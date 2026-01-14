РУС
"Хотим грохнуть это большинство": о чем говорят фигуранты "записей Тимошенко", обнародованных НАБУ

В НАБУ обнародовали записи разговоров Тимошенко: что известно?

На опубликованных НАБУ записях лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит об оплате за голосование в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, записи обнародовала пресс-служба Бюро.

Подробности

Разговор состоялся 12 января 2026 года, накануне голосования за увольнение руководителей Минобороны и Минцифры.

Опубликованы записи разговоров Тимошенко: что известно?
НАБУ обнародовало записи разговоров Юлии Тимошенко

Во время общения Тимошенко говорит, что будет координировать голосование в мессенджере "Signal".

НАБУ обнародовало записи разговоров Юлии Тимошенко

Также в НАБУ отметили, что разговоры касались не только законопроектов, но и кадровых решений парламента.

Военное положение продлили до 4 мая 2026 года

Тимошенко заявляла во время разговоров о желании "грохнуть большинство".

НАБУ обнародовало записи разговоров Юлии Тимошенко

В переписке, как свидетельствуют данные НАБУ, парламентарий отправляла "инструкции" по голосованию.

Переписка Тимошенко, обнародованная НАБУ
Переписка Тимошенко, обнародованная НАБУ

Читайте: Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на утро обыски НАБУ в офисе "Батькивщины" продолжаются, - Плинский

НАБУ (4814) Тимошенко Юлия (24594)
+36
нема парламенту в країні - збір бидла, зрадників та гнид
14.01.2026 13:16 Ответить
+22
Голосували по приколу і через таких , які хтіли іржати , маємо біду в країні! Жалко тих, хто розумів це, але страждає. через цих виродків.
14.01.2026 13:23 Ответить
+9
І звідки вони взялися?
14.01.2026 13:18 Ответить
нема парламенту в країні - збір бидла, зрадників та гнид
14.01.2026 13:16 Ответить
І звідки вони взялися?
14.01.2026 13:18 Ответить
Голосували по приколу і через таких , які хтіли іржати , маємо біду в країні! Жалко тих, хто розумів це, але страждає. через цих виродків.
14.01.2026 13:23 Ответить
Напиши мені на мейл або в інсту (контакти в моєму профілі), я тобі розповім, через кого в нас біда
14.01.2026 13:35 Ответить
ну то давай емеіл - тобі зараз весь форум допише...
14.01.2026 13:44 Ответить
Знайди в мій профіль, побачиш мій мейл
14.01.2026 13:48 Ответить
шо мені щє зробити? - присісти 50 нє?
14.01.2026 13:50 Ответить
Не щє, а ще. Тобі би українську мову повчити, а не присідати ))
14.01.2026 13:55 Ответить
ні, я таки колись напишу кнігу -"Сміливий в тіні, або шелуха"
14.01.2026 13:49 Ответить
Перш ніж писати кн(і)гу, спочатку вивчи українську мову, або пиши вже своєю рідною кацапською, щоб не ганьбитися ))
показать весь комментарий
так в куда? - пропагандуй себе!
показать весь комментарий
Не куда, а куди, кацапчику )
показать весь комментарий
перша приміта недолугих-слухняних? - роскідувати базар по вітках,
вони не вміють тримати бесіду,
та і не за тим вони тутa...
14.01.2026 14:31 Ответить
Із наріду 73
14.01.2026 13:51 Ответить
Мабуть марсіане їх туди навибирали..або мудрі вкраїнчики..не ?
14.01.2026 13:24 Ответить
Немає парламенту це наслідок відсутності суверенітету і національної стратегії з 1991 року...
14.01.2026 13:27 Ответить
Вау!І хто ж їх у вру обрав?
14.01.2026 13:29 Ответить
Так так, пане. Саме так.
Ось тільки одне запитання - а хто ж їх туди обрав? Мельмакці чи мембранці?
14.01.2026 13:47 Ответить
ну можете Ви і ще десяток таких як Ви подрочити на очевидне питання хто ж їх туди обрав і тішитись "АНАЛізом" що БУЛО

