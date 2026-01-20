Проводятся обыски в трех областях, в том числе и в горсовете Днепра, по делу о хищении госсредств (обновлено)

Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В Управлении информполитики и коммуникаций Офиса Генпрокурора рассказали, что обыски в Днепровском городском совете проводятся в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи.

Речь идет о проверке фактов возможного неправомерного использования бюджетных средств в области управления отходами.

Прокуратура проверяет эти обстоятельства, устанавливает реальный объем выполненных работ, движение бюджетных средств, надлежащий учет имущества и возможный ущерб городу.

Там подчеркнули, что обыски проводятся на коммунальных предприятиях, а не у городского головы Филатова, сообщения о подозрении не планируется.

Что говорят в полиции?

Отдел коммуникаций Нацполиции отметил, что рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов, по согласованию с прокуратурой и в соответствии с постановлением суда проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

"А именно: по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, которые ими используются. С целью изъятия документов один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена позже", - добавили в Нацполиции.

Что предшествовало?

