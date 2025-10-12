РУС
Удары по энергетике
1 651 8

Враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, есть последствия в 3 областях, - Минэнерго

Енергетика

Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.

"Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Министерство энергетики благодарит энергетиков и спасателей, которые, несмотря на все риски для собственной жизни, продолжают выполнять свою работу и обеспечивают функционирование энергосистемы", - говорится в сообщении.

Автор: 

энергетика (2675) Тарифы на электроэнергию (2240) Минэнерго (398)
А чому б і ні. ***** побачило що Зеля ****** і лох і відповіді не буде. Тому виб'є всю енергетику в Україні в тому числі в Київі і Зеля буде знову повзати на колінах благати про переговори на любих умовах. Ой даремно ти Зеля надієшся виграти вибори. Тобі все пригадають
12.10.2025 10:53 Ответить
бубочка лох,звісно. Але ЗСУ дають отвєточку,не треба тут в стилі гарі гранта скиглити.
12.10.2025 10:55 Ответить
ЗСУ не підпорядковуються Верховному Головнокомандувачу?
12.10.2025 11:00 Ответить
Підпорядковуються головнокомандувачу.
12.10.2025 11:02 Ответить
Ми його вже давно сприймаємо тут з гумором. Здається чєл сам не читає, що він пише
12.10.2025 11:06 Ответить
Та ясно
Зебіл всьому світу розповів державні таємниці
Мовляв і цього року не готували об'єкти критичної інфраструктури до нападів ручні. Гроші вкрали.
12.10.2025 11:30 Ответить
 
 