Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Тимошенко прокоментувала обшуки в своєму офісі

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та назвала його політичним тиском.

Про це Тимошенко повідомила у дописі на своїй сторінці у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, обшуки тривали всю ніч і відбувалися без пред’явлення процесуальних документів.

"Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього", - написала Юлія Тимошенко.

Тимошенко також заявила, що під час обшуку правоохоронці не виявили жодних доказів правопорушень, однак вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка "Батьківщини" категорично відкинула звинувачення, які з’явилися напередодні у публічному просторі, та назвала ситуацію політичним переслідуванням. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої компанії

Читайте: Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

+21
ах ти курва стара! Як проти НАБУ та САП закликала! І так зрозуміло чому, а наразі і підтвердження маємо!
14.01.2026 12:23 Відповісти
+13
Отмазки - супер!
Палітичні прєслєдаванія, а сваі заащадження тримала у партійнам штабє.
П.С.
На якого бовдура це розраховано?
Гроші - не дома, не в сейфі, не в банку, а в партіной ячєйкє...
14.01.2026 12:36 Відповісти
+12
Хоть коляску ще не продала?
14.01.2026 12:25 Відповісти
ах ти курва стара! Як проти НАБУ та САП закликала! І так зрозуміло чому, а наразі і підтвердження маємо!
14.01.2026 12:23 Відповісти
Ну-не така вже й стара...
14.01.2026 12:38 Відповісти
я теж пам'ятаю як Льоню на лафеті везли
14.01.2026 12:39 Відповісти
Космоса?)
14.01.2026 12:42 Відповісти
карма
14.01.2026 12:39 Відповісти
Госпади, памажи! Всіх зубажи! (с)
14.01.2026 12:24 Відповісти
🤣👍
14.01.2026 12:44 Відповісти
Хоть коляску ще не продала?
14.01.2026 12:25 Відповісти
зара буде апгрейд - електричка
14.01.2026 12:40 Відповісти
попала КОСА на камінь!
14.01.2026 12:27 Відповісти
Юля! Юля! ))))
14.01.2026 12:28 Відповісти
з таким досвідом і так погоріть.
14.01.2026 12:43 Відповісти
Кристальная душа.
14.01.2026 12:28 Відповісти
Дємакратша)***,а з януком Ющенка підсирала як могла.А ширка?)))Падєлам)))
14.01.2026 12:29 Відповісти
не чіпайте Юлю , вона свята з німбом косою
14.01.2026 12:36 Відповісти
Отмазки - супер!
Палітичні прєслєдаванія, а сваі заащадження тримала у партійнам штабє.
П.С.
На якого бовдура це розраховано?
Гроші - не дома, не в сейфі, не в банку, а в партіной ячєйкє...
14.01.2026 12:36 Відповісти
розраховано на її виборця, так що все норм
показати весь коментар
14.01.2026 12:40 Відповісти
при цьому, не декларовані
аяй-яй-яй
14.01.2026 12:41 Відповісти
а де їй ще зберігати заощадження коли в неї навіть хати нема.
14.01.2026 13:15 Відповісти
А в Дубаях шо?
14.01.2026 15:49 Відповісти
апартаменти
15.01.2026 10:23 Відповісти
Брехала, бреше і буде брехати тиМошенниця!! Лазаренко і ******, можуть підтвердити!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8_%25D1%2589%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%2584%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%25A3_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%259C%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2597&ved=2ahUKEwiwwKOo64qSAxVMVvEDHYIOPJgQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw3cz3lYZU4EY6BCwif7Atjx

римінальні справи щодо ЄЕСУ та Міноборони Росії - Вікіпедія

uk.wikipedia.org › wiki › Кримінальні_справи_щодо_ЄЕСУ_та_Мінобо...



