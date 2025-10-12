РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6695 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
4 028 92

Отопительный сезон следует начать как можно позже, пересидеть зиму на генераторах невозможно, - Филатов

Когда включат отопление в Украине

Из-за тяжелой ситуации в энергетике отопительный сезон должен начаться как можно позже, впрочем одновременно по всей Украине.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, многие люди до сих пор не имеют четкого понимания как работает энергосистема. Некоторым кажется, что вода в кране исчезнуть не может, потому что ее дохрена течет в реке Днепр! Но я не устаю напоминать, что подача воды в дома возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при наличии электроэнергии. Потому что питание, среди прочего, необходимо повышающим насосным станциям, которые ее "качают" в квартиры, и остальному другому оборудованию. Поэтому обесточивание равно отключению воды.

А вот когда уже нет воды, тогда нет и тепла. Потому что именно вода является теплоносителем. И, когда отсутствует электричество, которое "толкает" воду в батареи, системы отопления тоже не работают!", - пишет он.

Филатов напоминает, что по похожему принципу система связана также с газом. Поэтому, если изуродована газовая инфраструктура - особенно компрессорные станции - все остальное также не может работать.

"Здесь наступает время для элементарного вывода: система взаимосвязана и ее нельзя рассматривать отдельными блоками...Но не идиотам, которые на четвертый год войны надеются, что где-то там "само все решится"...Даже самые мощные генераторы не способны полностью удержать систему. Особенно если речь идет о так называемой "высокой стороне", - продолжает он.

Также читайте: Львов откладывает начало отопительного сезона из-за обстрелов России

По словам Филатова, генераторы могут лишь дать поддержку на несколько часов. А кроме этого, устройства такой мощности требуют десятки тонн топлива.

"Поэтому (в который раз) повторю: пересидеть всю зиму только на генераторах НЕВОЗМОЖНО", - отметил он и призвал представителей власти и общественности воздержаться от взаимных обвинений и поисков виновных.

"Я обращаюсь к коллегам - руководителям территориальных громад. Независимо от размера громады или ее расположения, всем и везде угрожают по сути одинаковые проблемы. Поэтому не стоит поддаваться собственным амбициям и искать признания у земляков ранним стартом отопительного сезона...Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам надо объединиться. Провести консультации с Правительством, НАК Нафтогазом, Укрэнерго и всеми причастными к процессу ведомствами - в том числе и частными поставщиками энергоресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киевщины: на подстанции в Бориспольском районе ранены два энергетика

Потому что решение это сложное, однако вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране. Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная "забота" о заблаговременно теплых батареях жителей ваших городов в конце сделает только хуже", - резюмирует глава Днепра.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

