Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та назвала його політичним тиском.
Про це Тимошенко повідомила у дописі на своїй сторінці у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, обшуки тривали всю ніч і відбувалися без пред’явлення процесуальних документів.
"Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього", - написала Юлія Тимошенко.
Тимошенко також заявила, що під час обшуку правоохоронці не виявили жодних доказів правопорушень, однак вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.
Лідерка "Батьківщини" категорично відкинула звинувачення, які з’явилися напередодні у публічному просторі, та назвала ситуацію політичним переслідуванням. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої компанії
Що передувало?
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
римінальні справи щодо ЄЕСУ та Міноборони Росії - Вікіпедія
uk.wikipedia.org › wiki › Кримінальні_справи_щодо_ЄЕСУ_та_Мінобо...
12 жовтня 2011 року генпрокуратура України порушила кримінальні справи проти Ю. Тимошенко за «договорами 1996-1997 років між ЄЕСУ і Міноборони Росії».
Якраз тих грошей вистачає, щоби формально підкріпити доводи САП з покликанням на оперативні записи НАБУ розмов за участі головної фігурантки про підкуп з десятка-двох депутатів.
Докази, що Юля платила.
Докази, що саме ці, показані на відео, вилучені детективами НАБУ гроші, які підозрювана пояснила, як "офіційно задекларовані особисті заощадження," знаходились у офісі з метою
їх передачі фігурантам записів і були вилучені під час обшуку для негайного припинення злочину.
