Мер Дніпра Філатов: 9 млрд грн в держбюджеті на дороги до Буковеля - це політичне скотство

Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив заяву, у якій звинуватив уряд та парламент у "системному грабуванні територіальних громад" і пріоритетному фінансуванні політичних проектів замість потреб прифронтових міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нестача коштів у місцевих бюджетах

За словами Філатова, місцеве самоврядування "тижнями принижувалося в урядових кабінетах", намагаючись зберегти фінансування громад, але натомість чули аргументи щодо необхідності перерозподілу коштів на потреби оборони.

Мер наголосив, що Дніпро взяв на себе витрати, які раніше покривала держава:

компенсацію різниці в тарифах;

щомісячні дотації для міськводоканалу — близько 100 млн грн;

ліквідацію наслідків регулярних обстрілів — заміна вікон, ремонт покрівель, підтримка критичної інфраструктури.

При цьому, за його словами, центральна влада обіцяє "матеріальну підтримку", але не називає ні термінів, ні сум.

Філатов окремо зазначив, що офіційно в Дніпрі проживає близько 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а неофіційно — до 400 тисяч. Це створює значне навантаження на комунальну інфраструктуру, транспорт та сферу послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов застеріг нардепів від ухвалення катастрофічного бюджету-2026: "Лайно з труб поллється і у ваших квартирах"

9 мільярдів на дороги до Буковеля

Найбільше обурення мера викликали витрати держбюджету на 2026 рік. Він заявив, що в документі передбачено 9 млрд грн на будівництво доріг до Буковеля - "аби купити голоси збіговиська з "Майбаха", яке заробляє на гірськолижному курорті".

Філатов підкреслив, що ця сума становить половину річного бюджету Дніпра, міста з мільйонним населенням і статусом прифронтового.

Мер Дніпра вважає, що державні кошти мають направлятися на оборону, енергоефективність, підтримку критичної інфраструктури та соціальну сферу у містах, які приймають сотні тисяч переселенців. Але "їх відправляють на фактичний підкуп депутатської фракції, котра голосує синхронно з монобільшістю".

Він закликав громадськість "дати відсіч політичному скотству" та вимагати перегляду фінансування.

"Тендери на дороги до Буковеля вже оголошені, хоча остаточно підписаного додатку до державного бюджету-2026 поки що ніхто не бачив, бо його як завжди ховають. Але в нас залишився останній шанс дати відсіч політичному скотству. Хай Буковель почекає", - закликав Філатов.

Також читайте: На дороги до "Буковеля" планують витратити 9 млрд грн, - Ніколов





Також читайте: Служба відновлення планує збудувати нову дорогу до Буковеля за 6,6 мільярда