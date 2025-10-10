Львів відкладає початок опалювального сезону через обстріли Росії

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів на кілька тижнів відкладає початок опалювального сезону черед обстріли Росії.

"Що стосується опалення – справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно – аби взимку тепло таки було", – зазначив Садовий.

Він додав, що з боку міської ради робиться все необхідне, проте попросив львів'ян організувати для себе альтернативні джерела тепла й допомогти тим, хто сам не впорається.

Окрім того, за словами Садового, відзавтра Львів переходить у режим тестування: необхідно перевірити всі ресурси, механізми, забезпечення й оперативність.

"Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту. Уже на цих вихідних відключимо світлофори від основного живлення й переведемо їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв'язку та всього, що важливе для функціонування міста, – зауважив Садовий.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об'єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.

Вимушені аварійні відключення електроенергії станом на 14:30 застосовуються в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.