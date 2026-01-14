Платим "десять" за две сессии: про що говорять фігуранти "записів Тимошенко", оприлюднених НАБУ
На опублікованих НАБУ записах лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко говорить про оплату за голосування у парламенті.
Як передає Цензор.НЕТ, записи оприлюднила пресслужба Бюро.
Подробиці
Розмова відбувалася 12 січня 2026 року, напередодні голосування за звільнення очільників Міноборони та Мінцифри.
Під час спілкування Тимошенко каже, що координуватиме голосування в месенджері "Signal".
Також у НАБУ зазначили, що розмови стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту.
Тимошенко заявляла під час розмов про бажання "грохнути більшість".
У листуванні, як свідчать дані НАБУ, парламентарка надсилала "інструкції" щодо голосування.
Що передувало?
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
