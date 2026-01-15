САП будет просить для Тимошенко залог в 50 млн гривен по делу о подкупе депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей для лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде".

Подробности

"Прокуратура будет просить о залоге в 50 миллионов и личных обязательствах", - отметила она.

Заседание Высшего антикоррупционного суда состоится 16 января в 9 часов утра.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

