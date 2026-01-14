Платим "десять" за две сессии: про що говорять фігуранти "записів Тимошенко", оприлюднених НАБУ

На опублікованих НАБУ записах лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко говорить про оплату за голосування у парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, записи оприлюднила пресслужба Бюро.

Розмова відбувалася 12 січня 2026 року, напередодні голосування за звільнення очільників Міноборони та Мінцифри.





Під час спілкування Тимошенко каже, що координуватиме голосування в месенджері "Signal".

Також у НАБУ зазначили, що розмови стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Тимошенко заявляла під час розмов про бажання "грохнути більшість".

У листуванні, як свідчать дані НАБУ, парламентарка надсилала "інструкції" щодо голосування.





Читайте: Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський