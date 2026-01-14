РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13628 посетителей онлайн
Новости Подозрение Тимошенко Выход Бурмистер из Батькивщины
2 541 27

Нардеп Буймистер вышла из фракции "Батькивщина"

Буймистер выходит из "Батькивщины"

Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина".

Об этом в конце заседания парламента 14 января сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Буймистер вышла из "Батькивщины"

"Кадровый момент: согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Буймистер Людмилы Анатольевны из состава депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде 9 созыва", - сообщил Корниенко.

Читайте также: Нардеп Буймистер инициирует заседание комитета Рады из-за закупок "Энергоатома". ДОКУМЕНТ

Нардеп объяснила свое решение

В комментарии для LB.ua свой выход из фракции депутат объяснила голосованием части "Батькивщины" за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ, а не обысками НАБУ и САП и подозрением главы фракции Юлии Тимошенко.

"Вчера после незаконного решения об увольнении с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка подала заявление на выход из фракции Батькивщина", - заявила Буймистер.

По словам парламентария, она не может оставаться в команде, "которая поддерживает разрушение президентом спецслужбы в самый критический момент войны".

  • Напомним, что Буймистер была избрана в 2019 году в ВР как представительница партии "Слуга народа". В 2021 году ее исключили из фракции этой политической силы. В июле 2025 года депутат присоединилась к фракции "Батькивщина".

Подозрение Юлии Тимошенко 

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Читайте также: Обнародованные НАБУ аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения, - Тимошенко

Автор: 

ВР (29537) Батькивщина (2017) Буймистер Людмила (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
круговорот гівна у Раді
показать весь комментарий
14.01.2026 16:50 Ответить
+7
Виявила що їй недоплучавали в конверті мабуть
показать весь комментарий
14.01.2026 16:53 Ответить
+5
Вангую, що з бабою юлькою залишиться один власенко. І то не факт...
показать весь комментарий
14.01.2026 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
круговорот гівна у Раді
показать весь комментарий
14.01.2026 16:50 Ответить
💯, золоті слова.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:09 Ответить
Вангую, що з бабою юлькою залишиться один власенко. І то не факт...
показать весь комментарий
14.01.2026 16:51 Ответить
Виявила що їй недоплучавали в конверті мабуть
показать весь комментарий
14.01.2026 16:53 Ответить
Я ни в чём не виновата меня подставили агенты ФСБ из Краматорска Пустовит Сергей Викторович и Пустовит Юлия Сергеевна они давали мне деньги от торговли контрафактными сигаретами и московскими конфетами они щас в Испании Я всё про них расскажу...
показать весь комментарий
14.01.2026 16:53 Ответить
Добре-добре, ми чекаємо)
показать весь комментарий
14.01.2026 16:58 Ответить
Понятно. Нашествие однодневок с целью засрать тему шумом.
Каков тариф на ваши высеры?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:33 Ответить
У фсбешников Пустовитов по всей стране киоски с контрафактными сигаретами, мы с ними подкупили много депутатов что бы голосовали за уменьшение Украины на 25% платили им по 10 за сессию и двушечку в москву на российскую армию что бы украинцев депортировали с новых регионов...
показать весь комментарий
14.01.2026 17:41 Ответить
Ладно, ладно. Резвитесь пока админы не заблочили. Отрабатывайте свои копейки.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:43 Ответить
Невже бабця Юля нарешті постане таки пепед справедливим судом?
показать весь комментарий
14.01.2026 16:53 Ответить
Нет конечно. Получит пидозру, будет суд, заплатит залог 1 миллион гривен и будет ходить в Раду как и ходила.
показать весь комментарий
14.01.2026 16:57 Ответить
Вона як колобок, від всіх втече
показать весь комментарий
14.01.2026 17:03 Ответить
Ну якщо Міндіча оголосять у міжнародний розшук, тоді може й постане.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:04 Ответить
Цікаво, що ябурмістоенко навела бандитів на офіс Батьківщини. Тому і вийшла з фракцї.. цікаво - на чому Ї піймали???
показать весь комментарий
14.01.2026 16:55 Ответить
Ооо, пацючки оживились)
показать весь комментарий
14.01.2026 16:56 Ответить
300+ це тільки у ВР офіційних злодіїв. Позорище
показать весь комментарий
14.01.2026 16:56 Ответить
Мабуть дізналася, що всім платили а вона одна, як дура, робила за наказом.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:01 Ответить
Курва
показать весь комментарий
14.01.2026 17:05 Ответить
Я такие схемы расскажу! Как Пустовит Сергей Викторович и Пустовит Юлия Сергеевна держали всю верховную раду на прикорме от торговли контрафактными сигаретами по всей Украине...
показать весь комментарий
14.01.2026 17:13 Ответить
Ця Люся ж була у Зелених? Чи вона по колу ходить?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:27 Ответить
По руках...
показать весь комментарий
14.01.2026 17:32 Ответить
Вона чи не єдина адекватна зі всіх там.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:32 Ответить
Эта депутатка в ЗСУ!!!!
Она впервые в парламенте
Вышла из партии президента
А с начала большой войны - служит
Меня другой человек из фракции Тимошенко интересует
ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО !!!!!
Для меня загадка ,что делает соратник Ющенко ,дипломат и Глава СБУ времен Майдана
Во фракции той, которая была против Ющенко
Против помощи Грузии
Против вступления Украины в НАТО
Как вообще можно вести дела с ГАЗОВОЙ ПРИНЦЕССОЙ
ХИХИКАЮЩЕЙ С ПУТИНЫМ ??????
показать весь комментарий
14.01.2026 17:34 Ответить
Респект,пани Людмила...
показать весь комментарий
14.01.2026 17:35 Ответить
ОПа з усіх сил захищає "Бабківщину". Бо якщо розвалиться, то звідки голосів наберуть? Бабця хоч і кричала, що вона "оппазиція", але справно підголосовувала Зєрмачні по всім проектам. Надіялась, що коли створять уряд "Зе-єдності", то вона там теплі місця заслужить. Не вийшло. Не збирався Зеля ні з ким владу ділити.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:40 Ответить
🤮 *** яке воно усе бридке , гидозне та дуже смердить.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:42 Ответить
пацюки побігли
показать весь комментарий
14.01.2026 17:53 Ответить
 
 