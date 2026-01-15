Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували: через це вона не зможе внести 50 млн грн застави
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її рахунки заблоковано ще до рішення суду, через що вона не зможе сплатити заставу у справі про підкупів нардепів у Раді.
Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами нардепки, вона планувала сплатити заставу у "політично вмотивованій" справі про підкуп депутатів, але тепер не може цього зробити. Вона стверджує, що необхідні на заставу гроші були отримані нею як компенсація за "політичні переслідування" часів президентства Віктора Януковича.
"Таке воно –– антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв. Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся", - додала Тимошенко.
Також Тимошенко додала до допису згенеровану штучним інтелектом зображення, яке є аналогією на вірусне відео іранської дівчини Меліки Барахімі, на якому вона підпалює портрет верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вчинок дівчини став символом масових протестів в країні.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
Вона ніколи не боялася йти на жорсткі конфлікти: «Вона часто-густо була в опозиції. З Кучмою, наприклад, вона ж могла домовитись, там з олігархами, з самим Кучмою. Ні, вона пішла на конфлікт. І тоді, до речі, вона відстоювала правильні позиції - реформи у сфері енергетики.
Її посадили, тому що вона була в війні з тодішніми олігархами, зокрема з Медведчуком.
Її покарали.
Коли посадили при Януковичі, це теж була особиста помста Януковича».
Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.
Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, Віктор Пінчук.
Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
У 1997-му розслідування про можливу контрабанду коштів Тимошенко поновили і, якби її провину довели, Тимошенко міг загрожувати реальний термін. Але у неї вже був мандат.
Y 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.
Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
Цій пластинці 30 років! Класична переключка уваги від про..бів влади і актуальних болючих тем, проблем , які треба вирішувати!...
Ніяк, ідіотка, не зрозуміє, що в домовині кишень немає...
- Кожний має свою точку зору на її персону , але як вона стала міністром палива та енергетики то нам перестали на станції видавати в зарплату бартерний ширпотреб .
Голова болить!?
іранська дівчина сміливо прикурювала від портрету аятоли.
.
Хоч не згадуйте ще того підара
Це фото Юлії Тимошенко з Павлом Лaзаренко.
Якось так, ІМХО
Значить ті гроші всі 6 років лежали на депозиті , хм .. Ну тоді зрозуміло .
Коли у Петра рахунки блокували, коли блокували рахунки у виробника РЕБів, ти де була? В узгоджені з ким голосувала?
Спаведливість є! За неї варто боротись! Йуууляааа! власним задекларованим баблом дорозвалювала кааліцію РИГОСЛУГ КРЕМЛЯ !Бо Кремль саме їй довірив імітувати створення "уряду єдності" ...
Бить и сажать нужно по факту наличия ворованного, а не ждать 30 лет пока кто то кэш на поточные расходы в столе найдет.
Крала, брехала, крала і знову бреше
стільки людей обманювала
своїми обіцянками.
і грала на українстві
а сама , корова. розмовляє все життя
російською.
А вона їх декларувала?
Продовження буде вже від ЮзьоМіндічів. Вони покажуть висновки експертів де буде написано що записи зроблені за допомогою Ш І .
І всьо . Всі вільні.
Юльку назад в шифонєр до чергового зашквару влади .
Як в країні конкретний пздець всі ****** на Юльку . 🤣🤣🤣🤣