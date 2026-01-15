САП проситиме для Тимошенко заставу в 50 млн гривень у справі про підкуп депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків для лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді".

"Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та особисті зобов'язання", - зазначила вона.

Засідання Вищого антикорупційного суду відбудеться 16 січня о 9 годині ранку.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