12 жовтня 2011 року генпрокуратура України порушила кримінальні справи проти Ю. Тимошенко за «договорами 1996-1997 років між ЄЕСУ і Міноборони Росії».
14.01.2026 12:39 Відповісти
***** точно може підтвердити
мадама при ньому обіцяла кацапським генералам дати по сотні тисяч $ за вирішення її питань, а розрахувалася прінтерами, катріджами до прінтерів та дала по 100 долярів
кацапські слідаки довго ржали, коли садили за хабаря тих кацапськихї хенералів
14.01.2026 12:43 Відповісти
Тьотка чудить такими аферами, ще з часів її афер у Кіровоградській області з горілчаною «Артемідою»!!! На ній клейма немає де ставити!!
Обслуга та охорона з вертухаями, це як ніхто знають!
14.01.2026 13:10 Відповісти
о-о-о
дама чудить ще з часів продажу відеокасет на базарі Дніпра
а як вона чудила яко віце-прем'єр по газу із своїм корєфаном ******... ще та...
14.01.2026 13:15 Відповісти
Звичайна підстава від влади. Усунення конкурентів, тому що Юлія не проголосувала за Шмигаля.
14.01.2026 12:40 Відповісти
Юля давно уже конкурент опзж.
14.01.2026 13:58 Відповісти
Отакий удар під дих! - Тимошенко вистоїть?
14.01.2026 12:45 Відповісти
дама на досвіді, кримінальний талант
буде дві ходки, як у яника-овоча, отоді можна й у президенти
це вам не дрібноту по кишенях тирити (с)
14.01.2026 12:50 Відповісти
Ви мали на увазі - висидить ?
14.01.2026 12:57 Відповісти
Обшук у Тимошенко - готівка в $ на столі - https://x.com/i/status/2011368246495109541 відео.
14.01.2026 12:49 Відповісти
Оце і все, що знайшли? Доказом чого можуть бути ці "задекларовані особисті заощадження"?
14.01.2026 13:18 Відповісти
Там же ж Юля не сотнями тисяч $ платила депутатам за голосування і лояльність/не голосування.
Якраз тих грошей вистачає, щоби формально підкріпити доводи САП з покликанням на оперативні записи НАБУ розмов за участі головної фігурантки про підкуп з десятка-двох депутатів.
14.01.2026 14:00 Відповісти
Суду потрібні докази, а не оціночні судження.
Докази, що Юля платила.
Докази, що саме ці, показані на відео, вилучені детективами НАБУ гроші, які підозрювана пояснила, як "офіційно задекларовані особисті заощадження," знаходились у офісі з метою
їх передачі фігурантам записів і були вилучені під час обшуку для негайного припинення злочину.
14.01.2026 14:26 Відповісти
А ти товаришувала і з тими, і з цими.
Все повторюється
14.01.2026 12:50 Відповісти
вже не знаю хто там до бабусіка і коли вривався - але бабуня зеленонезмінна!
14.01.2026 13:18 Відповісти
Ти норм доклала зусиль щоб виростити нового януковича.Насолоджуйся.
14.01.2026 13:30 Відповісти
"врагі падбпосілі - ета биваєт..." - (с) Мастєр і Маршаріта. "Це ж було вже" (с). От просто одними цитатами можна шпарити: нічто нє ново под Луной
14.01.2026 13:50 Відповісти
Ти диви, такі безсовісні оті НАБУ і САП прийшли і забрали хабар. Вони його заробляли, що забрали? Якщо хтось вважав, що Юлька незалежна політична сила, то помиляється, що Голобородько, що Юля, що ''за майбутнє'' пташенята даного кубла - Бені. Але Юля вміє колотити понти і народ.
14.01.2026 14:06 Відповісти
Ага... Це їй не при Порошенку, "бєспрєдєльнічать", прикриваючись "демакратией"...
14.01.2026 14:22 Відповісти
Якась фотка "нещасна" на прев'ю........
Другої не знайшли?
14.01.2026 15:29 Відповісти
Тридцятий рік ВОНА воду каламутить у політиці і наживається на цьому.Скільки не "долежала" у Качанівці тепер нехай досидить, та ще додатково за махінації з голосами у ВР
14.01.2026 15:41 Відповісти
Школа, що вони тоді тебе не розчавили, а надали змогу кататися в лабутенах на інвалідному кріслі й вдавати з себе патріотку
14.01.2026 16:02 Відповісти
на палю відьму!!!!!!!!!!!!
14.01.2026 16:57 Відповісти
 
 