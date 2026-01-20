Проводятся обыски в трех областях, в том числе и в горсовете Днепра, по делу о хищении госсредств (обновлено)
Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Подробности
В Управлении информполитики и коммуникаций Офиса Генпрокурора рассказали, что обыски в Днепровском городском совете проводятся в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи.
Речь идет о проверке фактов возможного неправомерного использования бюджетных средств в области управления отходами.
Прокуратура проверяет эти обстоятельства, устанавливает реальный объем выполненных работ, движение бюджетных средств, надлежащий учет имущества и возможный ущерб городу.
Там подчеркнули, что обыски проводятся на коммунальных предприятиях, а не у городского головы Филатова, сообщения о подозрении не планируется.
Что говорят в полиции?
Отдел коммуникаций Нацполиции отметил, что рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов, по согласованию с прокуратурой и в соответствии с постановлением суда проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.
"А именно: по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, которые ими используются. С целью изъятия документов один из обысков проводится в КП в помещении Днепровского городского совета. Более подробная информация будет предоставлена позже", - добавили в Нацполиции.
Что предшествовало?
Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Днепра проходят обыски.
А як же бути пану Садовому? То його "барига" примушував не розвизити сміття по всій Україні, а сьогодні Боневтік Позорно-Брехливий перераховує кожну смітнинку?
Як показала практика, нацбезпеку країни спачають не СБУ, ні поліція, ні ДБЬР, ні генпрокуратура, а виключно НАБУ, САП і ВАКС.
"Такий темп не може не подобатись. Після конфіскації активів, які належали колишнім очільникам Харківського та Запорізького ТЦК, повідомляють про черговий позов.
Тепер САП просить конфіскувати активи колишнього начальника Кременчуцького ТЦК Мирослава Волкова (на фото).
Йдеться про:
📌 квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;
📌 автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
📌 вартість Toyota RAV-4 та дохід від його відчуження;
📌 частину готівкових накопичень.
Загальна вартість активів сягає понад 4 млн грн.
Аналіз доходів показав, що придбати це майно законним шляхом він не міг. Тому САП просить визнати активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави."
і 4млн - це максимум тиждень його роботи. це 10 людей треба обілетити
Те, відносно чого ніяких сумнівів у суду про його належність відповідачу не викличе.
Все решта, заховане поміж родичами, як вбачається, є предметом дослідження у ході відповідного кримінального провадження.
Самое главное - когда 24 апреля 2023 года командир «Вагнера» Уткин написал твит, что идет на Москву, Путин исчез. Столица России опустела, можно посмотреть кадры этих дней. Москва вымерла. По городу ездили какая-то военная техника. Люди в военной форме брали под контроль здания, на которые никто не собирался нападать.
Поэтому если стоит задача остановить эту войну - нужно наносить удары по Москве. Никак иначе Россию за стол переговоров не посадить. Если есть идея попробовать создать ситуацию, когда в России появятся силы, которые будут заинтересованы в устранении режима Путина, они могут подняться только в том случае, если будут нанесены удары по Москве.
Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» можно прочитать https://charter97.org/ru/news/2026/1/19/670401/ здесь.»
