединилась к фракции "Батькивщина".
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Каков тариф на ваши высеры?
Она впервые в парламенте
Вышла из партии президента
А с начала большой войны - служит
Меня другой человек из фракции Тимошенко интересует
ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО !!!!!
Для меня загадка ,что делает соратник Ющенко ,дипломат и Глава СБУ времен Майдана
Во фракции той, которая была против Ющенко
Против помощи Грузии
Против вступления Украины в НАТО
Как вообще можно вести дела с ГАЗОВОЙ ПРИНЦЕССОЙ
ХИХИКАЮЩЕЙ С ПУТИНЫМ ??????