Цензор.НЕТ
Нардепка Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина"

Буймістер виходить із "Батьківщини"

Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина".

Про це наприкінці засідання парламету 14 січня повідомив перший заступник спікера Верхвної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Буймістер вийшла із "Батьківщини"

"Кадровий момент: згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народного депутата Буймістер Людмили Анатоліївни зі складу депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді 9 скликання", - повідомив Корнієнко.

Нардепка пояснила своє рішення

У коментарі для LB.ua свій вихід з фракції депутатка пояснила голосуванням частини "Батьківщини" за відставку Василя Малюка з посади голови СБУ, а не обшуками НАБУ і САП та підозрою голові фракції Юлії Тимошенко.

"Вчора після незаконного рішення про звільнення з посади Голови Служби Безпеки України Василя Малюка подала заяву на вихід з фракції Батьківщина", - заявила Буймістер.

За словами парламентарки, вона не може залишатися в команді, "яка підтримує руйнування президентом спецслужби в найкритичніший момент війни".

  • Нагадаємо, що Буймістер була обрана у 2019 році до ВР як представниця партії "Слуга народу". У 2021 році її виключили з фракції цієї політичної сили. У липні 2025 року депутатка долучилася до фракції "Батьківщина".

Підозра Юлії Тимошенко 

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Виявила що їй недоплучавали в конверті мабуть
Вангую, що з бабою юлькою залишиться один власенко. І то не факт...
По руках...
💯, золоті слова.
Вангую, що з бабою юлькою залишиться один власенко. І то не факт...
Виявила що їй недоплучавали в конверті мабуть
А це не вона часом вступала в БЮТ за бабло? і записала це на телефон? І яким записом зараз НАБУ козиряє? В неї голос прокурений, мужицький...
Эта женщина была с первых дней на фронте и только в 25году ушла со службы!Так что закрой свой рот!
Добре-добре, ми чекаємо)
Понятно. Нашествие однодневок с целью засрать тему шумом.
Каков тариф на ваши высеры?
Ладно, ладно. Резвитесь пока админы не заблочили. Отрабатывайте свои копейки.
Значить, єрмаковські боти та подоляки нікуди не зникли, а продовжують свою гнусну діяльність, бо... гроші є, а значить будуть подонки, що погодяться на них працювати.
Невже бабця Юля нарешті постане таки пепед справедливим судом?
Нет конечно. Получит пидозру, будет суд, заплатит залог 1 миллион гривен и будет ходить в Раду как и ходила.
Вона як колобок, від всіх втече
Ну якщо Міндіча оголосять у міжнародний розшук, тоді може й постане.
Цікаво, що ябурмістоенко навела бандитів на офіс Батьківщини. Тому і вийшла з фракцї.. цікаво - на чому Ї піймали???
Ні, просто перша зрозуміла, що пора тікати..
Ооо, пацючки оживились)
300+ це тільки у ВР офіційних злодіїв. Позорище
Мабуть дізналася, що всім платили а вона одна, як дура, робила за наказом.
Ця Люся ж була у Зелених? Чи вона по колу ходить?
По руках...
Вона чи не єдина адекватна зі всіх там.
Эта депутатка в ЗСУ!!!!
Она впервые в парламенте
Вышла из партии президента
А с начала большой войны - служит
Меня другой человек из фракции Тимошенко интересует
ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО !!!!!
Для меня загадка ,что делает соратник Ющенко ,дипломат и Глава СБУ времен Майдана
Во фракции той, которая была против Ющенко
Против помощи Грузии
Против вступления Украины в НАТО
Как вообще можно вести дела с ГАЗОВОЙ ПРИНЦЕССОЙ
ХИХИКАЮЩЕЙ С ПУТИНЫМ ??????
"Эта депутатка в ЗСУ!!!!"
Це їй скоріш мінус ніж плюс (на мою думку). Не можна сидіти однією сракою на двох стільцях. Або воюєш, або закони робиш. Он Чорновол відмовилася від депутатсва і воює. Ця вирішила не відмовлятися, але закони не робить, бо більше 75% пропусків засідань.
Це все зрозуміло. Докоряти комусь, шо вона пішл в ЗСУ - це дивно. Але ми повинні з холодною головою відкинути лозунги і відчуття, і почати розмірковувати логічно.
Законотворчість, робота депутата ВР - це критично важливо. Це - робота, яка повинна робитись. Якшо ти висунув себе на цю позицію, люди тебе з якогось хріна підтримали, а ти замість робити роботу, на яку тебе обрали, взяв і звалив кудись. Хіба це добре? Хочеш бути в ЗСУ - честь тобі і хвала. Здав повноваження, на твоє місце прийде інший і буде працювати. Ну це так - в ідеальному світі.
Хоча в українських реаліях... тьотя прийшла в ВР на хвилі "Слуг уроду", то може її відсутність в ВР - плюс а не мінус. Накатувала на сессію отримати конвертик і проголосувати за те, за шо "смотрящій" скаже, а потім назад...
"А Пани Людмила подает законы"
Надасте посилання на закони, які подала пані Людмила?

