РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11727 посетителей онлайн
Новости Бюджет 2026
2 853 5

Филатов предостерег нардепов от принятия катастрофического бюджета-2026: "Дерьмо из труб польется и в ваших квартирах"

Филатов обратился к главе МВД Клименко по поводу покушения

Мэр Днепра Борис Филатов призвал народных депутатов и чиновников пересмотреть подходы к формированию проекта государственного бюджета на 2026 год, заявив о возможном "колапсе коммунального хозяйства" в случае принятия предложенных норм.

Об этом он написал в своем обращении к парламентариям, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Если вы воплотите то, что задумано в бюджете-2026, следствием может стать коллапс коммунального хозяйства – в котором живут в том числе и ваши семьи", – отметил Филатов, добавив, что речь идет о рисках для всей страны, где большинство населения проживает в городах.

По словам мэра, центральная власть продолжает "убивать местное самоуправление", несмотря на публичные заявления о необходимости направления средств на сектор безопасности и обороны. Он напомнил, что после принятия изменений в так называемый "военный" НДФЛ местные бюджеты потеряли значительный ресурс, тогда как "половина средств, почти 80 млрд грн, так и не была освоена".

Филатов также утверждает, что в правительственных и парламентских кругах якобы звучат предложения "окончательно лишить ресурсов" местные громады из политических мотивов. "В частных беседах некоторые уважаемые товарищи, на уровне заместителей министров и даже руководителей комитетов парламента, открыто говорят, что местное самоуправление нужно окончательно ограбить – чтобы "не давать условному Филатову, Садовому, Кличко и остальным" ресурс. Деньги вы забираете не у Филатова, не у Садового и не у Кличко. Это средства громад, и они принадлежат людям. Поэтому если коммунальное хозяйство, в котором вы ни черта не понимаете, начнет коллапсировать, дерьмо из труб потечет и в ваших квартирах", – заявил он.

Читайте также: Отопительный сезон следует начать как можно позже, пересидеть зиму на генераторах невозможно, - Филатов

Мэр раскритиковал уровень компетентности части чиновников и депутатов, заявив, что те "не понимают базовых бюджетных норм", в частности относительно структуры доходов столицы. "Бюджет Киева формируется без 4% НДФЛ и в нем нет реверсной дотации", – подчеркнул он.

Филатов также заявил о "глубине непрофессионализма" представителей власти и призвал их "отстать от местного самоуправления", позволив органам местной власти обеспечивать жизнедеятельность городов. "Если вы сделаете то, что планируете, это будет ваша и только ваша ответственность", - подытожил городской голова.

Читайте также: Последствия "Миндичгейта": Рада отложила голосование за бюджет на 2026 год до декабря, – Forbes

Автор: 

Днепр (4548) местное самоуправление (264) Филатов Борис (568) Днепропетровская область (4714) Днепровский район (209)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якось дуже оптимістично
показать весь комментарий
18.11.2025 18:41 Ответить
Так ви ж зжираєте свій бюджет разом з виплодком і коханками.
показать весь комментарий
18.11.2025 18:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z-j8Z4I36bc

Димов в дим , як він це уміє, розніс РИГОмародерат зЄМіндічсоври
показать весь комментарий
18.11.2025 19:33 Ответить
Філатову не буде, що відмивати.
показать весь комментарий
18.11.2025 19:34 Ответить
Головне що лайно не поллється з труб в розкішних будинках депутатів та можновладців. А худоба нехай виживає в хрущовках.
показать весь комментарий
18.11.2025 19:35 Ответить
 
 