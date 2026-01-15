САП проситиме для Тимошенко заставу в 50 млн гривень у справі про підкуп депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків для лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді".

"Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та особисті зобов'язання", - зазначила вона.

Засідання Вищого антикорупційного суду відбудеться 16 січня о 9 годині ранку.

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

+22
малувато буде! ця жаба раз 100 більше накрала!
15.01.2026 17:26 Відповісти
+12
Яка застава,на нари стару аферістку з конфіскатом !!))
15.01.2026 17:28 Відповісти
+12
15.01.2026 17:43 Відповісти
Які коменти яскраві: Посадити воровку, лінчювати. І сап уже заставу визначила в 50 лямів. Цікаво, а що чути про потужних зелених менеджерів, які поцупили мільярди: галущенки, резнікови, умєрови, міндічі, та їм числа нема. Нам так завзято плівки крутили і що? Комусь підозра є? Єрмак уже в окопі, як обіцяв? Юлю призначили головним корупціонером. Ту, вина, можливо, в тому, що брала гроші у корупціонерів за потрібні голосування. То до неї відразу на другий день підозра, а тим, хто стирив мільярди - НІЧОГО, а вірніше багатьом коридор на кордоні для можливості змитись. А лохи радіють. А, це із серії "хоть поржом".
15.01.2026 17:58 Відповісти
Ну, а з йулєю що робити? Зрозуміти і пробачити?
15.01.2026 18:07 Відповісти
Іпать, та вона краде за місяць стільки🤦‍♂️
вийде і далі продовжить красти… пздц «суд»
15.01.2026 18:11 Відповісти
Брешеш! За одну годину.
15.01.2026 21:11 Відповісти
Я стояв раз годину біля неї то 50 не накапало там
15.01.2026 21:53 Відповісти
Корупція довічне.
Ніяких застав.
Конфіскація майна у всіх родичів до третього коліна
15.01.2026 18:30 Відповісти
ми не будемо за тобоб скучати
15.01.2026 22:39 Відповісти
От і потягнулось бабло.
15.01.2026 18:33 Відповісти
Стадний інстинкт. Це що, вперше?
15.01.2026 18:44 Відповісти
не одних, а одного, чи у тебе роздвоєння особистості?
15.01.2026 22:40 Відповісти
Таку суму за Тимошенко любий бомж внесе.
15.01.2026 18:45 Відповісти
Товарищи откуда денежки,у нее двушка і все,даже машин нет
15.01.2026 18:49 Відповісти
Зе убира конкурентів,буде сам голусувать
15.01.2026 18:51 Відповісти
Конкурент це Руслан Кошулинський, а не крадійка з 40-роковим стажем
15.01.2026 20:12 Відповісти
Всезаглот Гандонченко, відкрию тобі таємницю, НАБУ нікого не садить, це робить суд, прикінь.
15.01.2026 22:42 Відповісти
Мартіна Богуславець

Завтра за Тимошенко внесуть 50 мільйонів застави. Це для неї копійки. Вона НЕ втече закордон, як Міндіч, бо їй треба тут арена для шоу в Україні про «тиск» на неї. Але, крім шоу, в БЮТ готують дещо небезпечне….про шо навіть говорить Єврокомісія. І це небезпечне - це ТСК, яку БЮТ веде в Верховній Раді по тихому знищенню антикорупційних органів НАБУ, САП, ВАКС та судових інституцій із завданням «шукати» в них корупцію і пропонувати Раді реагувати на це змінами до законів.
15.01.2026 19:16 Відповісти
1. ТСК очолює друг і адвокат Тимошенко нардеп Власенко разом з Бужанським .

2. ТСК Власенка створила експертну групу, яка не наділена законом жодною відповідальністю але яка буде робити висновки, як на їх думку працюють антикорупціонери.

3. ТСК Власенка почала перевіряти роботу судових інституцій, хоча таке завдання Рада Власенку не давала.

