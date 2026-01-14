"Хотим грохнуть это большинство": о чем говорят фигуранты "записей Тимошенко", обнародованных НАБУ

На опубликованных НАБУ записях лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит об оплате за голосование в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, записи обнародовала пресс-служба Бюро.

Подробности

Разговор состоялся 12 января 2026 года, накануне голосования за увольнение руководителей Минобороны и Минцифры.





Во время общения Тимошенко говорит, что будет координировать голосование в мессенджере "Signal".

Также в НАБУ отметили, что разговоры касались не только законопроектов, но и кадровых решений парламента.

Тимошенко заявляла во время разговоров о желании "грохнуть большинство".

В переписке, как свидетельствуют данные НАБУ, парламентарий отправляла "инструкции" по голосованию.





Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

