Мэр Днепра Филатов: 9 млрд грн в госбюджете на дороги к Буковелю - это политическое скотство

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовалзаявление, в котором обвинил правительство и парламент в "системном грабеже территориальных общин" и приоритетном финансировании политических проектов вместо нужд прифронтовых городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нехватка средств в местных бюджетах

По словам Филатова, местное самоуправление "неделями унижалось в правительственных кабинетах", пытаясь сохранить финансирование общин, но вместо этого слышало аргументы о необходимости перераспределения средств на нужды обороны.

Мэр подчеркнул, что Днепр взял на себя расходы, которые ранее покрывало государство:

компенсацию разницы в тарифах;

ежемесячные дотации для горводоканала — около 100 млн грн;

ликвидацию последствий регулярных обстрелов — замена окон, ремонт кровель, поддержка критической инфраструктуры.

При этом, по его словам, центральная власть обещает "материальную поддержку", но не называет ни сроков, ни сумм.

Филатов отдельно отметил, что официально в Днепре проживает около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц, а неофициально — до 400 тысяч. Это создает значительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру, транспорт и сферу услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов предостерег нардепов от принятия катастрофического бюджета-2026: "Дерьмо из труб польется и в ваших квартирах"

9 миллиардов на дороги к Буковелю

Наибольшее возмущение мэра вызвали расходы госбюджета на 2026 год. Он заявил, что в документе предусмотрено 9 млрд грн на строительство дорог в Буковель — "чтобы купить голоса сборища из "Майбаха", которое зарабатывает на горнолыжном курорте".

Филатов подчеркнул, что эта сумма составляет половину годового бюджета Днепра, города с миллионным населением и статусом прифронтового.

Мэр Днепра считает, что государственные средства должны направляться на оборону, энергоэффективность, поддержку критической инфраструктуры и социальную сферу в городах, которые принимают сотни тысяч переселенцев. Но "их отправляют на фактический подкуп депутатской фракции, которая голосует синхронно с монобольшинством".

Он призвал общественность "дать отпор политическому скотству" и требовать пересмотра финансирования.

"Тендеры на дороги к Буковелю уже объявлены, хотя окончательно подписанного приложения к государственному бюджету-2026 пока никто не видел, потому что его, как всегда, прячут. Но у нас остался последний шанс дать отпор политическому скотству. Пусть Буковель подождет", - призвал Филатов.

Читайте также: На дороги к "Буковелю" планируют потратить 9 млрд грн, - Николов





Читайте также: Служба восстановления планирует построить новую дорогу в Буковель за 6,6 миллиарда