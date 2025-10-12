Опалювальний сезон слід почати якомога пізніше, пересидіти зиму на генераторах неможливо, - Філатов

Через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні.

Про це мер Дніпра Борис Філатов пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, багато людей досі не мають чіткого розуміння як саме працює енергосистема. Декому здається, що вода в крані зникнути не може, бо ж її достобіса тече у річці Дніпро! Та я не втомлююсь нагадувати, що подача води в будинки можлива ВИКЛЮЧНО за наявності електроенергії. Бо живлення, серед іншого, потрібне підвищувальним насосним станціям, які її "качають" до квартир, та решті іншого обладнання. Тож знеструмлення дорівнює відключенню води.

А от коли вже немає води, тоді немає й тепла. Бо саме вода є ТЕПЛОНОСІЄМ. І, коли відсутня електрика, яка "штовхає" воду в батареї, системи опалення теж не працюють!", - пише він.

Філатов нагадує, що за схожим принципом система повʼязана також із газом. Тож, якщо понівечена газова інфраструктура - надто компресорні станції - усе решта так само не може працювати.

"Тут настає час для елементарного висновку: система є взаємоповʼязаною і її не можна розглядати окремими блоками...Але не ідіотам, які на четвертий рік війни сподіваються, що десь там "само все вирішиться"...Навіть найпотужніші генератори не здатні повністю втримати систему. Особливо якщо йдеться про так звану "високу сторону", - продовжує він.

За словами Філатова, генератори можуть лише дати підтримку на ДЕКіЛЬКА ГОДИН. А крім цього, пристрої такої потужності потребують десятки тонн палива.

"Тому ( бозна вкотре ) повторю: пересидіти всю зиму тільки на генераторах НЕМОЖЛИВО", - зазначив він та закликав представників влади і громадськості утриматися від взаємних звинувачень і пошуків винних.

"Я звертаюся до колег - керівників територіальних громад. Незалежно від розміру громади чи її розташування, усім і всюди загрожують по суті однакові проблеми. Тож не варто піддаватися власним амбіціям та шукати визнання у земляків раннім стартом опалювального сезону... Розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації ( аби не писати страшне слово "катастрофічність" ), нам треба обʼєднатися. Провести консультації з Урядом, НАК Нафтогазом, Укренерго та всіма дотичними до процесу відомствами - зокрема й приватними постачальникам енергоресурсів.

Бо рішення це складне, проте цілком обґрунтоване. Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні. Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова "турбота" про завчасно теплі батареї мешканців ваших міст врешті зробить лише гірше", - резюмує очільник Дніпра.