энергетика (2675) Филатов Борис (567) отопительный сезон (536)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
"Через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні. "
Що це за совкощина? Якщо в Сумах може бути настільки холодно, що вода в трубах може вночі замерзнути і вже вкрай потрібно опалювати будинки, а в Херсоні чи Одесі ще може бути відносно тепло і з опаленням можна не поспішати. Треба думати про здоров'я людей та справність інфраструктури, а не про всеукраїнську одночасність початку опалення.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:18 Ответить
+12
Да просто це план-поморозити людей в холодних домівках.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:08 Ответить
+11
Просто минулі зими були не настільки холодними + кацапи так масово не застосовували безпілотники. Тому всі розслабилися і думали, що цієї зими так само проскочимо. Але, судячи з усього, не вийде.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яким чином пізніший початок опалювального сезону допоможе під час обістрілів електростанцій?
показать весь комментарий
12.10.2025 14:03 Ответить
Да просто це план-поморозити людей в холодних домівках.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:08 Ответить
норма начала отопительного ниже 8 градусов в течении 3 суток, ничего страшного не случится, если этот показатель понизят до 5 на время войны....
показать весь комментарий
12.10.2025 14:14 Ответить
Питання у тому скільки часу та кКалорій потім піде на прогрів системи та багатоквартирних будівель.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:38 Ответить
лишь бы было что и чем прогревать....
показать весь комментарий
12.10.2025 14:42 Ответить
При такому підході, тим більше, затягування початку опалення не має сенсу.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:51 Ответить
какому пидходи??? экономия газа, которого нет - плохой подход?.. а когда на улице будет - 20 и все порвет через пару часов, только потому что популисты включили отопление при +8 вовремя???
показать весь комментарий
12.10.2025 15:08 Ответить
Хто сказав, що газу нема?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:42 Ответить
Краще буде мабуть тоді, коли буде -5 і труби луснуть бо не були прогріті.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:43 Ответить
ніяка війна не здатна змінити фізику, чим холодніші будуть конструкції будинків, тим більше треба буде витратити теплоенергії на їх прогрів, тобто газ будуть спалювати кілька днів лише на прогрів будинків, а в квартирах буде холодно. Зекономити вийде лише за рахунок зниження температури в квартирах, але тоді почнуться проблеми з електрикою, бо всі включать електрообігрівачі.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:51 Ответить
Тим, що його заступник налітав на власному літаку за кордон останнім часом 61 день відпочинку на море та на каву.
Е-економія.
Людського терпіння
показать весь комментарий
12.10.2025 14:50 Ответить
Оголошення !
Шукаю оглядну жінку,щоб разом перезимувати.
Житло і їжу забезпечую.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:04 Ответить
Худенька може більш нагріти )
показать весь комментарий
12.10.2025 14:16 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 14:31 Ответить
Так, а може людині вже тертя органів не потрібне, а лише тепла грубка
показать весь комментарий
12.10.2025 14:34 Ответить
Залежно від віку
показать весь комментарий
12.10.2025 14:51 Ответить
Оглядайте на вулицях
показать весь комментарий
12.10.2025 14:52 Ответить
Просто минулі зими були не настільки холодними + кацапи так масово не застосовували безпілотники. Тому всі розслабилися і думали, що цієї зими так само проскочимо. Але, судячи з усього, не вийде.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:05 Ответить
В ця буде холодною?
показать весь комментарий
12.10.2025 14:19 Ответить
кацапи будуть бити сильніше!
показать весь комментарий
12.10.2025 14:28 Ответить
В типу раніше вони слабше били?
показать весь комментарий
12.10.2025 14:56 Ответить
так, слабше! менше ракет, менше дронів запускали, зараз більше, чи в в якійсь іншій Україні?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:15 Ответить
Только зимой 24-25 мало били. А до этого блекауты постоянно были
показать весь комментарий
12.10.2025 15:35 Ответить
Є такий прогноз:

Фахівці оприлюднили попередній прогноз погоди на зиму 2025-2026 років. В Україні очікується один із найсуворіших зимових сезонів за останні роки: від різких перепадів температури до тривалих морозів і значних снігопадів.

https://pogoda.chasdiy.org/pogoda/nakryye-holodna-hvylya-zyma-20252026-v-********-bude-rekordno-moroznoyu-69472
показать весь комментарий
12.10.2025 14:35 Ответить
Про літо вже був прогноз, обіцяли буде аномально суху,високу температуру за історію.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:39 Ответить
Я про літо вже чув, що буде дуже жарко.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:57 Ответить
не може бути ніяких прогнозів на кілька місяців вперед! це маячня
показать весь комментарий
12.10.2025 15:17 Ответить
Ті самі "фахівці" весною 2025 . Літо 2025 готує сюрпризи: синоптики попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів.
Синоптики нагадують персонажа анекдота, який говорив, що вигідно буди песимістом, оскільки ти або правий, або приємно здивований.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:32 Ответить
Зеля пообіцяв що його перехоплювачі перехоплять всі шахеди. А воно толку як і від нього самого немає
показать весь комментарий
12.10.2025 15:01 Ответить
Буде що спиз...ть
показать весь комментарий
12.10.2025 14:05 Ответить
Та вообще можно без отопления. В крайнем случае спать в двух куртках и трёх свитерах. Утром встал с кровати, 300 раз присел - вот и согрелся
показать весь комментарий
12.10.2025 14:10 Ответить
Згадався анекдот - "ви, дядьку, др*чіть вприсядку - і на*бетеся, і натанцюєтеся".
показать весь комментарий
12.10.2025 14:32 Ответить
Зимою 22-23 так і було. Поки піднявся пішки на свій поверх, вже й зігрівся.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:37 Ответить
ЗАТЕ БАГАТО ХТО РОЗУМІЄ, ЩО ТРЕБА ЗАХИЩАТИ ЕНЕРГООБЄКТИ ПО СПРАВЖНЬОМУ, А НЕ ГНИЛИМИ МІШКАМИ З ПІСКОМ.
ЗА 10 РОКІВ ВІЙНИ МОЖНА БУЛО ЗАНОВО ПОБУДУВАТИ ВСЕ ПІД ЗЕМЛЕЮ,
А В НАС ТІЛЬКИ СТАЛО БІЛЬШЕ ОЛЕГАРХІВ,ТИПУ СИНЕГУБИХ,ХІІЛЯТОРІВ,КЛЯЧКІВ,ТА ГОДІ ВЖЕ ЖАРТИ, СУКИ,КОЛИ ВЖЕ ВОНО ВАМ В ПОПЕРЕК ОЧКА ВСТАНЕ!
показать весь комментарий
12.10.2025 14:11 Ответить
та все буде добре, не очкуй ТЕ!!!
показать весь комментарий
12.10.2025 14:15 Ответить
Віра в перемогу зігріває наші серця. Чи принаймні в продовження боротьби.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:20 Ответить
"Через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні. "
Що це за совкощина? Якщо в Сумах може бути настільки холодно, що вода в трубах може вночі замерзнути і вже вкрай потрібно опалювати будинки, а в Херсоні чи Одесі ще може бути відносно тепло і з опаленням можна не поспішати. Треба думати про здоров'я людей та справність інфраструктури, а не про всеукраїнську одночасність початку опалення.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:18 Ответить
Оце мене тоже кумарить. Коли в Житомирі мер все зробив, щоб не було відключень, а в інших областях відключали, то підняли такий кипіш шо пздц. Мовляв як це так? А як же солідарність. Всі повинні сидіти в темряві і всоьо тут. Це якась діч діка
показать весь комментарий
12.10.2025 14:29 Ответить
В квартирах холод - не найбільша проблема. Хоча самі будинки (особливо неутеплені) від цього пришвидшено старітимуть.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:19 Ответить
а краще взагалі не починати

