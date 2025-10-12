Отопительный сезон следует начать как можно позже, пересидеть зиму на генераторах невозможно, - Филатов

Из-за тяжелой ситуации в энергетике отопительный сезон должен начаться как можно позже, впрочем одновременно по всей Украине.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, многие люди до сих пор не имеют четкого понимания как работает энергосистема. Некоторым кажется, что вода в кране исчезнуть не может, потому что ее дохрена течет в реке Днепр! Но я не устаю напоминать, что подача воды в дома возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при наличии электроэнергии. Потому что питание, среди прочего, необходимо повышающим насосным станциям, которые ее "качают" в квартиры, и остальному другому оборудованию. Поэтому обесточивание равно отключению воды.

А вот когда уже нет воды, тогда нет и тепла. Потому что именно вода является теплоносителем. И, когда отсутствует электричество, которое "толкает" воду в батареи, системы отопления тоже не работают!", - пишет он.

Филатов напоминает, что по похожему принципу система связана также с газом. Поэтому, если изуродована газовая инфраструктура - особенно компрессорные станции - все остальное также не может работать.

"Здесь наступает время для элементарного вывода: система взаимосвязана и ее нельзя рассматривать отдельными блоками...Но не идиотам, которые на четвертый год войны надеются, что где-то там "само все решится"...Даже самые мощные генераторы не способны полностью удержать систему. Особенно если речь идет о так называемой "высокой стороне", - продолжает он.

По словам Филатова, генераторы могут лишь дать поддержку на несколько часов. А кроме этого, устройства такой мощности требуют десятки тонн топлива.

"Поэтому (в который раз) повторю: пересидеть всю зиму только на генераторах НЕВОЗМОЖНО", - отметил он и призвал представителей власти и общественности воздержаться от взаимных обвинений и поисков виновных.

"Я обращаюсь к коллегам - руководителям территориальных громад. Независимо от размера громады или ее расположения, всем и везде угрожают по сути одинаковые проблемы. Поэтому не стоит поддаваться собственным амбициям и искать признания у земляков ранним стартом отопительного сезона...Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам надо объединиться. Провести консультации с Правительством, НАК Нафтогазом, Укрэнерго и всеми причастными к процессу ведомствами - в том числе и частными поставщиками энергоресурсов.

Потому что решение это сложное, однако вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная "забота" о заблаговременно теплых батареях жителей ваших городов в конце сделает только хуже", - резюмирует глава Днепра.

