Проводятся обыски в трех областях, в том числе и в горсовете Днепра, по делу о хищении госсредств (обновлено)

Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробности

В Управлении информполитики и коммуникаций Офиса Генпрокурора рассказали, что обыски в Днепровском городском совете проводятся в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи.

Речь идет о проверке фактов возможного неправомерного использования бюджетных средств в области управления отходами.

Прокуратура проверяет эти обстоятельства, устанавливает реальный объем выполненных работ, движение бюджетных средств, надлежащий учет имущества и возможный ущерб городу.

Там подчеркнули, что обыски проводятся на коммунальных предприятиях, а не у городского головы Филатова, сообщения о подозрении не планируется.

Что говорят в полиции?

Отдел коммуникаций Нацполиции отметил, что рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов, по согласованию с прокуратурой и в соответствии с постановлением суда проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

обыски в мэрии Днепра
обыски в мэрии Днепра
обыски в мэрии Днепра
обыски в мэрии Днепра
обыски в мэрии Днепра

"А именно: по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, которые ими используются. С целью изъятия документов один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена позже", - добавили в Нацполиции

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Днепра проходят обыски.

Топ комментарии
+16
А що, міндічів, цукерманів, шефірів, гезнікова, тарана, умерова, керівника нацбанку, баканова, наумова...вже посадили і вилучили кошти, вкрадені в Україні? Сьогодні залишилися "тверді відходи" - смяття? Так вилучили всі "тверді відходи"? Переважили кожну купку і обрахували кожен виїзд сміттємашини? Зійшлося?
А як же бути пану Садовому? То його "барига" примушував не розвизити сміття по всій Україні, а сьогодні Боневтік Позорно-Брехливий перераховує кожну смітнинку?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:45 Ответить
+13
а що там друг Оманської Гниди Баканов мусора ?..дєрьмак ..та інші
показать весь комментарий
20.01.2026 11:43 Ответить
+9
Баканов і наумов, разом із зеленським і єрмаком, добряче нагадили в кадрах СБУ і Урядовому кварталі, призначивши з 2019 року, чимало московської агентури на посади, щоб там, за Регламентом КМУ, сприяти убивству Українців ******* та здачі територій України!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:54 Ответить
а що там друг Оманської Гниди Баканов мусора ?..дєрьмак ..та інші
показать весь комментарий
20.01.2026 11:43 Ответить
Поліція потужніше від СБУ, чи це Малюк до цього призвів, що на поліцію надіємось там де мало СБУ показати свою потужність?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:45 Ответить
А що, міндічів, цукерманів, шефірів, гезнікова, тарана, умерова, керівника нацбанку, баканова, наумова...вже посадили і вилучили кошти, вкрадені в Україні? Сьогодні залишилися "тверді відходи" - смяття? Так вилучили всі "тверді відходи"? Переважили кожну купку і обрахували кожен виїзд сміттємашини? Зійшлося?
А як же бути пану Садовому? То його "барига" примушував не розвизити сміття по всій Україні, а сьогодні Боневтік Позорно-Брехливий перераховує кожну смітнинку?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:45 Ответить
СБУ обісралось, а це поліція, да може із-за Малюка Поліція стала краще, аніж СБУ, але це треба СБУ ставити запитання, чого вони не взмозі побороти корупції, зловити шпигунів, та затримати всю верхівку ОПГ.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:47 Ответить
Баканов і наумов, разом із зеленським і єрмаком, добряче нагадили в кадрах СБУ і Урядовому кварталі, призначивши з 2019 року, чимало московської агентури на посади, щоб там, за Регламентом КМУ, сприяти убивству Українців ******* та здачі територій України!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:54 Ответить
Тобто СБУшники - це "мальчики в трусіках" бідненьки, їх лише поліція може спасти, а спецназ альфа СБУ - це страйкболісти? Які вміють тільки як геймери дрони запускать???? Чого всі думають що нацбезпеку має спасати поліція, а не СБУ????
показать весь комментарий
20.01.2026 12:06 Ответить
Ніхто не думає, що нацбезпеку має спасати поліція, а не СБУ. Велика кількість СБУ показує героїм на фронті, як і велика кількість поліції. Але дуже велика кількість захищає інтереси Голобородька і його величезної свори. Не памятаєте, як закінчилися події, коли якісь представники СБУ застрелили презставника ГУР і викинули труп біля СБУ? Справа в суді?
Як показала практика, нацбезпеку країни спачають не СБУ, ні поліція, ні ДБЬР, ні генпрокуратура, а виключно НАБУ, САП і ВАКС.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:28 Ответить
Не треба героїзувати, треба говории так, невеликий відсоток співробітників СБУ показує героїзм на фронті, бо великий відсоток, це відноситься до нацполіції, НГУ, ДПСУ, бо вони на передовій як піхота в системі СОУ, а СБУ де захотіли. до 500 в/сл СБУ - це маенькій відсоток, а не вилика кількість.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:42 Ответить
Та Ви шо? Поліція стала краща? А чим краща, що нічого не робить? Назвіть, будь ласка, досягнення поліції у виявленні корупціонерів. Можливо я чогось не дочитав. Як там аваков, гогілашвілі, ківа.. , вони з поліції? Кажуть, що "вчений" ківа поїхав до москви і його там грохнули. Невже це правда? А як мінідічі і цукермани могли перетьинати різні блокпости, на яких стоїть поліція і вивозити мільярди вкраденого?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:56 Ответить
ну Ви ж задаєте питання поліції, які мали задавати СБУ, чи СБУ страшно, а на поліцію можна гнати все, яка б поліція не була. Аваков, яке відношення має до поліції, як Шмигаль до СБУ??? Так Авакова можна назвати поліцейським, як Баканова СБУшником, тобто навіть по вашій логіки щодо Баканова претензії до СБУ, а не до поліції. Чи ви боїтесь топ корупціонерів з СБУ, а поліція настільки корумповано, що їх ніхто не боїться і всі критикують??? Дивно.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:02 Ответить
Шановний пане. Не потрібно мені говорити біле на чорне.ж Я маю можливість відрізнити кольори. Авакаво керував поліцією на угоду Голобородьку і його клану. Баканов керував СБУ на угоду собі і Голобородьку. Шмигаль керував урядом на угоду Ахметову і кодлі Голобородька. Але в тих структарах: СБУ і поліції і велика кількість офіцерів, які захищали і захищають інтереси України. Є велика надія, що якрах вони будуть притягувати мародерів до відповідальності. Все це ще попереду.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:31 Ответить
Аваков не був в поліції, Аваков керував до Зе, в поліції так велика кількість офіцерів, які захищають, а в СБУ нажаль, велика кількість тих, які готові служити будь, якому режиму, який дозволить кришувати тіньовий сектор, і на СБУ чекати нічого, і ось Ви знову повернулись до того, що вся надія про нацбезпеку не до СБУ, а до поліції, бо СБУ - це дах корупції і основа корупції, яку кожна влада використовувала для контролю за корупцією та тіньовою економікою.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:39 Ответить
Аваков не був в поліція? Аваков керував до Зе? То це Ви серйозно? Навіщо пишите неправду? У кожного є можливість відкрити Гугл і подивитися до якого часу Аваков був міністром.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:12 Ответить
Міністр МВС - це не Голова НПУ, це не голова ДПСУ та НГУ, навіщо ви кажете неправду, якщо він був міністром но не Головою НПУ, тобто напряму поліцією не керував, інакще всі прогалини в тому числі і поліції можна списати на Офіс Президента. Тому Ви сперше, аніж звинувачувати в брехні розберіться. Якщо поставити питання, що Аваков - мав прямий вплив - це вірно! І я його не захищаю, але він не поліцейський і не був.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:33 Ответить
ну не дай Бог що , ви кому будете дзвонити ? вірно , тій самій поліції . І не треба розповідати який ви бетмен . А коли приїдуть на ваш виклик , ви з порога починайте їх лайном поливати .
показать весь комментарий
20.01.2026 12:28 Ответить
"Ета другоє. Ви нє панімаєте...".
показать весь комментарий
20.01.2026 11:55 Ответить
https://x.com/i/status/2013304490103890039 @ Повідомлення Центру протидії корупції (ЦПК):

