УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6899 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
658 3

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Київщини: на підстанції в Бориспільському районі поранено двох енергетиків

Ворог вдарив по енергетиці Київщини

Сьогодні, 12 жовтня, війська РФ вчергове атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні.

За попередньою інформацією в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг. Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову атакував об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури, є наслідки в 3 областях, - Міненерго

Більш детальну інформацію ОВА надасть згодом.

Автор: 

Київська область (4308) обстріл (31318) енергетика (2763) Бориспільський район (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикривайте енергетиків - це ціль для кацапів
показати весь коментар
12.10.2025 13:36 Відповісти
Тоже Кличко ?
показати весь коментар
12.10.2025 13:40 Відповісти
А хто ще? Всі інші майже святі
показати весь коментар
12.10.2025 15:13 Відповісти
 
 