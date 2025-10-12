РУС
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киевской области: на подстанции в Бориспольском районе ранены два энергетика

Враг нанес удар по энергетике Киевской области

Сегодня, 12 октября, войска РФ в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в результате вражеской атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК. Они доставлены в местную больницу.

По предварительной информации у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого травма уха, ссадины рук и ног. Оба госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, есть последствия в 3 областях, - Минэнерго

Более подробную информацию ОВА предоставит позже.

Прикривайте енергетиків - це ціль для кацапів
12.10.2025 13:36 Ответить
Тоже Кличко ?
12.10.2025 13:40 Ответить
 
 