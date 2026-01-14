Платим "десять" за две сессии: про що говорять фігуранти "записів Тимошенко", оприлюднених НАБУ

У НАБУ оприлюднили записи розмов Тимошенко: що відомо?

На опублікованих НАБУ записах лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко говорить про оплату за голосування у парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ, записи оприлюднила пресслужба Бюро.

Подробиці

Розмова відбувалася 12 січня 2026 року, напередодні голосування за звільнення очільників Міноборони та Мінцифри.

Опубліковано записи розмов Тимошенко: що відомо?
НАБУ оприлюднило записи розмов Юлії Тимошенко

Під час спілкування Тимошенко каже, що координуватиме голосування в месенджері "Signal".

НАБУ оприлюднило записи розмов Юлії Тимошенко

Також у НАБУ зазначили, що розмови стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.

Тимошенко заявляла під час розмов про бажання "грохнути більшість".

НАБУ оприлюднило записи розмов Юлії Тимошенко

У листуванні, як свідчать дані НАБУ, парламентарка надсилала "інструкції" щодо голосування.

Переписка Тимошенко, оприлюднена НАБУ
Переписка Тимошенко, оприлюднена НАБУ

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Топ коментарі
нема парламенту в країні - збір бидла, зрадників та гнид
14.01.2026 13:16 Відповісти
Голосували по приколу і через таких , які хтіли іржати , маємо біду в країні! Жалко тих, хто розумів це, але страждає. через цих виродків.
14.01.2026 13:23 Відповісти
Яник втік у Росію. Прихопив з собою гроші.
Вибрали Порошенка. А бюджет пустий... З часом корито бюджету почало наповнюваться. Запрацював ВПК. Почали розробляться різні зразки зброї.
Потім прийшли "зелені свині". Заявили, що Порошенко збагачується на війні, тому зупинили оборонні програми, а гроші кинули на "велике асфальтокрадівництво". Коли прийшли кацапи, виявилося, що на оборону грошей немає. "Але у всьому винен Порошенко...". Будем саджати...". (За шість років правління "зелених" було порушено більше 60 кримінальних справ, стосовно Порошенка. За весь цей час не було висунуто ЖОДНОГО звинувачення - тільки Генпрокурори, "чомусь", тікали з посади, один за одним...
А у тебе - "всі однакові"... Ти вже якось визначся...
Підказую - напиши, що "Порошенко всіх залякав..."
14.01.2026 14:10 Відповісти
нема парламенту в країні - збір бидла, зрадників та гнид
14.01.2026 13:16 Відповісти
І звідки вони взялися?
14.01.2026 13:18 Відповісти
Голосували по приколу і через таких , які хтіли іржати , маємо біду в країні! Жалко тих, хто розумів це, але страждає. через цих виродків.
14.01.2026 13:23 Відповісти
Ти хворий? Папріколу батьки твої голосували, і наголосували. Треба було головою думати в 1991 році. А нинішня влада все правильно робить. Кого твій улюблений Порошенко посадив? Чи кого хоча б судили за його правління? Нікого. При ньому олігархи очолювали областя. Коломойський ногами двері відкривав де хотів. А при клоуні він сидить. І Тимошенко має сидіти вже років 20 як. І Порошенко разом з Кучмою теж. І будуть з часом сидіти.
15.01.2026 17:33 Відповісти
Ти чмо болотяне, чого сидиш в Польщі і тут пишеш дурниці? Я і мої батьки з 91 року голосували за Чорновола, далі націоналістів. Але практично уся Україна в 90-х була під гнітом комуно-форцовщиків, які швиденько поприхватизовували за безцінь колгоспи , фабрики, заводи, а то що залишилось- земля, то ця зелена тварина розпродала тим же комуно-форцовщикам. Ти сидиш у комфортних умовах, ще й поляки тобі помагають, бо ти ущємлений , але зелений, які здобудки зелена тварина принесла в Україні, окрім знищеноих сотні тисяч українців і поломаного ровера?
16.01.2026 09:02 Відповісти
Із наріду 73
14.01.2026 13:51 Відповісти
це не нарід, а населення. у нас контролер по воді----ну дуже любить Україну. Розмовляє московською, ходить в московську церкву. Війську не допомогає.Вся сім'я 4 людини голосувала за гравця на піаніно Але Україну ну дуже любить. Перед виборами я її,ледь не на колінах, просила не голосувати за гравця. А тепер каже---ну помилилися.
14.01.2026 15:29 Відповісти
Мабуть марсіане їх туди навибирали..або мудрі вкраїнчики..не ?
