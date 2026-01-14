Нардепка Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина"

Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина".

Про це наприкінці засідання парламету 14 січня повідомив перший заступник спікера Верхвної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Буймістер вийшла із "Батьківщини"

"Кадровий момент: згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Буймістер Людмили Анатоліївни зі складу депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді 9 скликання", - повідомив Корнієнко.

У коментарі для LB.ua свій вихід з фракції депутатка пояснила голосуванням частини "Батьківщини" за відставку Василя Малюка з посади голови СБУ, а не обшуками НАБУ і САП та підозрою голові фракції Юлії Тимошенко.

"Вчора після незаконного рішення про звільнення з посади Голови Служби Безпеки України Василя Малюка подала заяву на вихід з фракції Батьківщина", - заявила Буймістер.

За словами парламентарки, вона не може залишатися в команді, "яка підтримує руйнування президентом спецслужби в найкритичніший момент війни".

Нагадаємо, що Буймістер була обрана у 2019 році до ВР як представниця партії "Слуга народу". У 2021 році її виключили з фракції цієї політичної сили. У липні 2025 року депутатка долучилася до фракції "Батьківщина".

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Читайте також: Оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до мене жодного відношення, - Тимошенко