4. ТСК Власенка працює аби знищити довіру українців до антикорупційних органів, про це вже каже і Єврокомісія в останньому звіті
15.01.2026 19:18 Відповісти
Ми в "Межі" підписали заяву громадських організацій аби Верховна Рада терміново припинила роботу цього небезпечного цирку під куполом БЮТ в стінах Парламенту.
15.01.2026 19:19 Відповісти
В неї ж знайшли 40 тисяч доларів, і це не вкрадені державні кошти.За що чи навіщо САП тоді просить заставу?
15.01.2026 19:32 Відповісти
У неї знайшли золоту коляску яка важить 50 кг. Проба 996.
15.01.2026 20:09 Відповісти
Золотого інвалідського возика вже розплавили і пустили на ікони самої непогрішимої і святої Юлії
https://www.obozrevatel.com/curious/87905-ikonu-timoshenko-mozhno-kupit-za-100-tyisyach-evro.htm Икону Тимошенко можно купить за 100 тысяч евро | Обозреватель | OBOZ.UA
15.01.2026 22:01 Відповісти
жюля за ..страданія .. в качанівці відсудила у держави через євросуд з прав людини 155 000 000 лімонів гривень і передала не в дитбудинок чи на зсу а доньці ..малоімущій.. в задачі питається а ***** нам громадянам такий суд який з злиденного бюджету здирає таке бабло на користь воровки ще з часів єесу і павла лазаренка . чому не януковощ повинен платити . або шуфрич з бойком короче вся помийна яма яка була при владі ??????? а в жюльки ні стида ні совісті в суд подавати і на сцені майдану радікуліт ізображать в інвалідному візку --- ця істота повинна сісти і плюс те що не досиділа добавити --- лазаренко за двох срок тянув в сша --- а сексуальний шепіт на плівках набу у виконанні жюлі це на рівні двушки на маскву яку посилали міндіч . єрмак і вся опг деркачу сенатору госдури всєя сєвєрной параші
15.01.2026 19:35 Відповісти
от берешеш же, бо подавала і скаржилась, що не може отримати компенсацію. але, ти здібний учень, брешеш майже так само переконливо як вОна.
15.01.2026 22:53 Відповісти
50 млн. гривень застави - це образа для Ю. Тимошенко.
15.01.2026 19:49 Відповісти
А скільки треба, щоб ти почувалось комфортно?
15.01.2026 21:06 Відповісти
Та що я! Головне, щоб такі, як ти сектанти св. Юлії почувалися на 7-му небі, так би мовити в нірвані .
Моліться на свою святу, тільки лоби не порозбивайте і поспішайте, бо Качанівська колонія знову замаячила на горизонті
15.01.2026 21:54 Відповісти
Людина без честі і совісті. Усе заради наживи. Жодних інших високих прагнень... Просто нікчема.
15.01.2026 19:57 Відповісти
А ти, мабуть, такий собі чесняга з німбом над головою.
15.01.2026 21:05 Відповісти
З таким німбом?

https://www.obozrevatel.com/curious/87905-ikonu-timoshenko-mozhno-kupit-za-100-tyisyach-evro.htm Икону Тимошенко можно купить за 100 тысяч евро | Обозреватель | OBOZ.UAhttps://www.obozrevatel.com/curious/87905-ikonu-timoshenko-mozhno-kupit-za-100-tyisyach-evro.htm

15.01.2026 21:55 Відповісти
Ії колісниця важить як раз 50 млн. Гр. А більш ніяких крадіжок у неї не було.
15.01.2026 20:07 Відповісти
коррупция делает все законодательство не действительным. Потому что законы принимались не так, как должны для выгоды государства, а для тех, кто подкупал в корысных целях. И те законы, что принимались при коррупционерах, должны быть отменены и все последствия должны быть отменены, такие, как приватизация бандитами гос имущества для начала. Все вернуть в нац собственность и доходы должны идти в казну и на Украинский народ, а не бандитам Ахметову татарстанскому или еврейской мафии или прочим ОПГ. Все законодательство нужно переписывать заново в интересах Украинского народа!!!
15.01.2026 20:44 Відповісти
Де вона візьме такі гроші? В неї нічого немає
15.01.2026 21:01 Відповісти
На відміну від тебе, шлімазле, вона ніколи не прикидалась бідною.
15.01.2026 21:03 Відповісти
Прямо таки "ніколи". А Ющенко її бомжихою просто так назвав.
15.01.2026 22:14 Відповісти
Ти із секти Тюльки? Я твою Бахіню образив? Вона ніколи, Вона….. Адепти Вони перезбудились від чергового звіздєжу Вони. Сектанти Вони все одно заливають Вону собі на обличчя, це роса Вони. «Тюля! Тюля!», у адепта Тюлі замість мозку Тюля ВОна.
16.01.2026 13:55 Відповісти
А чого так мало? Лише 50 млн. У неї є значно більше.
Є можливість поповнити казну. Чого не скористатись?
15.01.2026 21:20 Відповісти
цікаво хто внесе заставу за цю зубожілу
15.01.2026 21:28 Відповісти
Шуфрич.
16.01.2026 04:41 Відповісти
Анатолій Резнік

