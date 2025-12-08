Мер Дніпра Філатов: 9 млрд грн в держбюджеті на дороги до Буковеля - це політичне скотство
Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив заяву, у якій звинуватив уряд та парламент у "системному грабуванні територіальних громад" і пріоритетному фінансуванні політичних проектів замість потреб прифронтових міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нестача коштів у місцевих бюджетах
За словами Філатова, місцеве самоврядування "тижнями принижувалося в урядових кабінетах", намагаючись зберегти фінансування громад, але натомість чули аргументи щодо необхідності перерозподілу коштів на потреби оборони.
Мер наголосив, що Дніпро взяв на себе витрати, які раніше покривала держава:
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компенсацію різниці в тарифах;
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щомісячні дотації для міськводоканалу — близько 100 млн грн;
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ліквідацію наслідків регулярних обстрілів — заміна вікон, ремонт покрівель, підтримка критичної інфраструктури.
При цьому, за його словами, центральна влада обіцяє "матеріальну підтримку", але не називає ні термінів, ні сум.
Філатов окремо зазначив, що офіційно в Дніпрі проживає близько 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а неофіційно — до 400 тисяч. Це створює значне навантаження на комунальну інфраструктуру, транспорт та сферу послуг.
9 мільярдів на дороги до Буковеля
Найбільше обурення мера викликали витрати держбюджету на 2026 рік. Він заявив, що в документі передбачено 9 млрд грн на будівництво доріг до Буковеля - "аби купити голоси збіговиська з "Майбаха", яке заробляє на гірськолижному курорті".
Філатов підкреслив, що ця сума становить половину річного бюджету Дніпра, міста з мільйонним населенням і статусом прифронтового.
Мер Дніпра вважає, що державні кошти мають направлятися на оборону, енергоефективність, підтримку критичної інфраструктури та соціальну сферу у містах, які приймають сотні тисяч переселенців. Але "їх відправляють на фактичний підкуп депутатської фракції, котра голосує синхронно з монобільшістю".
Він закликав громадськість "дати відсіч політичному скотству" та вимагати перегляду фінансування.
"Тендери на дороги до Буковеля вже оголошені, хоча остаточно підписаного додатку до державного бюджету-2026 поки що ніхто не бачив, бо його як завжди ховають. Але в нас залишився останній шанс дати відсіч політичному скотству. Хай Буковель почекає", - закликав Філатов.
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Військовим уйх, а в Буковель дороги!
Автор - Боневтік Сампіду🤡 і більшість ВР.