Цензор.НЕТ
1 808 16

Мэр Днепра Филатов: 9 млрд грн в госбюджете на дороги к Буковелю - это политическое скотство

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовалзаявление, в котором обвинил правительство и парламент в "системном грабеже территориальных общин" и приоритетном финансировании политических проектов вместо нужд прифронтовых городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Нехватка средств в местных бюджетах

По словам Филатова, местное самоуправление "неделями унижалось в правительственных кабинетах", пытаясь сохранить финансирование общин, но вместо этого слышало аргументы о необходимости перераспределения средств на нужды обороны.

Мэр подчеркнул, что Днепр взял на себя расходы, которые ранее покрывало государство:

  • компенсацию разницы в тарифах;

  • ежемесячные дотации для горводоканала — около 100 млн грн;

  • ликвидацию последствий регулярных обстрелов — замена окон, ремонт кровель, поддержка критической инфраструктуры.

При этом, по его словам, центральная власть обещает "материальную поддержку", но не называет ни сроков, ни сумм.

Филатов отдельно отметил, что официально в Днепре проживает около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц, а неофициально — до 400 тысяч. Это создает значительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру, транспорт и сферу услуг.

9 миллиардов на дороги к Буковелю

Наибольшее возмущение мэра вызвали расходы госбюджета на 2026 год. Он заявил, что в документе предусмотрено 9 млрд грн на строительство дорог в Буковель — "чтобы купить голоса сборища из "Майбаха", которое зарабатывает на горнолыжном курорте".

Филатов подчеркнул, что эта сумма составляет половину годового бюджета Днепра, города с миллионным населением и статусом прифронтового.

Мэр Днепра считает, что государственные средства должны направляться на оборону, энергоэффективность, поддержку критической инфраструктуры и социальную сферу в городах, которые принимают сотни тысяч переселенцев. Но "их отправляют на фактический подкуп депутатской фракции, которая голосует синхронно с монобольшинством".

Он призвал общественность "дать отпор политическому скотству" и требовать пересмотра финансирования.

"Тендеры на дороги к Буковелю уже объявлены, хотя окончательно подписанного приложения к государственному бюджету-2026 пока никто не видел, потому что его, как всегда, прячут. Но у нас остался последний шанс дать отпор политическому скотству. Пусть Буковель подождет", - призвал Филатов.

сообщение Флатова о Буковеле
сообщение Флатова о Буковеле

Автор: 

Топ комментарии
+8
По перше це ЗЛОЧИН, а потім вже політичне скотство.
08.12.2025 19:07 Ответить
+5
Не потрібно ображати тварин (скотин). Зебільство - ось нормальна назва цього явища.
08.12.2025 19:04 Ответить
+3
Схоже, туди буде драпати "біла кістка", то й готує собі комфортну втечу...
08.12.2025 19:02 Ответить
Схоже, туди буде драпати "біла кістка", то й готує собі комфортну втечу...
08.12.2025 19:02 Ответить
На куплених автомобілях для УДО??
08.12.2025 19:30 Ответить
Не потрібно ображати тварин (скотин). Зебільство - ось нормальна назва цього явища.
08.12.2025 19:04 Ответить
По перше це ЗЛОЧИН, а потім вже політичне скотство.
08.12.2025 19:07 Ответить
08.12.2025 19:09 Ответить
Хто ж нам буде давати гроші після такого рішення яке явно не на потребі часу та і взагалі з корупціоним черговим душком
08.12.2025 19:09 Ответить
Боря,зате х твоєю допомогою баригу побороли!
08.12.2025 19:15 Ответить
На виборах 2019 року мер Дніпра Борис Філатов відкрито не агітував ні за Порошенка, ні за Зеленського, дотримуючись певної нейтралітету в публічних заявах, хоча його політична позиція і симпатії були ближчими до підтримки Петра Порошенка, але він не робив гучних закликів, залишаючись у рамках офіційно заявленого «невтручання» в президентську кампанію, хоча неформальні зв'язки та підтримка часто трактувалися як на користь чинного президента.
08.12.2025 19:17 Ответить
Ніхрена,Борі нові обличчя норм зайшли.
08.12.2025 19:31 Ответить
Як там писав вчора Зеленський?
Продовжуємо традицію української державної вдячності?
Пріоритет на 2026 рік визначено!
Військовим уйх, а в Буковель дороги!
Автор - Боневтік Сампіду🤡 і більшість ВР.
08.12.2025 19:17 Ответить
От Борис Філатов - просто бомбезний менеджер. Класна людина, спец, гідний поваги.
Але якщо цього реально нормального манагера почати просувати в президенти України - вильються ріки лайна. Його дружба з КОрбаном, для початку, потім все інше.
Але як спец - реально класний.
Респект.
08.12.2025 19:19 Ответить
Держслужбовцы на брони должны иметь возможность отдыхать с комфортом,они это заслужили,квартал знает как правильно о них заботиться.
08.12.2025 19:20 Ответить
а чем плитка на Майдане Независимости отличается от дороги к Буковелю???
08.12.2025 19:21 Ответить
Хіба тільки це? 1000 грн.імені ЗЕленського,зимова підтримка,національний кешбек,3000 км покататись Укрзалізницею,єдиний марафон,200 тис грн. Зарплата бідолашним нардепам.Це тільки частка грошей якими "серуть" ЗЕбіли. За те військовим 4 роки не підвищували зарплату.
08.12.2025 19:25 Ответить
Крім дороги на Буковель так звана влада підняли собі зарплати з податків які плате нарід в бюджет а всім іншим -ні, в тому числі військовим , які кожен день гинуть в нелюдськіх умовах. Це навіть не політичне скоцтво, а скажемо чесно це одне из проявів геноциду так званої української влади по відношенню до народу навіть в мирний час, не кажучі під час війни, що дорівнює держ зраді , тому виходить що це не їх держава і не їх нарід? Це просто вороги такі як і Путін, а навіть і гірше тому що всі ресурси які нарід віддає на війну вони не тільки крадуть , а і руйнують це просто вороги- шкідникі якісь.
08.12.2025 19:30 Ответить
 
 