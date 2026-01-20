Назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они управляют и отвечают, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правоохранители пришли с обысками в городской совет.

Об этом он сообщил в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла.



Сегодня утром дежурные "правоохранители" ворвались в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено.



Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов", - отметил глава города.

Филатов обратился к правоохранителям с вопросом: "Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?"

"А еще у меня есть вопрос к руководству государства. Любых звеньев. Хватит блевать про "единство нации, несокрушимость и переформатирование власти".



Пока вы не укротите своих обезумевших псов, которые уже на 100 процентов ведут себя как пятая колонна.



Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они управляют и несут полную ответственность", - подытожил он.

