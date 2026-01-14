Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отреагировала на обыски в партийном офисе политической силы и назвала их политическим давлением.
Об этом Тимошенко сообщила в посте на своей странице в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, обыски продолжались всю ночь и проводились без предъявления процессуальных документов.
"Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда... Сейчас же не было и этого", - написала Юлия Тимошенко.
Тимошенко также заявила, что во время обыска правоохранители не обнаружили никаких доказательств правонарушений, однако изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.
Лидер "Батькивщины" категорически отвергла обвинения, которые появились накануне в публичном пространстве, и назвала ситуацию политическим преследованием. Она также связала события с возможным приближением избирательной кампании.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
