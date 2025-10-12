Враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, есть последствия в 3 областях, - Минэнерго

Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.

"Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Министерство энергетики благодарит энергетиков и спасателей, которые, несмотря на все риски для собственной жизни, продолжают выполнять свою работу и обеспечивают функционирование энергосистемы", - говорится в сообщении.

