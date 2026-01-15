САП будет просить для Тимошенко залог в 50 млн гривен по делу о подкупе депутатов
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей для лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде".
Подробности
"Прокуратура будет просить о залоге в 50 миллионов и личных обязательствах", - отметила она.
Заседание Высшего антикоррупционного суда состоится 16 января в 9 часов утра.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
Тимошенниця убивала Конституцію та законодавство України, як і ****** з ригоАНАЛЬНИМИ помічниками, з лютого 2014 та з 2022 років, убивають ШОДЕННО Українців!!!!
Ці двоє, УБИВЦІ України! Яку суму за УБИВСТВО, мають заплатити подєльніки Убивці???!!
Аааа, бабця то жебрачка. Ані кола ані подвірря.
Мертвечук і деркач, можуть це засвідчити, з багатирьовою та симоненком з рябченком!!
Там же осіла і купа найодіозніших ригів з України.
5 мільонами бабцю-візочницю образили.
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
вийде і далі продовжить красти… пздц «суд»
Ніяких застав.
Конфіскація майна у всіх родичів до третього коліна