гроші на захист - с3.14женні, секретарі Філатова за них по Європі на приватних літаках літають
показать весь комментарий
12.10.2025 14:21 Ответить
Москалям треба організувати,вже)
показать весь комментарий
12.10.2025 14:24 Ответить
Аби шось сказанути
показать весь комментарий
12.10.2025 14:31 Ответить
Починати треба коли температура сереньодобова буде нижче +8. Бо невідомо коли будуть завдані критичні удари росіянами. Тоді вже само собою обмеження усі введуть. Бо невідомий масштаб ударів, швидкість усунення наслідків і можливості для маневрування усіма потужностями в різних сценаріях. Якщо є мета економити газ, після знищення великої частини газовидобутку, то так би й казав, а не ось це все, що він написав.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:42 Ответить
Схоже що замість газу запропонують грітися думками про те як погано Білгороду без вуличного освітлення. Або просто з першими морозами влада зникне кудись.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:44 Ответить
Все буде як завжди, вийде НЕлох і в усьому звинуватить місцеве самоврядування, ну і на всяк випадок "папєрєдніков".
показать весь комментарий
12.10.2025 14:50 Ответить
Думаю Філатову і іншим небожителям по ...барабану коои і в кого буде світло і тепло, вода і газ, на їх фазендах все є завжди і автономно від усіх.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:53 Ответить
>Та я не втомлююсь нагадувати, що подача води в будинки можлива ВИКЛЮЧНО за наявності електроенергії.

