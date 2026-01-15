Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували: через це вона не зможе внести 50 млн грн застави

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її рахунки заблоковано ще до рішення суду, через що вона не зможе сплатити заставу у справі про підкупів нардепів у Раді.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепки, вона планувала сплатити заставу у "політично вмотивованій" справі про підкуп депутатів, але тепер не може цього зробити. Вона стверджує, що необхідні на заставу гроші були отримані нею як компенсація за "політичні переслідування" часів президентства Віктора Януковича.

"Таке воно –– антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв. Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся", - додала Тимошенко.

Також Тимошенко додала до допису згенеровану штучним інтелектом зображення, яке є аналогією на вірусне відео іранської дівчини Меліки Барахімі, на якому вона підпалює портрет верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вчинок дівчини став символом масових протестів в країні.


  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

застава (742) Тимошенко Юлія (4713) рахунки (318)
+19
Ащо, в неї появилось задеклароване майно та гроші? Пам'ятаю як Ющенко її тролив. Мовляв, злидня.Бо з її слів нічого не має. Ні кола, ні двора. Живе у тітки в будинку, машину хтось покататься дав, обідає в гостях, лабутени з секондхенду.
15.01.2026 21:30 Відповісти
+13
Юля, тащи кеш.
15.01.2026 21:24 Відповісти
+10
Тоб то вона жаліється не на те що тепер не зможе допомогати ЗСУ у знищені ворога,а в тому що їй заставу нема чим заплатити.
15.01.2026 21:26 Відповісти
Юля, тащи кеш.
15.01.2026 21:24 Відповісти
Неси в доларах 1000000$ в $100 - приблизно 10кг, сама й донесеш.
15.01.2026 21:37 Відповісти
Як в старі часи, Пінчук (зять Кучми) може знову допомогти, але ж прийдеться тоді для Пінчука "підкрутити" якийсь закон, щоб Пінчук лишній мільярд за рахунок українців отримав.
15.01.2026 22:24 Відповісти
15.01.2026 23:44 Відповісти
Тимошенко певною мірою авантюристка.

Вона ніколи не боялася йти на жорсткі конфлікти: «Вона часто-густо була в опозиції. З Кучмою, наприклад, вона ж могла домовитись, там з олігархами, з самим Кучмою. Ні, вона пішла на конфлікт. І тоді, до речі, вона відстоювала правильні позиції - реформи у сфері енергетики.
Її посадили, тому що вона була в війні з тодішніми олігархами, зокрема з Медведчуком.
Її покарали.
Коли посадили при Януковичі, це теж була особиста помста Януковича».
16.01.2026 00:11 Відповісти
Ще у 1995 році Тимошенко вперше опинилась в СІЗО.

Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.

Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, Віктор Пінчук.
16.01.2026 04:46 Відповісти
Першу кримінальну справу щодо Тимошенко та її чоловіка Олександра порушили у 1997-му.

Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
У 1997-му розслідування про можливу контрабанду коштів Тимошенко поновили і, якби її провину довели, Тимошенко міг загрожувати реальний термін. Але у неї вже був мандат.

Y 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.

Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
16.01.2026 05:01 Відповісти
Спектакль для плебсу: воїни гинуть, ворог продвигаєть вперед, вся країна в пітьмі і холоді, влада ( не опозиція) прокралася на весь світ, в міністри - дятелів ставлять, про шлях до перемоги і про мир навіть мови немає!... Вкинули круту тему - жуйку: Юлька - воровка!...
Цій пластинці 30 років! Класична переключка уваги від про..бів влади і актуальних болючих тем, проблем , які треба вирішувати!...
15.01.2026 22:22 Відповісти
Та вона "за копійку, в церкві пердне, а за рубля - і висереться...". Саме за своє скупердяйство і "влітала" завжди... З Янеком ділиться не захотіла - в тюрму попала. З генералітетом російським провернула "кидалово". З Лазаренком теж була "каламутна" справа з грошима...
Ніяк, ідіотка, не зрозуміє, що в домовині кишень немає...
15.01.2026 22:53 Відповісти
А може вона, ця стара скнара, собі замовила труну з кишенями?
16.01.2026 08:37 Відповісти
Можеш пореготать - у мене колись був знайомий. Починав з малювання карикатур. А під старість відкрив ФОП. І став робить "ексклюзивні" домовини, для "крутих донецьких". Різьблені, з зображеннями Богородиці, розп"ятого Христа, та іншого "причандалля"... Сандал, чорне, червоне дерево, та інше. Ручки позолочені. Показував фотоальбом, із "зразками". Мені "серединка" сподобалася: кишені для гаманця, мобільника, запасних батарей, пляшки коньяку. Одному навіть вшили чохол для ексклюзивної мисливської рушниці...
16.01.2026 10:17 Відповісти
Тоб то, я вгадав.
16.01.2026 10:59 Відповісти
Її труни я не бачив...
16.01.2026 11:05 Відповісти
Ну майже вгадав.
16.01.2026 11:08 Відповісти
Додам: вона завжди старалася вирішить свої питання за рахунок своїх прибічників, та ЇХНІХ грошей. А потім або просто "кидала", або "кидала", перевзуваючись у стрибку" - коли міняла свою політичну позицію, щоб продаться подорожче, новому політичному лідеру...
15.01.2026 22:57 Відповісти
Як казав мій сусід , а він приблизно до 2005 + - , працював на ЧАЕС нач.цеху .

- Кожний має свою точку зору на її персону , але як вона стала міністром палива та енергетики то нам перестали на станції видавати в зарплату бартерний ширпотреб .
16.01.2026 10:08 Відповісти
Коли я вчився в юракадемії, у мене в групі був опер з Дніпропетровського УБОЗ... БА-ГА-ТО розказував про її "фортелі" у Дніпропетровську...
16.01.2026 10:26 Відповісти
Ви знаєте я після Помаранчевої революції не вірю нікому із влади , хто б не був . Тим більше операм . Менти вони такі🤣
16.01.2026 13:25 Відповісти
Твої проблеми...
16.01.2026 13:28 Відповісти
А у мене співпрацівник, коли вона була премєром заявив шо опалення у хаті було краще, на шо я запитав - то може Юля толі у вас у котельні на півставки влаштувалась та підробляла?
16.01.2026 11:12 Відповісти
Він , сусід , просто констатував факт . Він на всіх виборах за Свободу голосував
16.01.2026 13:23 Відповісти
Співробітник теж констотував факт.
16.01.2026 16:21 Відповісти
Не може....
Голова болить!?
15.01.2026 21:25 Відповісти
чому плакатик "Вороги народу" без портрету ЗЄлєнського ?

іранська дівчина сміливо прикурювала від портрету аятоли.