Окрім того ваш приклад не релевантний тому, що ви працюєте онлайн не з окопу. Не думаю, шо сидячі в окопі зручно розробляти закони... Хоча може я чогось не знаю. Може хто бував в окопах підкажуть як там, чи реально з автоматом в одній руці і книжкою з законами в іншій...
Галина я сижу в теплой немецкой квартире и конечно же не буду обговаривать женщину,которая с первых дней на фронте,я её в форме видела уже в 22 году!Она тогда уже оставила Раду.И спустя время только в 25вернулась.И это было ее решение,как и решение Тани Черновол всё-таки остаться на фронте, хотя до этого она говорила,что очень устала в одном из интервью!Но не мужчина,который сидит где-то в Европе,если смотреть под каким флагом он пишет обсуждать, причём без уважения Панi, которая храбрее многих мужчин, которые сбежали в Европу и сидят на шее налогоплательщиков!И единственное оружие у них это смартфон!
Що, як.. Гроші.
Респект,пани Людмила...
ОПа з усіх сил захищає "Бабківщину". Бо якщо розвалиться, то звідки голосів наберуть? Бабця хоч і кричала, що вона "оппазиція", але справно підголосовувала Зєрмачні по всім проектам. Надіялась, що коли створять уряд "Зе-єдності", то вона там теплі місця заслужить. Не вийшло. Не збирався Зеля ні з ким владу ділити.
пацюки побігли
Щури біжать та любяться,
Либяться дивуются,
Чому вона попалася,
Так легко.
Підтримую рішення цієї депутатки. Так мають поступити в інші притомні депутати ''Батьківщини''.
Шукати в бют притомних це все одно що серед зебілля знайти порядну і чесну людину, яка не крала в українців
ну є такі ? та нема
найменша зелена скотина краде
https://t.me/zelenicholovichky/12270 Прозріваю (зелені чоловічки):
 Поки всі в очікуванні якихось подробиць про обшуки в офісі Батьківщини і підозрі Юлії Тимошенко...
.... поки країна в очікуванні розвитку подій, згадалася одна персонажка. Колишня "Слуга", Людмила Буймістер, яка влітку 2025 року несподівано стала членом фракції Батьківщина. (Чи не вона часом домовлялася З ЮВТ за десятку?)
На тлі підозри, тепер вже не так правдоподібно виглядає раптове прозріння щодо позиції Юльки . І не рятує від підозри у взятті хабаря від Юлі навіть піксель, в якому Буймістер постійно ходить в Раді.
Пряма зараз вона в етері передачі Антона Борковського "Коментар" на телеканалі Еспресо. Дивіться в ютубі.
вона заперечує, що вона "викривач", чи будь-який інший свій правовий статус в криміальній справі про хабарі в БЮТі.
Ага як тільки про#0б треба перебити то зразу витягують Юльку на верх і всі дружно дроч@ть на неї ще й змагаються навипередки . А те що дрон розвідник облетів Київ по периметру та то ж муйня . Головне Юля Юля Юля !!! крічіть гуртом ! Радійте ! Дебілізм
невже всі брали хабарі а їй не сказали і не навчили ?
абідна
Юлію Тимошенко "здала" народний депутат Людмила Буймістер

Вона раніше вступила до фракції "Батьківщина", щоб зібрати інформацію про фінансові потоки всередині партії і отримати під запис гроші в партійному офісі, таким чином «довершивши» злочин.

Раніше Буймістер сама "попалася" НАБУ на хабарі, але погодилася стати агентом і привести детективам кілька душ в обмін на свою.