яка потужність турбін водоканалів, чи є можливість підключити їх до дизельних чи газових генераторів?
показать весь комментарий
12.10.2025 14:45 Ответить
А як, на Вашу думку, після аварійного відключення електрики, вода спочатку пропадає, а потім знову зʼявляється в кранах, при тому що електрику вмикають значно пізніше?
показать весь комментарий
12.10.2025 14:55 Ответить
Хто буде заправляти ті генератори ?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:05 Ответить
Филатов прав. Мы ещё не осознали всех проблем, которые начнутся зимой. В результате уничтожение кацапами нашей энергосистемы. И плюс 15-16 в квартире может показаться раем. Где-то под новый год.
показать весь комментарий
12.10.2025 14:51 Ответить
Зебіла обирали щоб страждати. Бо тоді ще передбачили наслідки його владарювання. Але ж ні.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:00 Ответить
Ну , звісно - це ж не ***** напав на Україну - це все Президент Зеленський тобі винен А коли будеш замерзати , без опалення і газу , в крижаній квартирі - ця єдина думка буде тебе зігрівати , так ? ..))
показать весь комментарий
12.10.2025 15:04 Ответить
НУ то треба було Молдаванам обрати ДонДона і подивиться шо буде. Шкода що не обрали, для отаких як ти, дуже шкода. Отоб норм би поржалі
показать весь комментарий
12.10.2025 15:16 Ответить
Молдавани і без тебе розберуться що їм робити ... і українці розберуться .
А ваша доля - бути вічно ображеними і строчити коменти ... доки світло ще є ...
показать весь комментарий
12.10.2025 15:27 Ответить
***** напав ще в 2014. Замість того щоб готуватись конкретно до масштабного нападу, ви вирішили обрати шута і поржати. Наслідки були прогнозовані. Не кажи що тобі прямо у вухо ніхто не кричав, що буде війна, буде хаос, буде долар по 45, якщо ви оберете злидня
показать весь комментарий
12.10.2025 15:17 Ответить
Чуєш госпідарнику, а не поїхати би тобі на роіську вслід за своїм госпідарем?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:15 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 15:16 Ответить
Как своевременное включение отопления "способствует" или связано с массированными бомбёжками?Как себе это матюкливый представляет? Включают, дескать, люди домовую котельную и Путин такой, "О- эта мине сигнал шо пора банбить"! Я вас правильно понял, Путин сам без украинцев не решает, когда ему кинжалы запускать?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:27 Ответить
Повʼязано з тим, що русня розбомбила 60% Українського газовидобутку, і бомбить газосховища і газорозподільчі станції. Відтак - взимку, коли газ найдорожчий, прийдеться купувати його в Європі.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:54 Ответить
Є фільм британьскій «Останній кат» по одноіменному роману розповідає історію життя Альберта П'єррпойнта, знаменитого британського ката, який пішов стопами свого батька.
Аби стати катом приведення страт до виконання, треба було перемогти на час, на чіткість, на миттєвий.перелом хребців під час повішання засудженого.до страти.
В мене враження, що місцеві небожителі і зовнішні, влаштували саме такі перегони, аби довести хто з них «найгуманніше» і швидше знищить.народ України і її саму.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:00 Ответить
Абсолютно точний діагноз тому, що відбувається.
Це не враження, а стан речей.
І внутрішні, і зовнішні вороги. А ціль у них одна.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:33 Ответить
В принципі все зрозуміло - за 3 роки війни , чомусь , не потурбувалися про захист власної енергетичної системи , і якщо кацапи дійсно влаштують Україні тотальний блекаут - ну , ой ... ((
Скільки дітей захворіє і скільке самотніх стариків замерзнуть на смерть в холодних квартирах - нікого , схоже , взагалі не цікавить ...
"Спасіння потопельників - справа рук самих потопельників !" (с)
показать весь комментарий
12.10.2025 15:01 Ответить
Потурбуйтеся про себе самі, - так ще Глущенко Г. сказав.
Все, що треба знати, щоб розуміти, де живеш.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:35 Ответить
Поки зелені тварі, які точно не мерзнуть, на відміну від нас, зберуться вмикати опалення, кацапи все розіб'ють.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:02 Ответить
Подібні ініціативи треба реалізовувати, починаючи з самих чиновників типу Філатова.
Напевно Філатов зараз сам живе в хаті, або квартирі без опалення?
Хай цей "вєлікій правитель" Дніпра розкаже, як жити старим людям від 70-90р., у яких вже не працює нормально імунітет, або родинам з маленькими дітьми.
Іншими словами цей корумпований чиновник каже : "всі хто може, збирайтесь та валіть подалі з України нахрін, а хто не може - просто подохніть. Бо Україна не здатна була за 4 роки підготуватись і захистити паливно-енергетичну інфраструктуру, бо великі гроші були розкрадені, або пущені на вітер тупими чиновниками"
показать весь комментарий
12.10.2025 15:09 Ответить
а филатов в своем доме тоже автономное отопление отключит? ну что б "как все"!
показать весь комментарий
12.10.2025 15:10 Ответить
з язика зняв
