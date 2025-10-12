УКР
Опалювальний сезон слід почати якомога пізніше, пересидіти зиму на генераторах неможливо, - Філатов

Коли включать опалення в Україні

Через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні.

Про це мер Дніпра Борис Філатов пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, багато людей досі не мають чіткого розуміння як саме працює енергосистема. Декому здається, що вода в крані зникнути не може, бо ж її достобіса тече у річці Дніпро! Та я не втомлююсь нагадувати, що подача води в будинки можлива ВИКЛЮЧНО за наявності електроенергії. Бо живлення, серед іншого, потрібне підвищувальним насосним станціям, які її "качають" до квартир, та решті іншого обладнання. Тож знеструмлення дорівнює відключенню води.

А от коли вже немає води, тоді немає й тепла. Бо саме вода є ТЕПЛОНОСІЄМ. І, коли відсутня електрика, яка "штовхає" воду в батареї, системи опалення теж не працюють!", - пише він.

Філатов нагадує, що за схожим принципом система повʼязана також із газом. Тож, якщо понівечена газова інфраструктура - надто компресорні станції - усе решта так само не може працювати.

"Тут настає час для елементарного висновку: система є взаємоповʼязаною і її не можна розглядати окремими блоками...Але не ідіотам, які на четвертий рік війни сподіваються, що десь там "само все вирішиться"...Навіть найпотужніші генератори не здатні повністю втримати систему. Особливо якщо йдеться про так звану "високу сторону", - продовжує він.

Також читайте: Львів відкладає початок опалювального сезону через обстріли Росії

За словами Філатова, генератори можуть лише дати підтримку на ДЕКіЛЬКА ГОДИН. А крім цього, пристрої такої потужності потребують десятки тонн палива.

"Тому ( бозна вкотре ) повторю: пересидіти всю зиму тільки на генераторах НЕМОЖЛИВО", - зазначив він та закликав представників влади і громадськості утриматися від взаємних звинувачень і пошуків винних. 

"Я звертаюся до колег - керівників територіальних громад. Незалежно від розміру громади чи її розташування, усім і всюди загрожують по суті однакові проблеми. Тож не варто піддаватися власним амбіціям та шукати визнання у земляків раннім стартом опалювального сезону... Розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації ( аби не писати страшне слово "катастрофічність" ), нам треба обʼєднатися. Провести консультації з Урядом, НАК Нафтогазом, Укренерго та всіма дотичними до процесу відомствами - зокрема й приватними постачальникам енергоресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Київщини: на підстанції в Бориспільському районі поранено двох енергетиків

Бо рішення це складне, проте цілком обґрунтоване. Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні. Постійно тягнути ковдру на себе не вийде. Показова "турбота" про завчасно теплі батареї мешканців ваших міст врешті зробить лише гірше", - резюмує очільник Дніпра. 

