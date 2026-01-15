Повідомлено про підозру колишньому топпосадовцю Генпрокуратури у справі ексзаступника голови ДФС, - САП

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У чому підозрюють посадовця

Його викрито на сприянні одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 641 млн гривень.

У межах досудового розслідування встановлено, що суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків.

Перший заступник голови ДФС, до обов’язків якого входило підписання рішень за результатами розгляду скарг, в інтересах суб’єкта господарювання та за пособництва підозрюваного не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін.

В останній день строку розгляду скарги прокурор витребував усі матеріали перевірки скаржника, що дозволило топчиновнику фіскального органу не приймати рішення через відсутність документів.

Як наслідок, скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Дії колишнього прокурора кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначимо, що колишньому посадовцю ДФС було повідомлено про підозру в лютому 2025 року. Стосовно нього ВАКС вже ухвалив обвинувальний вирок.