Аварійні відключення світла продовжують діяти в 7 областях, – Міненерго

Вимушені аварійні відключення електроенергії станом на 14:30 застосовуються в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, в кожному постраждалому регіоні продовжуються відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичні об'єкти.

"Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області – повністю заживлені", – заявили в Міненерго.

Станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тис. абонентів у Києві, скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об'єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.