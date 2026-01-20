РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5274 посетителя онлайн
Новости Давление на местное самоуправление
11 195 26

Назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они управляют и отвечают, - Филатов

В мэрию Днепра снова пришли с обысками: что известно?

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правоохранители пришли с обысками в городской совет.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла.

Сегодня утром дежурные "правоохранители" ворвались в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено.

Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов", - отметил глава города.

Филатов обратился к правоохранителям с вопросом: "Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?"

"А еще у меня есть вопрос к руководству государства. Любых звеньев. Хватит блевать про "единство нации, несокрушимость и переформатирование власти".

Пока вы не укротите своих обезумевших псов, которые уже на 100 процентов ведут себя как пятая колонна.

Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они управляют и несут полную ответственность", - подытожил он.

Автор: 

Днепр (4559) обыск (1939) Філатов Борис (570)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
73%, чому ви пішли з обшуками по мерії Дніпра, а не до баканова, наумова, татарова, єрмака, Голобородька? Мабуть мер Філатов не молиться на Голобородька і його оточення-покидьків? А ці кривохоронці після виборів куди будуть втікати, чи у них є надія, що затюкають націю і залишаться царювати?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:07 Ответить
+21
На Бориса хвоста не підіймайте - він більший Громадянин України, ніж ми усі разом узяті! Тому його і смикають зелені пси. Як і Кличка.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:12 Ответить
+15
Допьisдiвcя. У вільний країні нєльзя займати зелену сволоту. Навіть орально.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і за філатовим прийшли!
Філатов хоч громадянин України?
Бо труханов, щось не дуже....
показать весь комментарий
20.01.2026 10:55 Ответить
Допьisдiвcя. У вільний країні нєльзя займати зелену сволоту. Навіть орально.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:03 Ответить
Зелена потвора нікому з нормальних укравнців не дасть спокою,
поки ми його не вишвернемо з того крісла , що на Банковій 🤬
Важко це зробити сьогодні , але незабаром це станеться ,
так як злодюзі і брехуну місце в буцегарні ( в кращому випадку) !!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:54 Ответить
І я громадянин і шо? Я ж не покрив Дніпро стихійними ринками на асфальті і від мене не втікають заводи за межі відповідальності матюкливого, бо він узаконив побори і хабарі.
показать весь комментарий
20.01.2026 17:31 Ответить
А , хто в зегнид грУкраіни, без паспортів рф і Ізраїля ? Можє Шефіри, Цукермани-Міндічи , Гетьманцев, Чернишов,Баканов , Шурма , Гера Галущенко……?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:24 Ответить
Я не захищаю Філатова ,але все це робота президента щоб відволікти увагу від міндічгейт.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:56 Ответить
та який ***** міндічгейт, тут вже баканонаумовгейт, та ще тих "...гейтів" буде...
показать весь комментарий
20.01.2026 12:53 Ответить
"Менти" та "прокурори" - бойові загони зевлади. Своїх б'ють, щоб свої боялись!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:02 Ответить
Прийде час і ментів з прокурорами вдарять! Ще й як вдарять, будуть відповідати за всі свої злочини...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:21 Ответить
Якась тотальна корупціонерія.
Гетьманцов купив квартиру у Парижі під час війни, має купу закордонних активів і зв'язки з росією.
https://www.facebook.com/share/r/1CqCV5kHWh/
Я думаю, що він є агентом кремля, бо колись навіть ніс рашапропаганду про "бандерівців" чи щось таке.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:09 Ответить
Добивають залишки місцевого самоврядування ... Путло Погане в захопленні аплодує свому вихованцю КГБшної Академії Гумора КВН імені Маслякова та його Потужній та Незламній ЗЕкоманді і чекає нових "двушочок" на Мацкву!

Але саме за це і проголосували суїцідніки73% 21 квітня 2019 року!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:14 Ответить
Маєте своє ПВК - муніципальна варта. Набираєте туди більше людей та блокуєте будь-які дії "правоохоронців".
показать весь комментарий
20.01.2026 11:20 Ответить
Боря доларовий мільйонер (якщо не мільярдер), міг би свій квиток в космос за півмільйона доларів, продати, та накупити генераторів для міста.
Як там Зеля зі сцени казав: "У всьому винні ЖИ... ДИвіться, що проісходіт!".
показать весь комментарий
20.01.2026 11:22 Ответить
Боря русак.Під час війни принципово спілкується тільки українською.Доларовим мілліонером став ще до мерства.Зараз всю свою зарплату передає на ЗСУ - каже я і так не бідний.Ну прям як Зе.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:53 Ответить
Нарешті! Не підготував країну до війни. Не захистив Київ. Повинен відповісти за свої злочини!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:35 Ответить
Мер Дніпра Борис Філатов у 2019 році, під час президентських виборів, публічно не агітував за жодного кандидата, заявляючи про свою нейтральність(!) і відсутність підтримки "ні за білих, ні за червоних", фокусуючись на міських проблемах, а не на загальнонаціональній політиці.

Нейтралітет(!): Філатов послідовно тримався позиції, що як міський голова він не повинен втручатися у президентські вибори та підтримувати конкретних кандидатів, а має працювати для всіх мешканців міста.

Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F військова операція з захоплення міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F_(1917%E2%80%941922) російськими більшовиками під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 5 лютого) - 26 січня (https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 8 лютого) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року.

Завершився захопленням Києва військами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0 Ради народних комісарів РРФСР та їхніми маріонетками з так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4 Української Народної Республіки Рад. Уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройному конфлікті, зберігаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтралітет.(!)
показать весь комментарий
20.01.2026 11:47 Ответить
Залишилось ще два мери які не бажають цілувати туХлі Грінпоцу.Щоб провести фальсіфікацію майбутніх виборів потрібно котролювати місцеву владу повністю.Бо якщо потім будуть протести,місцева влада повинна їх заборонити під приводом Йолкі,Ханукі,або свята дня народження Голди Меєр.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:57 Ответить
Поки в Україні місто чі громада не буде вибірати на виборах собі прокурора, голову поліції чі шерифа, ця країна буде постійно розвалюватись
показать весь комментарий
20.01.2026 12:51 Ответить
Голови військової міської адміністрації міста Дніпро 2025- 2026:

Владислав Вікторович Гайваненко - полковник міліції
та Сергій Петрович Лисак - СБУ
Поточний голова: Олександр Ганжа - є поліцейським, раніше працював у СБУ.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:22 Ответить
Як би бандитське рило не було в пуху, то було б все одно на ці дзвінки та обшуки. Куди не глянь - кругом мафія вкорінилась.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:29 Ответить
Товарісч не у курсі діла.Вони не приходять з запитаннями.Вони тебе з порогу звинувачують так,щоб клієнт занервувал і зізналася.А потім шукають докази і покази.Якщо не знаходять- ніколи не вибачаються.Ігнорувати цю виставу може тільки мертвий.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:18 Ответить
а про призначення "прокурорів з мєнтами" таки він правду сказав, якийсь треш вже
показать весь комментарий
20.01.2026 13:33 Ответить
А де це миколаївський мер-пер Кім???
показать весь комментарий
20.01.2026 16:11 Ответить
Схоже Дніпро готують до сдачі .
показать весь комментарий
20.01.2026 23:36 Ответить
 
 