Ворог знову атакував об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури, є наслідки в 3 областях, - Міненерго

Енергетика

Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини.

"Рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

А чому б і ні. ***** побачило що Зеля ****** і лох і відповіді не буде. Тому виб'є всю енергетику в Україні в тому числі в Київі і Зеля буде знову повзати на колінах благати про переговори на любих умовах. Ой даремно ти Зеля надієшся виграти вибори. Тобі все пригадають
12.10.2025 10:53 Відповісти
бубочка лох,звісно. Але ЗСУ дають отвєточку,не треба тут в стилі гарі гранта скиглити.
12.10.2025 10:55 Відповісти
ЗСУ не підпорядковуються Верховному Головнокомандувачу?
12.10.2025 11:00 Відповісти
Підпорядковуються головнокомандувачу.
12.10.2025 11:02 Відповісти
Ми його вже давно сприймаємо тут з гумором. Здається чєл сам не читає, що він пише
12.10.2025 11:06 Відповісти
Та ясно
Зебіл всьому світу розповів державні таємниці
Мовляв і цього року не готували об'єкти критичної інфраструктури до нападів ручні. Гроші вкрали.
12.10.2025 11:30 Відповісти
 
 