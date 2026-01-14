7 182 60
"Хотим грохнуть это большинство": о чем говорят фигуранты "записей Тимошенко", обнародованных НАБУ
На опубликованных НАБУ записях лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит об оплате за голосование в парламенте.
Как передает Цензор.НЕТ, записи обнародовала пресс-служба Бюро.
Подробности
Разговор состоялся 12 января 2026 года, накануне голосования за увольнение руководителей Минобороны и Минцифры.
Во время общения Тимошенко говорит, что будет координировать голосование в мессенджере "Signal".
Также в НАБУ отметили, что разговоры касались не только законопроектов, но и кадровых решений парламента.
Тимошенко заявляла во время разговоров о желании "грохнуть большинство".
В переписке, как свидетельствуют данные НАБУ, парламентарий отправляла "инструкции" по голосованию.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
Топ комментарии
+36 Alex G.
показать весь комментарий14.01.2026 13:16 Ответить Ссылка
+22 Vitaliy #399296
показать весь комментарий14.01.2026 13:23 Ответить Ссылка
+9 Батька Махно #495444
показать весь комментарий14.01.2026 13:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вони не вміють тримати бесіду,
та і не за тим вони тутa...
Ось тільки одне запитання - а хто ж їх туди обрав? Мельмакці чи мембранці?
питання що робити
Вибрали Порошенка. А бюджет пустий... З часом корито бюджету почало наповнюваться. Запрацював ВПК. Почали розробляться різні зразки зброї.
Потім прийшли "зелені свині". Заявили, що Порошенко збагачується на війні, тому зупинили оборонні програми, а гроші кинули на "велике асфальтокрадівництво". Коли прийшли кацапи, виявилося, що на оборону грошей немає. "Але у всьому винен Порошенко...". Будем саджати...". (За шість років правління "зелених" було порушено більше 60 кримінальних справ, стосовно Порошенка. За весь цей час не було висунуто ЖОДНОГО звинувачення - тільки Генпрокурори, "чомусь", тікали з посади, один за одним...
А у тебе - "всі однакові"... Ти вже якось визначся...
Підказую - напиши, що "Порошенко всіх залякав..."
Чи можливо це взагалі??
і виключити із спільноти як незанадто смарагдових!
Все є, онуки, майно, бабло. Відпочивай, миши мемуари.
Так, ні. Хочеться влади.
Загралася старуха, ботоксом заколата.
Прямо, як її дружбан *****.
І виглядає так само.
в цьому вся баба жуля - купити!
а двушечка куди побігла?
а Вона незмінна!
незалежною інституцією (з представникам США ЄС Британія .. і тиди .. нікого з місцевих, хіба що як спостерігач)
https://www.youtube.com/watch?v=uaw82EErlfE