14.01.2026 13:24 Відповісти
Що то за слово вкраїнчики, це ті типу росгаварящіє?
14.01.2026 15:06 Відповісти
путін "старається" защітіть і кацапочелюсну Юлю, а вона сук@ без вказівки путіна сама "двушки" роздає.
15.01.2026 06:21 Відповісти
Каториє узкоязичниє.
15.01.2026 08:57 Відповісти
Не обов'язково ..це ті хитрозроблені, що думають не головою а дупою ..україномовних таких дууууже багато..
Хочьпоржали у 2019 .а потім здриснули через Тісу...це також "вкраїнчики"
15.01.2026 11:23 Відповісти
вкраїнчики- це слово роспропаганди, як і наКраїні, тому, якщо ти українець , то не повинен обсирати самого себе, а щодо здриснули, то мільйони здриснуло росязичних, якщо і навіть із західних областей, то -це мізер. Між іншим в сім'ї не без урода, як в 2-й світовій війні на заході України невелика кількість переходила на сторону комуняк, записувались в стрибки і під виглядом ОУН-УПА спалювали села.
15.01.2026 13:55 Відповісти
хитрозроблених україномовних ЗЕбілів також вигадала рос пропаганда ? Ну Ок - так простіше вважати
17.01.2026 08:20 Відповісти
Вишиватників також вигадала роспропаганда? це ті,які не ЧУЮТЬ ЩО ЇМ КАЖУТЬ - головне щоб казали українською (навіть якщо воно несе люту ахінею)
17.01.2026 08:26 Відповісти
Немає парламенту це наслідок відсутності суверенітету і національної стратегії з 1991 року...
14.01.2026 13:27 Відповісти
Чорновіл-Кравчук ? Кравчук.
Кучмо і т.д. і т.п. Ну то ЗВІДКИ ?
15.01.2026 08:59 Відповісти
Бо в 90-х вибирали комуняк, дальше перефарбованих комуняк, дальше патріота Ющенка, якого чуть не зажерли, а дальше прихожанина з УПЦМП Янека, який запросив російські війська, дальше Пороха- патріота, який всіма силами вивів країну із прірви, але ж купа нороду захотіло іржати , то так, що той клоун із своє квартальною командою та ОПЗЖ втопили по лікті в крові українців! Тому безумовно вина народу, які безмозглі, совок в голові і думають, що за 2.10 руб будуть жерти ковбасу.
15.01.2026 14:02 Відповісти
Українці народ чудовий, проблема в тому що 300 років колонізації і рабства а також відсутність національної віри , релігії та стратегії даються в знаки тобто українцями дуже легко маніпулювати.
Наприклад у євреїв це все є..
порошенко те саме що і клоун , подивиться на цого голосування в ВРУ все що зелені просували підтримано( продаж укр земель, посилення відповідальності, всі обмеження для народа, жодної критики зеленського і т д)
15.01.2026 14:50 Відповісти
Не погоджуюсь, в Порошенка не було монобільшості, як в Кучми, Янека та Зе. Він не мав впливу на більшість. А , то що лайном облили, він до сих пір відмивається і ніяк не може відмитись. Я за нього не голосував в 1 турі, але в 2-му був за, тому не є типу порохоботом і я бачу, що з ним не було все гладко, але він мав досягнення, на відміну жодного із президентів, окрім Ющенка. Мені достатньо, що в 14 -му році, путлер вже тоді ділив Україну на новоросію та україну, але Порох не допустив і в кінці каденції кров проливалась одиницями. А зараз?
15.01.2026 16:15 Відповісти
Те що лилося менше крові це не заслуга Пороха, а не готовності на той час ***** до повномаштабної війни...
порох людина системи 100%
украяїнці поки не здобули не національного уряду ні національного президента, а за такої системи , але час іде і все змінюється може і вдастьця стати в один ряд з цивілізованими націями з часом
15.01.2026 16:32 Відповісти
Якої системи? Зе прийшов не з системи і привів таку систему, що нам не снилась! Щоб отримати національного президента, потрібно щоб в політику йшли не бізнесмени, а політики, коли будуть закони прийняті про відповідальність, про відкликання і так далі, то тоді за 100 років отримаємо, але ми живемо зараз і оправдування не доречні, війна, народ мерзне, потрібні кардинальні рішення, а падло некомпетентне, щоб створити уряд національної довіри , прикриває свою обкакану дупу..
15.01.2026 16:45 Відповісти
Вау!І хто ж їх у вру обрав?
14.01.2026 13:29 Відповісти
Так так, пане. Саме так.
Ось тільки одне запитання - а хто ж їх туди обрав? Мельмакці чи мембранці?
14.01.2026 13:47 Відповісти
ну можете Ви і ще десяток таких як Ви подрочити на очевидне питання хто ж їх туди обрав і тішитись "АНАЛізом" що БУЛО

