Нардепка Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина"
Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина".
Про це наприкінці засідання парламету 14 січня повідомив перший заступник спікера Верхвної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
Буймістер вийшла із "Батьківщини"
"Кадровий момент: згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Буймістер Людмили Анатоліївни зі складу депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді 9 скликання", - повідомив Корнієнко.
Нардепка пояснила своє рішення
У коментарі для LB.ua свій вихід з фракції депутатка пояснила голосуванням частини "Батьківщини" за відставку Василя Малюка з посади голови СБУ, а не обшуками НАБУ і САП та підозрою голові фракції Юлії Тимошенко.
"Вчора після незаконного рішення про звільнення з посади Голови Служби Безпеки України Василя Малюка подала заяву на вихід з фракції Батьківщина", - заявила Буймістер.
За словами парламентарки, вона не може залишатися в команді, "яка підтримує руйнування президентом спецслужби в найкритичніший момент війни".
- Нагадаємо, що Буймістер була обрана у 2019 році до ВР як представниця партії "Слуга народу". У 2021 році її виключили з фракції цієї політичної сили. У липні 2025 року депутатка долучилася до фракції "Батьківщина".
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
Она впервые в парламенте
Вышла из партии президента
А с начала большой войны - служит
Меня другой человек из фракции Тимошенко интересует
ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО !!!!!
Для меня загадка ,что делает соратник Ющенко ,дипломат и Глава СБУ времен Майдана
Во фракции той, которая была против Ющенко
Против помощи Грузии
Против вступления Украины в НАТО
Как вообще можно вести дела с ГАЗОВОЙ ПРИНЦЕССОЙ
ХИХИКАЮЩЕЙ С ПУТИНЫМ ??????
Це їй скоріш мінус ніж плюс (на мою думку). Не можна сидіти однією сракою на двох стільцях. Або воюєш, або закони робиш. Он Чорновол відмовилася від депутатсва і воює. Ця вирішила не відмовлятися, але закони не робить, бо більше 75% пропусків засідань.
Законотворчість, робота депутата ВР - це критично важливо. Це - робота, яка повинна робитись. Якшо ти висунув себе на цю позицію, люди тебе з якогось хріна підтримали, а ти замість робити роботу, на яку тебе обрали, взяв і звалив кудись. Хіба це добре? Хочеш бути в ЗСУ - честь тобі і хвала. Здав повноваження, на твоє місце прийде інший і буде працювати. Ну це так - в ідеальному світі.
Хоча в українських реаліях... тьотя прийшла в ВР на хвилі "Слуг уроду", то може її відсутність в ВР - плюс а не мінус. Накатувала на сессію отримати конвертик і проголосувати за те, за шо "смотрящій" скаже, а потім назад...
Надасте посилання на закони, які подала пані Людмила?
Окрім того ваш приклад не релевантний тому, що ви працюєте онлайн не з окопу. Не думаю, шо сидячі в окопі зручно розробляти закони... Хоча може я чогось не знаю. Може хто бував в окопах підкажуть як там, чи реально з автоматом в одній руці і книжкою з законами в іншій...
Либяться дивуются,
Чому вона попалася,
Так легко.
ну є такі ? та нема
найменша зелена скотина краде
Поки всі в очікуванні якихось подробиць про обшуки в офісі Батьківщини і підозрі Юлії Тимошенко...
.... поки країна в очікуванні розвитку подій, згадалася одна персонажка. Колишня "Слуга", Людмила Буймістер, яка влітку 2025 року несподівано стала членом фракції Батьківщина. (Чи не вона часом домовлялася З ЮВТ за десятку?)
На тлі підозри, тепер вже не так правдоподібно виглядає раптове прозріння щодо позиції Юльки . І не рятує від підозри у взятті хабаря від Юлі навіть піксель, в якому Буймістер постійно ходить в Раді.
абідна
Вона раніше вступила до фракції "Батьківщина", щоб зібрати інформацію про фінансові потоки всередині партії і отримати під запис гроші в партійному офісі, таким чином «довершивши» злочин.
Раніше Буймістер сама "попалася" НАБУ на хабарі, але погодилася стати агентом і привести детективам кілька душ в обмін на свою.