Враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры, есть последствия в 3 областях, - Минэнерго
Этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.
"Спасатели ГСЧС и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
Министерство энергетики благодарит энергетиков и спасателей, которые, несмотря на все риски для собственной жизни, продолжают выполнять свою работу и обеспечивают функционирование энергосистемы", - говорится в сообщении.
Зебіл всьому світу розповів державні таємниці
Мовляв і цього року не готували об'єкти критичної інфраструктури до нападів ручні. Гроші вкрали.