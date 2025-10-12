Ворог знову атакував об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури, є наслідки в 3 областях, - Міненерго

Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини.

"Рятувальники ДСНС та енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

