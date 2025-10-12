Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киевской области: на подстанции в Бориспольском районе ранены два энергетика

Сегодня, 12 октября, войска РФ в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в результате вражеской атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК. Они доставлены в местную больницу.

По предварительной информации у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого травма уха, ссадины рук и ног. Оба госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Более подробную информацию ОВА предоставит позже.