+11
"Через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні."
Що це за совкощина? Якщо в Сумах може бути настільки холодно, що вода в трубах може вночі замерзнути і вже вкрай потрібно опалювати будинки, а в Херсоні чи Одесі ще може бути відносно тепло і з опаленням можна не поспішати. Треба думати про здоров'я людей та справність інфраструктури, а не про всеукраїнську одночасність початку опалення.
12.10.2025 14:18
+9
Да просто це план-поморозити людей в холодних домівках.
12.10.2025 14:08
+8
Оце мене тоже кумарить. Коли в Житомирі мер все зробив, щоб не було відключень, а в інших областях відключали, то підняли такий кипіш шо пздц. Мовляв як це так? А як же солідарність. Всі повинні сидіти в темряві і всоьо тут. Це якась діч діка
12.10.2025 14:29
А яким чином пізніший початок опалювального сезону допоможе під час обістрілів електростанцій?
12.10.2025 14:03
Да просто це план-поморозити людей в холодних домівках.
12.10.2025 14:08
норма начала отопительного ниже 8 градусов в течении 3 суток, ничего страшного не случится, если этот показатель понизят до 5 на время войны....
12.10.2025 14:14
Питання у тому скільки часу та кКалорій потім піде на прогрів системи та багатоквартирних будівель.
показати весь коментар
12.10.2025 14:38
лишь бы было что и чем прогревать....
12.10.2025 14:42
При такому підході, тим більше, затягування початку опалення не має сенсу.
показати весь коментар
12.10.2025 14:51
какому пидходи??? экономия газа, которого нет - плохой подход?.. а когда на улице будет - 20 и все порвет через пару часов, только потому что популисты включили отопление при +8 вовремя???
показати весь коментар
12.10.2025 15:08
Тим, що його заступник налітав на власному літаку за кордон останнім часом 61 день відпочинку на море та на каву.
Е-економія.
Людського терпіння
12.10.2025 14:50
Оголошення !
Шукаю оглядну жінку,щоб разом перезимувати.
Житло і їжу забезпечую.
12.10.2025 14:04
Худенька може більш нагріти )
показати весь коментар
12.10.2025 14:16
12.10.2025 14:31 Відповісти
Так, а може людині вже тертя органів не потрібне, а лише тепла грубка
показати весь коментар
12.10.2025 14:34
Залежно від віку
показати весь коментар
12.10.2025 14:51
Оглядайте на вулицях
12.10.2025 14:52
Просто минулі зими були не настільки холодними + кацапи так масово не застосовували безпілотники. Тому всі розслабилися і думали, що цієї зими так само проскочимо. Але, судячи з усього, не вийде.
показати весь коментар
12.10.2025 14:05
В ця буде холодною?
показати весь коментар
12.10.2025 14:19
кацапи будуть бити сильніше!
показати весь коментар
12.10.2025 14:28
В типу раніше вони слабше били?
показати весь коментар
12.10.2025 14:56
так, слабше! менше ракет, менше дронів запускали, зараз більше, чи в в якійсь іншій Україні?
показати весь коментар
12.10.2025 15:15
Є такий прогноз:

Фахівці оприлюднили попередній прогноз погоди на зиму 2025-2026 років. В Україні очікується один із найсуворіших зимових сезонів за останні роки: від різких перепадів температури до тривалих морозів і значних снігопадів.

https://pogoda.chasdiy.org/pogoda/nakryye-holodna-hvylya-zyma-20252026-v-********-bude-rekordno-moroznoyu-69472
12.10.2025 14:35
Про літо вже був прогноз, обіцяли буде аномально суху,високу температуру за історію.
показати весь коментар
12.10.2025 14:39
Я про літо вже чув, що буде дуже жарко.
показати весь коментар
12.10.2025 14:57
не може бути ніяких прогнозів на кілька місяців вперед! це маячня
показати весь коментар
12.10.2025 15:17
Зеля пообіцяв що його перехоплювачі перехоплять всі шахеди. А воно толку як і від нього самого немає
показати весь коментар
12.10.2025 15:01
Буде що спиз...ть
показати весь коментар
12.10.2025 14:05
Та вообще можно без отопления. В крайнем случае спать в двух куртках и трёх свитерах. Утром встал с кровати, 300 раз присел - вот и согрелся
12.10.2025 14:10
Згадався анекдот - "ви, дядьку, др*чіть вприсядку - і на*бетеся, і натанцюєтеся".
показати весь коментар
12.10.2025 14:32
ЗАТЕ БАГАТО ХТО РОЗУМІЄ, ЩО ТРЕБА ЗАХИЩАТИ ЕНЕРГООБЄКТИ ПО СПРАВЖНЬОМУ, А НЕ ГНИЛИМИ МІШКАМИ З ПІСКОМ.
ЗА 10 РОКІВ ВІЙНИ МОЖНА БУЛО ЗАНОВО ПОБУДУВАТИ ВСЕ ПІД ЗЕМЛЕЮ,
А В НАС ТІЛЬКИ СТАЛО БІЛЬШЕ ОЛЕГАРХІВ,ТИПУ СИНЕГУБИХ,ХІІЛЯТОРІВ,КЛЯЧКІВ,ТА ГОДІ ВЖЕ ЖАРТИ, СУКИ,КОЛИ ВЖЕ ВОНО ВАМ В ПОПЕРЕК ОЧКА ВСТАНЕ!
12.10.2025 14:11
та все буде добре, не очкуй ТЕ!!!
показати весь коментар
12.10.2025 14:15
Віра в перемогу зігріває наші серця. Чи принаймні в продовження боротьби.
показати весь коментар
12.10.2025 14:20
"Через важку ситуацію в енергетиці опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, втім одночасно по всій Україні. "
Що це за совкощина? Якщо в Сумах може бути настільки холодно, що вода в трубах може вночі замерзнути і вже вкрай потрібно опалювати будинки, а в Херсоні чи Одесі ще може бути відносно тепло і з опаленням можна не поспішати. Треба думати про здоров'я людей та справність інфраструктури, а не про всеукраїнську одночасність початку опалення.
12.10.2025 14:18
Оце мене тоже кумарить. Коли в Житомирі мер все зробив, щоб не було відключень, а в інших областях відключали, то підняли такий кипіш шо пздц. Мовляв як це так? А як же солідарність. Всі повинні сидіти в темряві і всоьо тут. Це якась діч діка
12.10.2025 14:29
В квартирах холод - не найбільша проблема. Хоча самі будинки (особливо неутеплені) від цього пришвидшено старітимуть.
показати весь коментар
12.10.2025 14:19
а краще взагалі не починати

