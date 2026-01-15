Сообщено о подозрении бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры по делу экс-заместителя главы ГФС Билана, - САП

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

В чем подозревают чиновника

Он был уличен в содействии одному из руководителей Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению государству ущерба на сумму более 641 млн гривен.

В рамках досудебного расследования установлено, что субъект хозяйствования обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов.

Первый заместитель председателя ГФС, в обязанности которого входило подписание решений по результатам рассмотрения жалоб, в интересах субъекта хозяйствования и при пособничестве подозреваемого не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок.

В последний день срока рассмотрения жалобы прокурор истребовал все материалы проверки жалобщика, что позволило топ-чиновнику фискального органа не принимать решение из-за отсутствия документов.

Как следствие, жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет лишился возможности взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн.

Действия бывшего прокурора квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Отметим, что бывшему должностному лицу ГФС было сообщено о подозрении в феврале 2025 года. В отношении него ВАКС уже вынес обвинительный приговор.