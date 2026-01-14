РУС
Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

Тимошенко прокомментировала обыски в своем офисе

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отреагировала на обыски в партийном офисе политической силы и назвала их политическим давлением.

Об этом Тимошенко сообщила в посте на своей странице в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, обыски продолжались всю ночь и проводились без предъявления процессуальных документов.

"Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда... Сейчас же не было и этого", - написала Юлия Тимошенко.

Тимошенко также заявила, что во время обыска правоохранители не обнаружили никаких доказательств правонарушений, однако изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер "Батькивщины" категорически отвергла обвинения, которые появились накануне в публичном пространстве, и назвала ситуацию политическим преследованием. Она также связала события с возможным приближением избирательной кампании.

Читайте: По состоянию на утро обыски НАБУ в офисе "Батькивщины" продолжаются, - Плинский

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Читайте также: "Батькивщина" предлагает принять закон, который бесплатно предоставит по 2 гектара земли военнослужащим, которые захотят ее обрабатывать

НАБУ (4814) Тимошенко Юлия (24594)
Топ комментарии
+9
ах ти курва стара! Як проти НАБУ та САП закликала! І так зрозуміло чому, а наразі і підтвердження маємо!
14.01.2026 12:23 Ответить
14.01.2026 12:23 Ответить
+6
Хоть коляску ще не продала?
14.01.2026 12:25 Ответить
14.01.2026 12:25 Ответить
+4
попала КОСА на камінь!
14.01.2026 12:27 Ответить
14.01.2026 12:27 Ответить
ах ти курва стара! Як проти НАБУ та САП закликала! І так зрозуміло чому, а наразі і підтвердження маємо!
14.01.2026 12:23 Ответить
14.01.2026 12:23 Ответить
Ну-не така вже й стара...
14.01.2026 12:38 Ответить
14.01.2026 12:38 Ответить
я теж пам'ятаю як Льоню на лафеті везли
14.01.2026 12:39 Ответить
14.01.2026 12:39 Ответить
Космоса?)
14.01.2026 12:42 Ответить
14.01.2026 12:42 Ответить
карма
14.01.2026 12:39 Ответить
14.01.2026 12:39 Ответить
Госпади, памажи! Всіх зубажи! (с)
14.01.2026 12:24 Ответить
14.01.2026 12:24 Ответить
🤣👍
14.01.2026 12:44 Ответить
14.01.2026 12:44 Ответить
Хоть коляску ще не продала?
14.01.2026 12:25 Ответить
14.01.2026 12:25 Ответить
зара буде апгрейд - електричка
14.01.2026 12:40 Ответить
14.01.2026 12:40 Ответить
попала КОСА на камінь!
14.01.2026 12:27 Ответить
14.01.2026 12:27 Ответить
Юля! Юля! ))))
14.01.2026 12:28 Ответить
14.01.2026 12:28 Ответить
з таким досвідом і так погоріть.
14.01.2026 12:43 Ответить
14.01.2026 12:43 Ответить
Кристальная душа.
14.01.2026 12:28 Ответить
14.01.2026 12:28 Ответить
Дємакратша)***,а з януком Ющенка підсирала як могла.А ширка?)))Падєлам)))
14.01.2026 12:29 Ответить
14.01.2026 12:29 Ответить
не чіпайте Юлю , вона свята з німбом косою
14.01.2026 12:36 Ответить
14.01.2026 12:36 Ответить
Отмазки - супер!
Палітичні прєслєдаванія, а сваі заащадження тримала у партійнам штабє.
П.С.
На якого бовдура це розраховано?
Гроші - не дома, не в сейфі, не в банку, а в партіной ячєйкє...
14.01.2026 12:36 Ответить
14.01.2026 12:36 Ответить
розраховано на її виборця, так що все норм
14.01.2026 12:40 Ответить
14.01.2026 12:40 Ответить
при цьому, не декларовані
аяй-яй-яй
14.01.2026 12:41 Ответить
14.01.2026 12:41 Ответить
Брехала, бреше і буде брехати тиМошенниця!! Лазаренко і ******, можуть підтвердити!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8_%25D1%2589%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%2584%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%25A3_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%259C%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2597&ved=2ahUKEwiwwKOo64qSAxVMVvEDHYIOPJgQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw3cz3lYZU4EY6BCwif7Atjx

римінальні справи щодо ЄЕСУ та Міноборони Росії - Вікіпедія

uk.wikipedia.org › wiki › Кримінальні_справи_щодо_ЄЕСУ_та_Мінобо...



12 жовтня 2011 року генпрокуратура України порушила кримінальні справи проти Ю. Тимошенко за «договорами 1996-1997 років між ЄЕСУ і Міноборони Росії».
14.01.2026 12:39 Ответить
14.01.2026 12:39 Ответить
***** точно може підтвердити
мадама при ньому обіцяла кацапським генералам дати по сотні тисяч $ за вирішення її питань, а розрахувалася прінтерами, катріджами до прінтерів та дала по 100 долярів
кацапські слідаки довго ржали, коли садили за хабаря тих кацапськихї хенералів
14.01.2026 12:43 Ответить
14.01.2026 12:43 Ответить
Звичайна підстава від влади. Усунення конкурентів, тому що Юлія не проголосувала за Шмигаля.
14.01.2026 12:40 Ответить
14.01.2026 12:40 Ответить
Отакий удар під дих! - Тимошенко вистоїть?
14.01.2026 12:45 Ответить
14.01.2026 12:45 Ответить
дама на досвіді, кримінальний талант
буде дві ходки, як у яника-овоча, отоді можна й у президенти
це вам не дрібноту по кишенях тирити (с)
14.01.2026 12:50 Ответить
14.01.2026 12:50 Ответить
Ви мали на увазі - висидить ?
14.01.2026 12:57 Ответить
14.01.2026 12:57 Ответить
Обшук у Тимошенко - готівка в $ на столі - https://x.com/i/status/2011368246495109541 відео.
14.01.2026 12:49 Ответить
14.01.2026 12:49 Ответить
А ти товаришувала і з тими, і з цими.
Все повторюється
14.01.2026 12:50 Ответить
14.01.2026 12:50 Ответить
Идиоты! 😁 На Порошенко санкции, на Тимошенко пидозру. Их избиратели могут взаимно позлорадствовать тыкая в них и друг в друга пальцем. Но витоге на троне снова окажется Зе. Опять развели народ, как
14.01.2026 13:01 Ответить
14.01.2026 13:01 Ответить
 
 