Филатов предостерег нардепов от принятия катастрофического бюджета-2026: "Дерьмо из труб польется и в ваших квартирах"

Мэр Днепра Борис Филатов призвал народных депутатов и чиновников пересмотреть подходы к формированию проекта государственного бюджета на 2026 год, заявив о возможном "колапсе коммунального хозяйства" в случае принятия предложенных норм.

Об этом он написал в своем обращении к парламентариям.

"Если вы воплотите то, что задумано в бюджете-2026, следствием может стать коллапс коммунального хозяйства – в котором живут в том числе и ваши семьи", – отметил Филатов, добавив, что речь идет о рисках для всей страны, где большинство населения проживает в городах.

По словам мэра, центральная власть продолжает "убивать местное самоуправление", несмотря на публичные заявления о необходимости направления средств на сектор безопасности и обороны. Он напомнил, что после принятия изменений в так называемый "военный" НДФЛ местные бюджеты потеряли значительный ресурс, тогда как "половина средств, почти 80 млрд грн, так и не была освоена".

Филатов также утверждает, что в правительственных и парламентских кругах якобы звучат предложения "окончательно лишить ресурсов" местные громады из политических мотивов. "В частных беседах некоторые уважаемые товарищи, на уровне заместителей министров и даже руководителей комитетов парламента, открыто говорят, что местное самоуправление нужно окончательно ограбить – чтобы "не давать условному Филатову, Садовому, Кличко и остальным" ресурс. Деньги вы забираете не у Филатова, не у Садового и не у Кличко. Это средства громад, и они принадлежат людям. Поэтому если коммунальное хозяйство, в котором вы ни черта не понимаете, начнет коллапсировать, дерьмо из труб потечет и в ваших квартирах", – заявил он.

Мэр раскритиковал уровень компетентности части чиновников и депутатов, заявив, что те "не понимают базовых бюджетных норм", в частности относительно структуры доходов столицы. "Бюджет Киева формируется без 4% НДФЛ и в нем нет реверсной дотации", – подчеркнул он.

Филатов также заявил о "глубине непрофессионализма" представителей власти и призвал их "отстать от местного самоуправления", позволив органам местной власти обеспечивать жизнедеятельность городов. "Если вы сделаете то, что планируете, это будет ваша и только ваша ответственность", - подытожил городской голова.