Це було зроблено за намагання створити уряд національної єдності та відмову голосувати фракцією за рокірування в уряді. Тепер будуть намагатися домовитися за потрібні голосування. Крім того, це технологія, яка спрямована на поширення міфу корупційності Тимошенко. Але головною ціллю дискредитації Тимошенко вважаю є недопустити її до влади з боку іноземних транснаціональних корпорацій і держав, які тримають в залежності не тільки наглядові ради та контролюючі антикорупційні органи в Україні але і діючу владу, яка виконала усі їх умови: здачу землі, надр, стратегічних підприємств та галузей, що перетворює Україну на звичайну колонію. Повернення Тимошенко до управління державою викликає панічний страх в усіх, хто намагається паразитувати над українським народом, знищуючи його сьогодення та майбутнє
15.01.2026 22:37 Відповісти
як вміло зекоМанда перевела фокус уваги зі своїх казнокрадів типу дєрмака чи ******* на якусь єврейку капітельман по імені ЙульА....
ну Йульці не вперше сидіти! на відміну від дєрмаків чи *******в....

а те, що інша ЙулькА на днях злила жидо-масонам родовище літію за просто так і за безплатно, то взагалі вже ніхто і ніде навіть не заїкається!
15.01.2026 22:44 Відповісти
15.01.2026 23:47 Відповісти
Тимошенко певною мірою авантюристка.

Вона ніколи не боялася йти на жорсткі конфлікти: «Вона часто-густо була в опозиції. З Кучмою, наприклад, вона ж могла домовитись, там з олігархами, з самим Кучмою. Ні, вона пішла на конфлікт. І тоді, до речі, вона відстоювала правильні позиції - реформи у сфері енергетики.
Її посадили, тому що вона була в війні з тодішніми олігархами, зокрема з Медведчуком.
Її покарали.
Коли посадили при Януковичі, це теж була особиста помста Януковича».
16.01.2026 00:16 Відповісти
Ще у 1995 році Тимошенко вперше опинилась в СІЗО.

Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.

Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, Віктор Пінчук.
16.01.2026 04:49 Відповісти
Першу кримінальну справу щодо Тимошенко та її чоловіка Олександра порушили у 1997-му.

Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
У 1997-му розслідування про можливу контрабанду коштів Тимошенко поновили і, якби її провину довели, Тимошенко міг загрожувати реальний термін. Але у неї вже був мандат.

Y 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.

Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
16.01.2026 04:58 Відповісти
Не насосала, а подарили
16.01.2026 06:03 Відповісти
ПУСТЬ МИНДИЧА ВАЛЬНЁТ И ЕЁ ОТПУСТЯТ !)
16.01.2026 04:17 Відповісти
Як вони з кучмою ракети та літаки передали раші? Як вона газ по 450 доларів підписала...
16.01.2026 06:02 Відповісти
Наприкінці 1990-х років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Також було передано і частину бомбардувальників Ту-22, які дістались Росії в її частці при розподілі Чорноморського флоту.

Переговори про можливість передачі цих важких літаків почались в 1994 році, а завершились міжурядовою угодою від 8 жовтня 1999 року, і потім літаки швидко перегнали до Росії.