питання що робити
14.01.2026 13:54 Відповісти
Не может быть...бабу Юлю подставили ..."Это западло-реальная коза с глазами,бл.буду-на зуб отвечаю,век воли не видать-да не было такого"-так прокомментировала баба Юля возбуждение нового дела и обыски...
14.01.2026 13:18 Відповісти
Юля, хотіла щоб і з нею Зелені Гниди домовлялися. Тому мала мету гальмувати прийняття законів.
14.01.2026 13:19 Відповісти
Зелених гнид мало грохнути, їх за грати і майно конфіскувати
14.01.2026 13:21 Відповісти
Грохнути - то таке - а бабло для чого обіцяти? - не депутати а наймані вбивці
14.01.2026 13:21 Відповісти
щоб у Зе слуг не було більшості, щоб вони не могли приймати потрібні закони та не могли призначати на керівні посади своїх людей. Юля хотіла теж мати свою частку.
14.01.2026 13:30 Відповісти
По крайній мірі сивочолий барига не допустив широкомаштабного вторгнення, при тому було двічі введення росвійськ в України- Іловайськ, Дебальцево. Тому не потрібно оправдувати Зе.
14.01.2026 13:48 Відповісти
вьіктор, а може у тебе є докази про вальцман, барига?
14.01.2026 14:06 Відповісти
14.01.2026 14:10 Відповісти
Коли в цій країні буде порядок?
Чи можливо це взагалі??
14.01.2026 13:24 Відповісти
Надскладне запитання. Річ у тім, що там сидять не марсіяни, а "яскраві" представники нашого народу. І якщо, навіть, їх поміняти на інших пересічних громадян, то навряд, що ситуація там суттєво зміниться. Треба міняти Закон. На сьогодні, цей парламент - це великий бізнес-проєкт, заснований свого часу, олігархами де обертаються/(лись?) великі гроші й законодавство виписано під це. Народного там немає нічого - ЗОВСІМ.
14.01.2026 15:16 Відповісти
Гадюче кубло-чергове підтвердження...
14.01.2026 13:25 Відповісти
Сдавайте мандаты и грохкайте,зачем платить и плодить коррупцию под куполом,хотя там и находится главное кубло коррупции.
14.01.2026 13:26 Відповісти
Не вміє баба юля по закону працювати.Старі гріхи заважають.
14.01.2026 13:27 Відповісти
пропоную всіх зареєстрованих раніше квітня 2019 забанити наповічне
і виключити із спільноти як незанадто смарагдових!
14.01.2026 13:28 Відповісти
Народна мудрість каже: вмій своєчасно зупинитися!
Все є, онуки, майно, бабло. Відпочивай, миши мемуари.
Так, ні. Хочеться влади.
Загралася старуха, ботоксом заколата.
Прямо, як її дружбан *****.
І виглядає так само.
14.01.2026 13:29 Відповісти
вОна просто в Качанівці недосиділа, та і не за все, ще відповіла, тепер прийшов її зоряний час, нарешті.
14.01.2026 14:07 Відповісти
бабаня а грошиків висточить?
в цьому вся баба жуля - купити!
14.01.2026 13:30 Відповісти
саме звичайне лобіювання. а так нормальне парламентське життя.
14.01.2026 13:30 Відповісти
ЗЕлену більшість давно вже було "грохнуть" (в переносному).90 %,це мінімум "Слуг", а то і більше - неадеквати,корупціонери,хабарники,зрадники,баласт від якого толку як з козла молока.Це лайно яке створювалось ЗЕленою верхівкою по об'явам і по знайомству,кумовству та зв'язками.
14.01.2026 13:35 Відповісти
Рада перетворилася на відділення психіатричної лікарні. Пора вже санітарів викликати.
14.01.2026 13:35 Відповісти
платім предоплатой за две сессії!
а двушечка куди побігла?
а Вона незмінна!
14.01.2026 13:39 Відповісти
вважаю всі державні чиновники, депутати ..все що має відношення до державного управління має проходити щомісячно тест на детекторі брехні.

