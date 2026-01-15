РУС
1 559 48

САП будет просить для Тимошенко залог в 50 млн гривен по делу о подкупе депутатов

тимошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей для лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде".

Подробности

"Прокуратура будет просить о залоге в 50 миллионов и личных обязательствах", - отметила она.

Заседание Высшего антикоррупционного суда состоится 16 января в 9 часов утра.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Топ комментарии
+7
малувато буде! ця жаба раз 100 більше накрала!
15.01.2026 17:26 Ответить
+6
Яка застава,на нари стару аферістку з конфіскатом !!))
15.01.2026 17:28 Ответить
+4
Ви недооцінюєтє стару воровайку на порядок.
15.01.2026 17:30 Ответить
малувато буде! ця жаба раз 100 більше накрала!
15.01.2026 17:26 Ответить
Ви недооцінюєтє стару воровайку на порядок.
15.01.2026 17:30 Ответить
Це якесь спотворене судочинство від стефанчуків+зеленського!!
Тимошенниця убивала Конституцію та законодавство України, як і ****** з ригоАНАЛЬНИМИ помічниками, з лютого 2014 та з 2022 років, убивають ШОДЕННО Українців!!!!
Ці двоє, УБИВЦІ України! Яку суму за УБИВСТВО, мають заплатити подєльніки Убивці???!!
15.01.2026 17:40 Ответить
50 мільйонів?! Для Юлі?! Гривень?! А-ха-ха-ха. )))))))))))))))))))))
15.01.2026 17:42 Ответить
А що, треба 500 млн. доларів?
15.01.2026 18:30 Ответить
Якщо 50 млн. за наміри дати комусь гроші, то який же залог повинен бути для тих корупціонерів, які крадуть сотнями мільйонів доларів під час війни на енергетиці, відбудові, армії тощо? Мабуть не менше мільярда!
15.01.2026 17:43 Ответить
Все рівно набагато менше ніж зелений клоун і зелена банда за 4 роки війни.
15.01.2026 17:55 Ответить
Яка застава,на нари стару аферістку з конфіскатом !!))
15.01.2026 17:28 Ответить
А шо так мало?
Аааа, бабця то жебрачка. Ані кола ані подвірря.
15.01.2026 17:28 Ответить
А яка застава для Міндіча, Цукермана, Гринчук, Галущенка та багатьох інших які крали сотнями мільйонів доларів?
15.01.2026 17:31 Ответить
Та ніяка, бо: " не на часі, це все іпсо, ші і хфейки!" От як зелена ботва нахлинула сюди обсирати бабу жулю, а що там по міндичам? Їм ротяки подачками гривневими мабуть заткнули?
15.01.2026 17:57 Ответить
це фігня для бабці. в неї на калясці одне колесо дорожче коштує!
15.01.2026 17:32 Ответить
У неї і довідка є, з МСЕК від крупи, що вона є інвалід 1 групи, і нерухомо лежить у ВРУ, з доглядом осіб від ******!!
Мертвечук і деркач, можуть це засвідчити, з багатирьовою та симоненком з рябченком!!
15.01.2026 17:43 Ответить
ну в неї точно є УБД. ана ж ранєная за ніжалєзнасть партії юльківщина
15.01.2026 18:02 Ответить
Мільйон зелені в неї знайдеться. Льогко! І не один лимон, і навіть не один лярд...
15.01.2026 17:33 Ответить
та шо ж ви таке кажете?

15.01.2026 17:36 Ответить
Щоб дати можливість втекти до дочкі на Фларіду?(((((((((((((((999999
15.01.2026 17:35 Ответить
Відкриваю потужний мега збір на заставу бабі йулі!

15.01.2026 17:35 Ответить
Для неї то копійки. Недарма її доця Жужа і зятьок звалили не в якусь з країн ЄС, а в Дубай - рай для тих, хто не хоче показати звідки вони взяли свої мільйони доларів.
Там же осіла і купа найодіозніших ригів з України.
15.01.2026 17:41 Ответить
Та ви шо? Оце так. А де осіли синки призивного віку Порошенка? Чи ета другоє?
15.01.2026 18:40 Ответить
15.01.2026 17:43 Ответить
👍😂🤣
15.01.2026 18:26 Ответить
Аарончік перед побаченням з кістоявою видалив мій пост, тому дублюю:
5 мільонами бабцю-візочницю образили.
15.01.2026 17:48 Ответить
Одні помирають в окопах, щоб інші могли і далі красти, а в разі чого вийти під заставу...
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
15.01.2026 17:53 Ответить
І величний ***** міняти не хоче, йому насрати. В нарциса проблеми тільки Клично і Порох і попіаритись потужно
15.01.2026 18:12 Ответить
50 мільйонів і підкуповуй далі. Чи хтось вірить, що особисті зобов'язання її стримають
15.01.2026 17:54 Ответить
Які коменти яскраві: Посадити воровку, лінчювати. І сап уже заставу визначила в 50 лямів. Цікаво, а що чути про потужних зелених менеджерів, які поцупили мільярди: галущенки, резнікови, умєрови, міндічі, та їм числа нема. Нам так завзято плівки крутили і що? Комусь підозра є? Єрмак уже в окопі, як обіцяв? Юлю призначили головним корупціонером. Ту, вина, можливо, в тому, що брала гроші у корупціонерів за потрібні голосування. То до неї відразу на другий день підозра, а тим, хто стирив мільярди - НІЧОГО, а вірніше багатьом коридор на кордоні для можливості змитись. А лохи радіють. А, це із серії "хоть поржом".
15.01.2026 17:58 Ответить
Ну, а з йулєю що робити? Зрозуміти і пробачити?
15.01.2026 18:07 Ответить
Іпать, та вона краде за місяць стільки🤦‍♂️
вийде і далі продовжить красти… пздц «суд»
15.01.2026 18:11 Ответить
Корупція довічне.
Ніяких застав.
Конфіскація майна у всіх родичів до третього коліна
15.01.2026 18:30 Ответить
От і потягнулось бабло.
15.01.2026 18:33 Ответить
Якщо читати тільки коменти на Ц,, то можна подумати, що населення країни складається тільки з одних довбойолопів.
15.01.2026 18:34 Ответить
Стадний інстинкт. Це що, вперше?
15.01.2026 18:44 Ответить
 
 