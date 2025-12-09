"Скоро не буде грошей лайно вигрібати. Нас грабують!" - мер Дніпра Філатов про вилучення владою грошей з бюджетів громад

Щороку ухвалення державного бюджету перетворюється на грабунок регіонів. І нинішній рік – не виняток, місцеве самоврядування просто вбивають.

Про це заявив в коментарі LB.ua мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Щороку перед прийняттям центрального бюджету нас хочуть пограбувати. То це забрати, то те забрати. А зараз кажуть: "Обирайте між чотирма відсотками і реверсною дотацією" (в ухваленій редакції бюджету громадам залишили 4% ПДФО. — Ред.). Але ж ми не на базарі. До чого тут 4 % і реверсна дотація? Це зовсім різні фінансові інструменти. Якщо буде така тенденція, як зараз, у 26-му в нас не буде грошей, перепрошую, лайно вигрібати. У Миколаєві, наприклад, зупинили вже соціально захищені виплати", - заявив Філатов.

За його словами, у міст не залишається грошей навіть на найнеобхідніше. А через відсутність сталого законодавчого регулювання бюджетних показників з року в рік територіальні громади не можуть планувати навіть короткостроково, не те що середньостроково.

"Ми повернемося до 13 року. Розумієте? І всі ці розмови про Ukraine facilities, про децентралізацію - просто балачки", - обурюється мер.

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Він наголошує: таким чином місцеве самоврядування просто вбивають.

"Я хочу сказати: постійно, цілеспрямовано місцеве самоврядування вбивають. Убивають фінансово. Убивають іншими способами — починаючи від замовних кримінальних справ. 297 територіальних громад, включаючи дев'ять обласних центрів, не мають міських голів. Причини різні, можна по-різному це оцінювати, можна розбирати кожен кейс окремо, але кажу про тенденції".

При цьому Борис Філатов зазначив, що у приватному спілкуванні вилучення грошей у великих міст пояснюють намаганням позбавити мерів політичного ресурсу. Натомість для країни це може обернутися комунальним колапсом.

Наразі найкраща формула взаємодії центру і регіонів виглядає як "не треба допомагати, просто не чіпайте", каже мер Дніпра.

"Скажу за все місцеве самоврядування: будь ласка, дайте нам спокій, залиште нам те, що належить нашим мешканцям по праву. Розкажу приклад, коли влада нас підсилювала, без іронії. У червні був обстріл, знесло пів Новокадацького району, постраждало дуже багато будівель. У червні Кабмін дав субвенцію 88 млн. Отримали ми її тільки 6 листопада. І як ми будемо освоювати її зараз? Не встигнемо. Хай просто залишать нам те, що в нас є. І більше не потрібно. Бо війна прийшла до всіх регіонів України. Війна дійшла до Тернополя. Тому просто дайте нам спокійно працювати", - резюмував Борис Філатов.

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