питання що робити
14.01.2026 13:54 Ответить
ВЕРНО СКАЗАНО! а Дальше? Кроме Пук пук в лужу--ничего?Попердим и Забудем!как миндича и дерьмака?"Каждый Сам за Себя"- так? 30 лет так Живете! а Резельтат?
14.01.2026 14:20 Ответить
Не может быть...бабу Юлю подставили ..."Это западло-реальная коза с глазами,бл.буду-на зуб отвечаю,век воли не видать-да не было такого"-так прокомментировала баба Юля возбуждение нового дела и обыски...
14.01.2026 13:18 Ответить
Юля, хотіла щоб і з нею Зелені Гниди домовлялися. Тому мала мету гальмувати прийняття законів.
14.01.2026 13:19 Ответить
Зелених гнид мало грохнути, їх за грати і майно конфіскувати
14.01.2026 13:21 Ответить
Грохнути - то таке - а бабло для чого обіцяти? - не депутати а наймані вбивці
14.01.2026 13:21 Ответить
щоб у Зе слуг не було більшості, щоб вони не могли приймати потрібні закони та не могли призначати на керівні посади своїх людей. Юля хотіла теж мати свою частку.
14.01.2026 13:30 Ответить
По крайній мірі сивочолий барига не допустив широкомаштабного вторгнення, при тому було двічі введення росвійськ в України- Іловайськ, Дебальцево. Тому не потрібно оправдувати Зе.
14.01.2026 13:48 Ответить
вьіктор, а може у тебе є докази про вальцман, барига?
14.01.2026 14:06 Ответить
Яник втік у Росію. Прихопив з собою гроші.
Вибрали Порошенка. А бюджет пустий... З часом корито бюджету почало наповнюваться. Запрацював ВПК. Почали розробляться різні зразки зброї.
Потім прийшли "зелені свині". Заявили, що Порошенко збагачується на війні, тому зупинили оборонні програми, а гроші кинули на "велике асфальтокрадівництво". Коли прийшли кацапи, виявилося, що на оборону грошей немає. "Але у всьому винен Порошенко...". Будем саджати...". (За шість років правління "зелених" було порушено більше 60 кримінальних справ, стосовно Порошенка. За весь цей час не було висунуто ЖОДНОГО звинувачення - тільки Генпрокурори, "чомусь", тікали з посади, один за одним...
А у тебе - "всі однакові"... Ти вже якось визначся...
Підказую - напиши, що "Порошенко всіх залякав..."
14.01.2026 14:10 Ответить
Коли в цій країні буде порядок?
Чи можливо це взагалі??
14.01.2026 13:24 Ответить
Гадюче кубло-чергове підтвердження...
14.01.2026 13:25 Ответить
Сдавайте мандаты и грохкайте,зачем платить и плодить коррупцию под куполом,хотя там и находится главное кубло коррупции.
14.01.2026 13:26 Ответить
Не вміє баба юля по закону працювати.Старі гріхи заважають.
14.01.2026 13:27 Ответить
пропоную всіх зареєстрованих раніше квітня 2019 забанити наповічне
і виключити із спільноти як незанадто смарагдових!
14.01.2026 13:28 Ответить
Народна мудрість каже: вмій своєчасно зупинитися!
Все є, онуки, майно, бабло. Відпочивай, миши мемуари.
Так, ні. Хочеться влади.
Загралася старуха, ботоксом заколата.
Прямо, як її дружбан *****.
І виглядає так само.
14.01.2026 13:29 Ответить
вОна просто в Качанівці недосиділа, та і не за все, ще відповіла, тепер прийшов її зоряний час, нарешті.
14.01.2026 14:07 Ответить
бабаня а грошиків висточить?
в цьому вся баба жуля - купити!
14.01.2026 13:30 Ответить
саме звичайне лобіювання. а так нормальне парламентське життя.
14.01.2026 13:30 Ответить
ЗЕлену більшість давно вже було "грохнуть" (в переносному).90 %,це мінімум "Слуг", а то і більше - неадеквати,корупціонери,хабарники,зрадники,баласт від якого толку як з козла молока.Це лайно яке створювалось ЗЕленою верхівкою по об'явам і по знайомству,кумовству та зв'язками.
14.01.2026 13:35 Ответить
Рада перетворилася на відділення психіатричної лікарні. Пора вже санітарів викликати.
14.01.2026 13:35 Ответить
платім предоплатой за две сессії!
а двушечка куди побігла?
а Вона незмінна!
14.01.2026 13:39 Ответить
вважаю всі державні чиновники, депутати ..все що має відношення до державного управління має проходити щомісячно тест на детекторі брехні.

незалежною інституцією (з представникам США ЄС Британія .. і тиди .. нікого з місцевих, хіба що як спостерігач)
14.01.2026 13:39 Ответить
Юльку намагатись посадити то погана прикмета
14.01.2026 13:43 Ответить
з тимошенко все зрозуміло, а чому не висвітлюють призвища народних депутатів з цього листування?
14.01.2026 13:45 Ответить
Бо вони ЇЇ "здали"...
14.01.2026 14:12 Ответить
❗️Тимошенко вручили підозру | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=uaw82EErlfE
14.01.2026 13:49 Ответить
Нарід 73% у 2019 році на виборах похоронив Верховну Раду, інститути президента і уряду. Ми відкотилися на років 20 назад. Попробуй ще відірвати ту свому від годівничок. Але що я цікавого почув, що ''патріотка'' Юля спілкується виключно російською, як і ''слуги'' та ОПЗЖ. Одна команда, тільки в різних кольорах.
14.01.2026 13:57 Ответить
"Грохнуть більшисть"? А в чем она не права?
14.01.2026 14:04 Ответить
а де тюлькорасти, де ібан Суліма, де Всезаглот Марченко? де інші упороті із секти бахіні вони?
14.01.2026 14:09 Ответить
Цікаво, це співпадіння що усі фігуранти корупційних зашкварів поголовно спілкуються свинособачою?
14.01.2026 14:19 Ответить
МЮ- це Манчестер Юнайтед
14.01.2026 14:48 Ответить
 
 