показать весь комментарий
12.10.2025 15:23 Ответить
В каком именно доме? Думаешь у него одна замызганная хрущёвка?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:24 Ответить
на ВСЮ их "недвижимость" пломбы на газовые счетчики!
показать весь комментарий
12.10.2025 15:28 Ответить
А как быть с виллами в Майами и на побережье Испании, Италии, Франции?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:31 Ответить
Можно работать на удалёнке, кайфуя в гамаке где-нибудь на лазурном берегу, потягивая коктейль.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:35 Ответить
за "Майами" - после войны будем "спрашивать"
показать весь комментарий
12.10.2025 15:36 Ответить
Коллективный запад заберёт у них половину наворованного, за это гарантирует безопасность, кто сильно наследил отдаст две трети, а если будут быковать и артачиться всё потеряют. Но судить их не позволят, потому что миллиарды пилили скопом.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:40 Ответить
Ну звісно. Там же, напевно, переселенці, котрі взагалі житло втратили, з малими дітьми живуть.
Що, не живуть? А могли б...
показать весь комментарий
12.10.2025 15:45 Ответить
Матюкливий, який розвів в Дніпрі непотріб з дев'яностих - стихийні продуктові ринки на асфальті по всьому місту, 100% вже сам сидить в теплі і дає дуже вумні писульки і поради.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:21 Ответить
им на газовые счетчики с октября десятикратный тариф - что б не хитрожопели, призывая других "потерпеть" в холоде!
показать весь комментарий
12.10.2025 15:26 Ответить
и в школах пусть помёрзнут, бо с бюджета денежеки на газ получают, чай, не резиновый. А банбёжки так вспомним, для антуражу, война ж всё таки.Да можно хоть что на войну списать, например торгашей салом и молоком на улицах.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:32 Ответить
Нужно быть сытыми рассказами про Фламиндичи от студии 95й кагал
показать весь комментарий
12.10.2025 15:29 Ответить
Запаси газу в цьому році недостатні. Крапка. Тому давайте не шукати винних (вони всім відлмі), а економити всюди де це доцільно.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:31 Ответить
так мы ж только ЗА! вот только экономить обязаны ВСЕ, а не рабы
"теплоцентралей" в городских многоэтажках!
показать весь комментарий
12.10.2025 15:39 Ответить
Єкономія буде в копійки, дом виморозиться і газу піде однаково.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:41 Ответить
централизованное отопление - самое эффективное\дешевое. то, что благодаря мудрому керовництву эффективных менеджеров оно оказалось наравне (а иногда и дороже) индивидуального, еще и без возможности отключения (что явно нарушает базовые принципы свободы) то за это по правильному надо бить - пока не поумнеют.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:48 Ответить
В мене так сестра "економила" - то не топила в жовтні, то вимикала котел , коли йшла на роботу, а потім мене питала чого ж воно нігуя не экономиться, в порівнянні якщо поставити на режим нонстоп, казала мабуть бодяжений газ))). Звісно, шо в неї було стабільно 2 по предмету фізика .
показать весь комментарий
12.10.2025 15:39 Ответить
А якби вона чи її діти через такі "експерименти" ще б захворіли, тоді б вона в повній мірі оцінила "економію".
показать весь комментарий
12.10.2025 15:48 Ответить
Я вам надав приклад з життя, і він від недолугого мислення мэра не відрізняється. Такий же неук. Бачив ще на ютубі "єкономістку" з Великобританіі. Так в неї весь дом заплісняв, діти сидять в пліснявих кімнатах, а щоб ви розуміли, здихатися від плісняви внутрі стін неможливо навіть за гроші.Звісно, Боря своєї вини не побачить якщо запліснявіють половина зданій і все спише на війну і глобальне потепління що привело до збільшення вологості.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:57 Ответить
Коли виходиш на позицію із окопу,просто дивишся на свій "спальник" у тепловізор уночі і бачиш десятки мишей польових які туди заповзають,стає дуже весело,а "пацюки" які тут верещать про холод, мабуть заповзли б раніше тих мишей.
показать весь комментарий
12.10.2025 15:33 Ответить
Але не ідіотам, які на четвертий рік війни сподіваються, що десь там "само все вирішиться".

Якось дуже "загадошно" цей "таваріщь" висловлюється. А поіменно назвати ідіотів?

він […] закликав представників влади і громадськості утриматися від взаємних звинувачень і пошуків винних.

Тобто "таваріщь" передбачає, зокрема, що влада за неопалення квартир оголосить винною громадськість? Чи я неправильно зрозумів його "загадошність"?
показать весь комментарий
12.10.2025 15:34 Ответить
разрешить народу индивидуальное отопление? свободное владение\оборот оружием и бк? национализировать энерго\ресурсы? глядишь - и народ поумнеет и у "избранных" физиономий совесть появится (хотя бы в качестве естественного отстрела отбора)
показать весь комментарий
12.10.2025 15:41 Ответить
Така муйня.
За кого вони нас тримають?
Можна подумати,якщо опалювання не включати,обстрілів не буде.
😧😧😧
показать весь комментарий
12.10.2025 15:45 Ответить
 
 