гроші на захист - с3.14женні, секретарі Філатова за них по Європі на приватних літаках літають
12.10.2025 14:21
Москалям треба організувати,вже)
показати весь коментар
12.10.2025 14:24
Аби шось сказанути
12.10.2025 14:31
Починати треба коли температура сереньодобова буде нижче +8. Бо невідомо коли будуть завдані критичні удари росіянами. Тоді вже само собою обмеження усі введуть. Бо невідомий масштаб ударів, швидкість усунення наслідків і можливості для маневрування усіма потужностями в різних сценаріях. Якщо є мета економити газ, після знищення великої частини газовидобутку, то так би й казав, а не ось це все, що він написав.
показати весь коментар
12.10.2025 14:42
Схоже що замість газу запропонують грітися думками про те як погано Білгороду без вуличного освітлення. Або просто з першими морозами влада зникне кудись.
12.10.2025 14:44
Все буде як завжди, вийде НЕлох і в усьому звинуватить місцеве самоврядування, ну і на всяк випадок "папєрєдніков".
показати весь коментар
12.10.2025 14:50
Думаю Філатову і іншим небожителям по ...барабану коои і в кого буде світло і тепло, вода і газ, на їх фазендах все є завжди і автономно від усіх.
показати весь коментар
12.10.2025 14:53
>Та я не втомлююсь нагадувати, що подача води в будинки можлива ВИКЛЮЧНО за наявності електроенергії.

