Мэр Днепра Филатов: 9 млрд грн в госбюджете на дороги к Буковелю - это политическое скотство
Мэр Днепра Борис Филатов обнародовалзаявление, в котором обвинил правительство и парламент в "системном грабеже территориальных общин" и приоритетном финансировании политических проектов вместо нужд прифронтовых городов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Нехватка средств в местных бюджетах
По словам Филатова, местное самоуправление "неделями унижалось в правительственных кабинетах", пытаясь сохранить финансирование общин, но вместо этого слышало аргументы о необходимости перераспределения средств на нужды обороны.
Мэр подчеркнул, что Днепр взял на себя расходы, которые ранее покрывало государство:
-
компенсацию разницы в тарифах;
-
ежемесячные дотации для горводоканала — около 100 млн грн;
-
ликвидацию последствий регулярных обстрелов — замена окон, ремонт кровель, поддержка критической инфраструктуры.
При этом, по его словам, центральная власть обещает "материальную поддержку", но не называет ни сроков, ни сумм.
Филатов отдельно отметил, что официально в Днепре проживает около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц, а неофициально — до 400 тысяч. Это создает значительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру, транспорт и сферу услуг.
9 миллиардов на дороги к Буковелю
Наибольшее возмущение мэра вызвали расходы госбюджета на 2026 год. Он заявил, что в документе предусмотрено 9 млрд грн на строительство дорог в Буковель — "чтобы купить голоса сборища из "Майбаха", которое зарабатывает на горнолыжном курорте".
Филатов подчеркнул, что эта сумма составляет половину годового бюджета Днепра, города с миллионным населением и статусом прифронтового.
Мэр Днепра считает, что государственные средства должны направляться на оборону, энергоэффективность, поддержку критической инфраструктуры и социальную сферу в городах, которые принимают сотни тысяч переселенцев. Но "их отправляют на фактический подкуп депутатской фракции, которая голосует синхронно с монобольшинством".
Он призвал общественность "дать отпор политическому скотству" и требовать пересмотра финансирования.
"Тендеры на дороги к Буковелю уже объявлены, хотя окончательно подписанного приложения к государственному бюджету-2026 пока никто не видел, потому что его, как всегда, прячут. Но у нас остался последний шанс дать отпор политическому скотству. Пусть Буковель подождет", - призвал Филатов.
Продовжуємо традицію української державної вдячності?
Пріоритет на 2026 рік визначено!
Військовим уйх, а в Буковель дороги!
Автор - Боневтік Сампіду🤡 і більшість ВР.
Але якщо цього реально нормального манагера почати просувати в президенти України - вильються ріки лайна. Його дружба з КОрбаном, для початку, потім все інше.
Але як спец - реально класний.
Респект.