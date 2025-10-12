Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Київщини: на підстанції в Бориспільському районі поранено двох енергетиків

Сьогодні, 12 жовтня, війська РФ вчергове атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні.

За попередньою інформацією в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг. Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається.

Більш детальну інформацію ОВА надасть згодом.