яка потужність турбін водоканалів, чи є можливість підключити їх до дизельних чи газових генераторів?
12.10.2025 14:45
А як, на Вашу думку, після аварійного відключення електрики, вода спочатку пропадає, а потім знову зʼявляється в кранах, при тому що електрику вмикають значно пізніше?
показати весь коментар
12.10.2025 14:55
Хто буде заправляти ті генератори ?
показати весь коментар
12.10.2025 15:05
Филатов прав. Мы ещё не осознали всех проблем, которые начнутся зимой. В результате уничтожение кацапами нашей энергосистемы. И плюс 15-16 в квартире может показаться раем. Где-то под новый год.
12.10.2025 14:51
Зебіла обирали щоб страждати. Бо тоді ще передбачили наслідки його владарювання. Але ж ні.
показати весь коментар
12.10.2025 15:00
Ну , звісно - це ж не ***** напав на Україну - це все Президент Зеленський тобі винен А коли будеш замерзати , без опалення і газу , в крижаній квартирі - ця єдина думка буде тебе зігрівати , так ? ..))
показати весь коментар
12.10.2025 15:04
НУ то треба було Молдаванам обрати ДонДона і подивиться шо буде. Шкода що не обрали, для отаких як ти, дуже шкода. Отоб норм би поржалі
12.10.2025 15:16
Молдавани і без тебе розберуться що їм робити ... і українці розберуться .
А ваша доля - бути вічно ображеними і строчити коменти ... доки світло ще є ...
показати весь коментар
12.10.2025 15:27
***** напав ще в 2014. Замість того щоб готуватись конкретно до масштабного нападу, ви вирішили обрати шута і поржати. Наслідки були прогнозовані. Не кажи що тобі прямо у вухо ніхто не кричав, що буде війна, буде хаос, буде долар по 45, якщо ви оберете злидня
12.10.2025 15:17
У нас були чудові господарники до 14 року. І опалення було, і вода. Нашо скинули? Тепер їжте не обляпайтесь
показати весь коментар
12.10.2025 15:07
Чуєш госпідарнику, а не поїхати би тобі на роіську вслід за своїм госпідарем?
показати весь коментар
12.10.2025 15:15
показати весь коментар
12.10.2025 15:16
Как своевременное включение отопления "способствует" или связано с массированными бомбёжками?Как себе это матюкливый представляет? Включают, дескать, люди домовую котельную и Путин такой, "О- эта мине сигнал шо пора банбить"! Я вас правильно понял, Путин сам без украинцев не решает, когда ему кинжалы запускать?
12.10.2025 15:27
Є фільм британьскій «Останній кат» по одноіменному роману розповідає історію життя Альберта П'єррпойнта, знаменитого британського ката, який пішов стопами свого батька.
Аби стати катом приведення страт до виконання, треба було перемогти на час, на чіткість, на миттєвий.перелом хребців під час повішання засудженого.до страти.
В мене враження, що місцеві небожителі і зовнішні, влаштували саме такі перегони, аби довести хто з них «найгуманніше» і швидше знищить.народ України і її саму.
12.10.2025 15:00
В принципі все зрозуміло - за 3 роки війни , чомусь , не потурбувалися про захист власної енергетичної системи , і якщо кацапи дійсно влаштують Україні тотальний блекаут - ну , ой ... ((
Скільки дітей захворіє і скільке самотніх стариків замерзнуть на смерть в холодних квартирах - нікого , схоже , взагалі не цікавить ...
"Спасіння потопельників - справа рук самих потопельників !" (с)
показати весь коментар
12.10.2025 15:01
Поки зелені тварі, які точно не мерзнуть, на відміну від нас, зберуться вмикати опалення, кацапи все розіб'ють.
показати весь коментар
12.10.2025 15:02
Подібні ініціативи треба реалізовувати, починаючи з самих чиновників типу Філатова.
Напевно Філатов зараз сам живе в хаті, або квартирі без опалення?
Хай цей "вєлікій правитель" Дніпра розкаже, як жити старим людям від 70-90р., у яких вже не працює нормально імунітет, або родинам з маленькими дітьми.
Іншими словами цей корумпований чиновник каже : "всі хто може, збирайтесь та валіть подалі з України нахрін, а хто не може - просто подохніть. Бо Україна не здатна була за 4 роки підготуватись і захистити паливно-енергетичну інфраструктуру, бо великі гроші були розкрадені, або пущені на вітер тупими чиновниками"
12.10.2025 15:09
а филатов в своем доме тоже автономное отопление отключит? ну что б "как все"!
показати весь коментар
12.10.2025 15:10
з язика зняв
показати весь коментар
12.10.2025 15:23
В каком именно доме? Думаешь у него одна замызганная хрущёвка?
показати весь коментар
12.10.2025 15:24
на ВСЮ их "недвижимость" пломбы на газовые счетчики!
показати весь коментар
12.10.2025 15:28
Матюкливий, який розвів в Дніпрі непотріб з дев'яностих - стихийні продуктові ринки на асфальті по всьому місту, 100% вже сам сидить в теплі і дає дуже вумні писульки і поради.
12.10.2025 15:21
им на газовые счетчики с октября десятикратный тариф - что б не хитрожопели, призывая других "потерпеть" в холоде!
показати весь коментар
12.10.2025 15:26
 
 