.
16.01.2026 00:14 Відповісти
15.01.2026 21:26 Відповісти
Чому ви написали - вона тепер не зиоже допомогати ЗСУ? Вона шо, допомогала ЗСУ? Де можно про це прочитати?
16.01.2026 08:41 Відповісти
Та й добре, нарешті опиниться там де їй і місце. Чи ні🤔???
15.01.2026 21:26 Відповісти
Добре буде, коли твій ******* опиниться там, де вона вже була.
15.01.2026 22:45 Відповісти
Чому це він мій? Йому також місце поруч з бабою тимошенко, за ґратами.
15.01.2026 23:57 Відповісти
За ********** питати не буду, а Юлька тобі в борщ насрала чи шо?
16.01.2026 01:40 Відповісти
Ще мабуть і їсти заставляла🤣🤣🤣🤣
16.01.2026 10:09 Відповісти
17.01.2026 22:13 Відповісти
Ти зараз серйозно? Вважаєш її ні в чому не винною?
16.01.2026 11:00 Відповісти
Лаве нанэ ромалы.
15.01.2026 21:27 Відповісти
Листав у Facebook і один дядько каже, що жЮлька жаліється, що всі гроші, шо вона збирала на смерть, та хранила у оХВісі в неї забрали
15.01.2026 21:28 Відповісти
де вона їх взяла? Медом торгувала?
15.01.2026 21:33 Відповісти
Як де?! З пенЦії 3000 грн відкладала
15.01.2026 21:34 Відповісти
Може шмонькою підробляла ) все-таки баба симпатична, досвідчена, пристрасна ))
15.01.2026 22:35 Відповісти
та мені похєр, хай декларує або здає на ЗСУ.
15.01.2026 23:13 Відповісти
Тобто вона собі піраміду/мавзолей збиралась будувати, а похорон та поминки - щоб всі українці погуляли?)))
15.01.2026 21:36 Відповісти
Так ото ж... А вони взяли і забрали...
15.01.2026 21:40 Відповісти
15.01.2026 21:30 Відповісти
Зате Ющ пархатий з РосУкрЕнерго повні вулики по Безрадичам понапихав . Лупанули долар до 10 , а потім скинули на 8 .
Хоч не згадуйте ще того підара
16.01.2026 10:12 Відповісти
Звернись до київської хвірми Евергейн - вона вносила застави за одеського воєнкома, слуг наріду по плівкам та хабарям..... - і все в десятках і сотнях міліонів гривень.
15.01.2026 21:30 Відповісти
звідки у неї на рахунках такі гроші?
15.01.2026 21:31 Відповісти
Ще в молоді роки настругала.
Це фото Юлії Тимошенко з Павлом Лaзаренко.
15.01.2026 21:44 Відповісти
і шо ? плебс завжди раком ставила та грабувала та грабувати буде
15.01.2026 22:01 Відповісти
В офшорах на Таити
15.01.2026 23:20 Відповісти
Тьотя, курити погано, поганий приклад показуєш.
15.01.2026 21:31 Відповісти
Точно, ще можна штрафанути за рекламу цигарок й нездорового способу життя..там ж немає отого - мінздрав попереджує..
15.01.2026 21:41 Відповісти
ти попроси у підарояника, з яким "ширку" будувала
15.01.2026 21:31 Відповісти
Два чумадани налу і все тіп - топ
15.01.2026 21:32 Відповісти
Опаньки . А звідки в неї взялися - 50 млн на рахунках ? Депутатську зарплату відкладала чи що ?
15.01.2026 21:33 Відповісти
Вона ж виграла суд за несправедливе рішення і тюрму при Янику. Там норм сума була.
15.01.2026 21:45 Відповісти
Та не вигравала вона жодного суду. Її Майдани звільняли, а вже потім, постфактум, наше "правосуддя" прогиналося під "волю народу" та "рішення керівництва/партії"
Якось так, ІМХО
15.01.2026 21:51 Відповісти
Не чеши язиком дурні, а Гугл в поміч. Вона подала позов в суд США до американської юридичної компанії, яка за бабло і на замовлення ригів сфальсифікувала експкртні висновки по газовому контракту заключеному нею., На підставі тих висновків портновські судді запроторили Юльку за грати, і, щоб не сісти за грати років на десять самим, поци запропонували мирну угоду, по якій заплатили відступне 5,5 млн дол. По її, "невигідному" контракту Україна відсудила в Газпрому 3 млрд дол і могла відсудити ще 12-15 млрд та до влади прийшло зелене чмо і його ******* менеджери відмовились від претензій - просто не поїхали до Стокгольмського арбітражу для продовження розгляду справи.
15.01.2026 23:13 Відповісти
Вона не вигравала суд . Американці заплатили їй і Власенку по 5.5 млн дол , якраз за те щоб діло не дійшло до суду .
Значить ті гроші всі 6 років лежали на депозиті , хм .. Ну тоді зрозуміло .
15.01.2026 22:12 Відповісти
А де вони повинні лежати? Під подушкою?
15.01.2026 23:15 Відповісти
..
15.01.2026 23:28 Відповісти
15.01.2026 23:43 Відповісти
Як звідки?!? Від неперевершеної зубожілості на протязі всього життя! (особливо вбога зубожилість "припливла" при Паші Лазаренку)
15.01.2026 21:54 Відповісти
Лазеренко вмів тільки з бюджету красти, а Юлька заробила статки перепродуючи рашистському МО дизель і бензин з рашиських НПЗ. Поаплодуй стоячи і повчись в неї, а не заздри. ***** купу своїх генералів зніс і посадив через Юлькині оборудки, її за це нагородити потрібно.
15.01.2026 23:25 Відповісти
Звідки в них стільки грошей?
15.01.2026 21:34 Відповісти
із газової труби -
15.01.2026 21:37 Відповісти
Вона працювала!
16.01.2026 01:12 Відповісти
Лукʼянівська СІЗО порожнє без Юліного піввареника.
15.01.2026 21:40 Відповісти
Вболіваю за всі сторони
15.01.2026 21:40 Відповісти
Зараз заплачу.
Коли у Петра рахунки блокували, коли блокували рахунки у виробника РЕБів, ти де була? В узгоджені з ким голосувала?
15.01.2026 21:42 Відповісти