незалежною інституцією (з представникам США ЄС Британія .. і тиди .. нікого з місцевих, хіба що як спостерігач)
14.01.2026 13:39 Відповісти
у державному апараті не залишиться жодного працівника..
14.01.2026 15:20 Відповісти
Юльку намагатись посадити то погана прикмета
14.01.2026 13:43 Відповісти
СвАбоду не спинити! Люлі волю,вАна працює.ТигрЮля втратила Абачність і жага да влади ,слави і грошей її таки згубила, пара на нари суку і хвойду масковську.
14.01.2026 21:46 Відповісти
з тимошенко все зрозуміло, а чому не висвітлюють призвища народних депутатів з цього листування?
14.01.2026 13:45 Відповісти
Бо вони ЇЇ "здали"...
14.01.2026 14:12 Відповісти
по словам тімохи, НАБУ на 5 автобусах приїхали проводити обшуки.....в мене тільки одне запитання, чому ні до одної скотиняцької зеленої гниди не приїхали стільки бійців НАБУ проводити обшуки, коли викрили слуг в отриманні кеша в конвертах? досі не назвали прізвища тих, хто платив їм той кеш...Де обшуки у слуг? .....такі маски-шоу спостерігали тільки від СБУ, коли вони шманали НАБУ, а зелена ворожа агентура і досі почуває себе недоторкано
14.01.2026 15:28 Відповісти
Тут люди вже написали (і я з ними згоден), що ВАНА просто хотіла "набрать вістів" у "зелених" поторгуваться своїм впливом... Тут була робота по отриманню "преференцій" саме у ЗЕ... Але "не на тих напала"... Як казали в часи ще Московського князівства, "Не по чину берёшь"... От її і "поставили на місце"...
14.01.2026 15:36 Відповісти
така прожарена злодюжка і так по дурному вляпатись? особисто писати повідомлення? і де ті плівки, про які пише НАБУ? тільки скріншоти опублікували......НЕ вірю я в цю муть, відволікають від зелених гнид, які накрали мільярди.....знаючи, як Народ ненавидить тімоху, її нам на блюдечку подали...їжте, не вдавіться)))
14.01.2026 15:43 Відповісти
Це називається, на "зоні" - "работа па беспределу", па "нахалке"... "Галавакружение ат безнаказанности"... Вона думала, що "апять сайдёт с рук"...
14.01.2026 15:47 Відповісти
в мене просто настільки величезна недовіра до зеленої швалі, що всі розслідування, які не стосуюються їхньої братії, та ще з таким розмахом (цілий бойовий підрозділ НАБУ ) викликають одні запитання...Прослухала те аудіо, якийсь жіночий голос тишком домовляється про щось, там голос взвагалі не можливо розпізнати....не вірю щоб така пронирлива баба так по тупому вляпалась
14.01.2026 15:57 Відповісти
Стосовно "зелених" - я теж тієї ж самої думки... Тут не "провокаії"... Просто "пацюки жеруть один одного"... Якщо ідеш, і бачиш під одним кущем купу гімна темно-коричневого, а під іншим - жовтого, то колір не важливий... Головне - смердить однаково...
14.01.2026 16:12 Відповісти
Мабуть тому, що в опублікованих повідомленнях "...ми хотім грохнуть ето "большінство""...
А це хіба не загроза теракту? Зреагували миттєво. Загрозу відведено.
14.01.2026 19:43 Відповісти
❗️Тимошенко вручили підозру | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=uaw82EErlfE
14.01.2026 13:49 Відповісти
Нарід 73% у 2019 році на виборах похоронив Верховну Раду, інститути президента і уряду. Ми відкотилися на років 20 назад. Попробуй ще відірвати ту свому від годівничок. Але що я цікавого почув, що ''патріотка'' Юля спілкується виключно російською, як і ''слуги'' та ОПЗЖ. Одна команда, тільки в різних кольорах.
14.01.2026 13:57 Відповісти
"Грохнуть більшисть"? А в чем она не права?
14.01.2026 14:04 Відповісти
а де тюлькорасти, де ібан Суліма, де Всезаглот Марченко? де інші упороті із секти бахіні вони?
14.01.2026 14:09 Відповісти
Івана Суліми давно не було, ще з початку війни його коменти не бачу
14.01.2026 21:33 Відповісти
зрідка, але з'являється, щоб щось прогавкати типа, але про тімашонку упорото мовчить, навіть коли йому в коментарях нагадуєш, так само і Марченко, вказівка їм чи що така. Правда тут в якійсь темі про обшуку Марченко виліз, але як завжди ріденько обсирається зі своїми картинками.
15.01.2026 07:42 Відповісти
Цікаво, це співпадіння що усі фігуранти корупційних зашкварів поголовно спілкуються свинособачою?
14.01.2026 14:19 Відповісти
МЮ- це Манчестер Юнайтед
14.01.2026 14:48 Відповісти
Нечисть пздить російською
14.01.2026 14:54 Відповісти
Що юльку знов на Качановку?
14.01.2026 17:56 Відповісти
ПР рулит и вирулює...
14.01.2026 19:26 Відповісти
Це парламент в Росії десь чи в Україні ?
14.01.2026 21:36 Відповісти
Найбільше "тішить"- як тільки якась срань -
там і російська мова.
Срань -росмова,
росмова-срань
одвічне коло.
всі язиками працюють на росію.
15.01.2026 07:20 Відповісти
 
 