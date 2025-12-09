РУС
"Скоро не будет денег дерьмо выгребать. Нас грабят!" - мэр Днепра Филатов об изъятии властью денег из бюджетов громад

мэр Днепра Филатов Борис

Ежегодно принятие государственного бюджета превращается в грабеж регионов. И нынешний год – не исключение, местное самоуправление просто убивают.

Об этом заявил в комментарии LB.ua мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый год перед принятием центрального бюджета нас хотят ограбить. То это забрать, то это забрать. А сейчас говорят: "Выбирайте между четырьмя процентами и реверсной дотацией" (в принятой редакции бюджета громадам оставили 4% НДФЛ. — Ред.). Но мы же не на базаре. При чем здесь 4% и реверсная дотация? Это совершенно разные финансовые инструменты. Если будет такая тенденция, как сейчас, в 26-м у нас не будет денег, извините, дерьмо выгребать. В Николаеве, например, уже остановили социально защищенные выплаты", - заявил Филатов.

По его словам, у городов не остается денег даже на самое необходимое. А из-за отсутствия устойчивого законодательного регулирования бюджетных показателей из года в год территориальные громады не могут планировать даже краткосрочно, не то что среднесрочно.

"Мы вернемся к 13 году. Понимаете? И все эти разговоры об Ukraine facilities, о децентрализации - просто болтовня", - возмущается мэр.

Он подчеркивает: таким образом местное самоуправление просто убивают.

"Я хочу сказать: постоянно, целенаправленно местное самоуправление убивают. Убивают финансово. Убивают другими способами — начиная от заказных уголовных дел. 297 территориальных громад, включая девять областных центров, не имеют городских голов. Причины разные, можно по-разному это оценивать, можно разбирать каждый кейс отдельно, но я говорю о тенденциях".

При этом Борис Филатов отметил, что в частном общении изъятие денег у крупных городов объясняют попыткой лишить мэров политического ресурса. Зато для страны это может обернуться коммунальным коллапсом.

Сейчас лучшая формула взаимодействия центра и регионов выглядит как "не надо помогать, просто не трогайте", говорит мэр Днепра.

"Скажу за все местное самоуправление: пожалуйста, оставьте нас в покое, оставьте нам то, что по праву принадлежит нашим жителям. Расскажу пример, когда власть нас усиливала, без иронии. В июне был обстрел, снесло пол-Новокадацкого района, пострадало очень много зданий. В июне Кабмин дал субвенцию 88 млн. Получили мы ее только 6 ноября. И как мы будем осваивать ее сейчас? Не успеем. Пусть просто оставят нам то, что у нас есть. И больше не нужно. Потому что война пришла во все регионы Украины. Война дошла до Тернополя. Поэтому просто дайте нам спокойно работать", - резюмировал Борис Филатов.