До Росії також поїхало понад 120 залізничних вагонів шістьома ешелонами - було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55.
16.01.2026 06:22 Відповісти
Як так сталося, що вийшовши «в нуль» при отриманні Незалежності, вже за кілька років Україна «набрала» боргів перед Росією - коли тривали переговори, то борги вже були десь 3,5 мільярда доларів. До речі, як із бомбардувальниками, які Україна передала за газові борги, так і базування російського Чорноморського флоту у Севастополі йшло через списання цих же ж самих газових боргів.

Однією з причин було те, що Україна успадкувала неефективну важку індустрію, яка з'їдала багато газу. Плюс корупція в газовому секторі, де збитки перекидались на державу, а прибутки приватизовувалися.
16.01.2026 06:23 Відповісти
Утримувати все цi бомбардувальники в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало.
Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона.
Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
16.01.2026 06:27 Відповісти
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі.
Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
16.01.2026 06:28 Відповісти
Хто зна, хто зна ..., бо Юля на пару з януковичем "приложила" свою ручку до розбазарювання зброї та техніки на десятки млрд. долларів США, Карл, на десятки млрд. А ви кажете, що начебто не вистачало коштів на обслуговування літаків.
Щоб зрозуміти масштаби проблеми, достатньо згадати звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, опублікований у квітні 1998 року. Тоді стверджувалося, що впродовж 1992-1997 рр. продаж військової техніки в Україні здійснювався абсолютно безконтрольно. Лише за кордон було продано озброєнь та військової техніки на загальну суму близько $32 млрд.! Скільки майна було "вилучено" для внутрішнього користування, комісія даних не мала. Однак найбільш цікавим результатом роботи комісії Верховної Ради стала повна відсутність будь-яких конкретних рішень. Навіть у кулуарах Верховної Ради не пам'ятають, чим закінчились гучні звинувачення членів комісії. Не дивлячись на те, що у звіті комісії, текст якого потрапив до преси, називаються десятки прізвищ та повідомляються деталі конкретних оборудок, до цього часу не відомо жодного випадку офіційного обвинувачення чи порушення кримінальної справи.

Розпродавати весь час є що

А ось ще один факт щодо масштабів "надлишкового майна" Збройних сил: через 10 років після завершення роботи слідчої комісії Верховної Ради виявилось, що Українська армія все ще має настільки багато непотрібної власності, що її продаж та утилізація буде тривати ще 25-30 років! Про це у липні 2008 року заявив начальник Головного управління логістики - заступник командувача Сил підтримки ЗС генерал-лейтенант Володимир Хижий. При цьому, поскаржився він, попит на радянське майно та техніку постійно зменшується, що веде до зниження їхньої вартості. "Наша головна проблема - відсутність механізму реалізації надлишкової техніки тамайна. В той же час, ми щороку витрачаємо на утримання всього того, що нам не потрібно, 4,7 млн. грн.", - підкреслив він.

Генерал Хижий дійсно назвав одну з головних передумов формування умов для корупції у сфері реалізації надлишкового майна- відсутність прозорого та чітко встановленого механізму вилучення майна з власності Міноборони та передачі іншим власникам. Це виглядає дивно, але після майже 20 років незалежності такий механізм так і не був створений. Cаме це і є свідченням того, що корупція у цій сфері є. Більше того, виходить так, що корупція незмінно перемагає будь-які намагання військових чиновників навести лад.

Т Наприклад, у квітні 2006 року за ініціативою міністра оборони Анатолія Гриценка був створений Державний департамент надлишкового майна і земель, який повинен був займатися питаннями вилучення майна з власності МО та контролювати його подальше використання. А буквально за кілька днів до цього рішення Гриценко звільнив свого заступника В'ячеслава Кредісова, який відповідав якраз за реалізацію надлишкового майна. За інформацією з преси, Кредісов створив кілька корупційних схем незаконного вилучення військових фондів, зокрема у Криму, через ТОВ "Барконд". Саме начебто за це Гриценко і позбавив його посади. Втім, жодна кримінальна справа з цього приводу до логічного кінця доведена не була.
16.01.2026 10:57 Відповісти
Ох і Жмулька, аферистка яку ще світ не бачив.
16.01.2026 08:07 Відповісти