Спаведливість є! За неї варто боротись! Йуууляааа! власним задекларованим баблом дорозвалювала кааліцію РИГОСЛУГ КРЕМЛЯ !Бо Кремль саме їй довірив імітувати створення "уряду єдності" ...
15.01.2026 21:42 Відповісти
Да остановите любое дорогое авто в Киеве и в 99% деньги на него или украли у народа или скрыли от налогов, что то же самое по сути.
Бить и сажать нужно по факту наличия ворованного, а не ждать 30 лет пока кто то кэш на поточные расходы в столе найдет.
15.01.2026 21:46 Відповісти
Я не з такої сім'ї як другі.. я із.. багатої..але все арештовано.
15.01.2026 21:55 Відповісти
Юлю, у лівій кишені піджака подивись, може під підкладку завалилися.
15.01.2026 22:10 Відповісти
Нехай юлькануті на банку скинуться😂
15.01.2026 22:29 Відповісти
А підкупити встигла?
15.01.2026 22:32 Відповісти
Звідки такі гроші? Вона ж прем'єр-міністр бомж. У неї жодного бізнесу,на який не має права,будучи депутатом. І в декларації таких грошей не вказано І податки з них не сплачені.
15.01.2026 22:34 Відповісти
В неї чоловік наче як мережею ломбардів завідує, наскільки мені відомо.
15.01.2026 23:24 Відповісти
Рахунки заблоковано, і нема з чим тепер в "сільпо" сходити за молоком? Співчуваємо!))
15.01.2026 22:39 Відповісти
Візьми в тумбочці...
15.01.2026 23:04 Відповісти
Щаз заплачу, сьози навернулись. Може задонатити???

Крала, брехала, крала і знову бреше
15.01.2026 23:09 Відповісти
товстожопа брехунка
стільки людей обманювала
своїми обіцянками.
і грала на українстві
а сама , корова. розмовляє все життя
російською.
15.01.2026 23:10 Відповісти
50%жінок усі такі🤣🤣🤣🤣
16.01.2026 10:16 Відповісти
Мадам капітєльман давно треба було приспати як скажену корупціонерку...
15.01.2026 23:12 Відповісти
"Біднесенька"... Всьо же, шо нажито нєпосільним трудом, всьо же пагібло...😂🤣🤣🤣
15.01.2026 23:21 Відповісти
Бідолашна... я тебе шкода, моя гарнюня.
15.01.2026 23:49 Відповісти
ха-ха-ха, юлька і тут хоче розвести на гроші, типу власні кошти заблоковані, то скиньтеся сіромасі гонимій злочиною владою хто скільки може
16.01.2026 00:04 Відповісти
А вона може пряснити звідки у неї на рахунках ці 50 мільйонів?
А вона їх декларувала?
16.01.2026 02:10 Відповісти
Це був не обшук, а рейдерське захоплення. Бандити в броніках з автоматами, які відмовилися пред'явити документи та ордер на обшук, загрожували трьом жінкам похилого віку. А знайшли всього нала на 40 тис. дол. Як сказав би Коломойський, це на сходити один раз у магазин. Нічого у Зелі та його банди на Юлю немає, звичайна особиста помста. Телефонні розмови - це не доказ. Її спіймали на хабарі? Ні. Де підозри Єрмаку, Міндічу, Галущенку та іншим? Там також були лише підслухані телефонні розмови.
16.01.2026 08:41 Відповісти
Юля докаже що записи сфальшовані .
Продовження буде вже від ЮзьоМіндічів. Вони покажуть висновки експертів де буде написано що записи зроблені за допомогою Ш І .
І всьо . Всі вільні.
Юльку назад в шифонєр до чергового зашквару влади .
Як в країні конкретний пздець всі ****** на Юльку . 🤣🤣🤣🤣
16.01.2026 10:24 Відповісти
 
 