"Такий темп не може не подобатись. Після конфіскації активів, які належали колишнім очільникам Харківського та Запорізького ТЦК, повідомляють про черговий позов.
Тепер САП просить конфіскувати активи колишнього начальника Кременчуцького ТЦК Мирослава Волкова (на фото).
Йдеться про:
📌 квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;
📌 ⁠автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
📌 вартість Toyota RAV-4 та дохід від його відчуження;
📌 ⁠частину готівкових накопичень.
Загальна вартість активів сягає понад 4 млн грн.
Аналіз доходів показав, що придбати це майно законним шляхом він не міг. Тому САП просить визнати активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави."
показать весь комментарий
20.01.2026 11:48 Ответить
ну якщо цей достойний джентельмен з тцк десь вкрав млн, то чому він ще не в сізо?

і 4млн - це максимум тиждень його роботи. це 10 людей треба обілетити
показать весь комментарий
20.01.2026 12:00 Ответить
Наразі конфіскують все те, що змогли знайти, що зареєстроване на нього.
Те, відносно чого ніяких сумнівів у суду про його належність відповідачу не викличе.
Все решта, заховане поміж родичами, як вбачається, є предметом дослідження у ході відповідного кримінального провадження.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:16 Ответить
Життя в Україні не зупинити заявами і діями зеленського та єрмака!!
«

Самое главное - когда 24 апреля 2023 года командир «Вагнера» Уткин написал твит, что идет на Москву, Путин исчез. Столица России опустела, можно посмотреть кадры этих дней. Москва вымерла. По городу ездили какая-то военная техника. Люди в военной форме брали под контроль здания, на которые никто не собирался нападать.

Поэтому если стоит задача остановить эту войну - нужно наносить удары по Москве. Никак иначе Россию за стол переговоров не посадить. Если есть идея попробовать создать ситуацию, когда в России появятся силы, которые будут заинтересованы в устранении режима Путина, они могут подняться только в том случае, если будут нанесены удары по Москве.

Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» можно прочитать https://charter97.org/ru/news/2026/1/19/670401/ здесь.»
Пильнуймо за Україною та боронімо її від ****** і його зелупнів та ригоАНАЛІВ!!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:50 Ответить
А по дорозі вони двома ЗРК з.....шили 12 літальних апаратів путінських соколів, от тоді і первопрестольная здриснула.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:00 Ответить
Це там де три роки тому гуманітарку вкрали?
показать весь комментарий
20.01.2026 12:07 Ответить
Так , але то друзі хрипатого , їх не можна чіпати.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:52 Ответить
Ото необхідно було лампасам використати слушний час скористатися бунтом Пригожина а не моніторити як вони казали ситуацію. На жаль наступного бунта чекати марно. На московщині. Що буде в Україні, чи терпітимуть бойові хлопці несправедливість на усіх щаблях влади, питання відкрите.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:55 Ответить
Це такий обходняк від друзів Татарова з МВС. у них головне луснути і виглядати з-за кущів - шеф, ми стараємось .
показать весь комментарий
20.01.2026 14:03 Ответить
 
 