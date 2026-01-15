Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували: через це вона не зможе внести 50 млн грн застави

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її рахунки заблоковано ще до рішення суду, через що вона не зможе сплатити заставу у справі про підкупів нардепів у Раді.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепки, вона планувала сплатити заставу у "політично вмотивованій" справі про підкуп депутатів, але тепер не може цього зробити. Вона стверджує, що необхідні на заставу гроші були отримані нею як компенсація за "політичні переслідування" часів президентства Віктора Януковича.

"Таке воно –– антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв. Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся", - додала Тимошенко.

Також Тимошенко додала до допису згенеровану штучним інтелектом зображення, яке є аналогією на вірусне відео іранської дівчини Меліки Барахімі, на якому вона підпалює портрет верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вчинок дівчини став символом масових протестів в країні.





Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

