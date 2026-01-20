Назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они управляют и отвечают, - Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что правоохранители пришли с обысками в городской совет.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла.
Сегодня утром дежурные "правоохранители" ворвались в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено.
Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов", - отметил глава города.
Филатов обратился к правоохранителям с вопросом: "Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?"
"А еще у меня есть вопрос к руководству государства. Любых звеньев. Хватит блевать про "единство нации, несокрушимость и переформатирование власти".
Пока вы не укротите своих обезумевших псов, которые уже на 100 процентов ведут себя как пятая колонна.
Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они управляют и несут полную ответственность", - подытожил он.
Філатов хоч громадянин України?
Бо труханов, щось не дуже....
поки ми його не вишвернемо з того крісла , що на Банковій 🤬
Важко це зробити сьогодні , але незабаром це станеться ,
так як злодюзі і брехуну місце в буцегарні ( в кращому випадку) !!
Гетьманцов купив квартиру у Парижі під час війни, має купу закордонних активів і зв'язки з росією.
Я думаю, що він є агентом кремля, бо колись навіть ніс рашапропаганду про "бандерівців" чи щось таке.
Але саме за це і проголосували суїцідніки73% 21 квітня 2019 року!
Як там Зеля зі сцени казав: "У всьому винні ЖИ... ДИвіться, що проісходіт!".
Нейтралітет(!): Філатов послідовно тримався позиції, що як міський голова він не повинен втручатися у президентські вибори та підтримувати конкретних кандидатів, а має працювати для всіх мешканців міста.
Владислав Вікторович Гайваненко - полковник міліції
та Сергій Петрович Лисак - СБУ
Поточний голова: Олександр Ганжа - є поліцейським, раніше працював у СБУ.