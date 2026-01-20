Призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами і хай вони керують та відповідають, - Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці прийшли з обшуками до міської ради.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.
Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено.
Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів", - зазначив очільник міста.
Філатов звернувся до правоохоронців із питанням: "Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?"
"А ще у мене є питання до керівництва держави. Будь-яких ланок. Закінчуйте п#здьож про "єдність нації, незламність та переформатування влади".
Доки ви не вгамуєте своїх оскаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона.
Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність", - підсумував він.
Філатов хоч громадянин України?
Бо труханов, щось не дуже....
поки ми його не вишвернемо з того крісла , що на Банковій 🤬
Важко це зробити сьогодні , але незабаром це станеться ,
так як злодюзі і брехуну місце в буцегарні ( в кращому випадку) !!
Гетьманцов купив квартиру у Парижі під час війни, має купу закордонних активів і зв'язки з росією.
Я думаю, що він є агентом кремля, бо колись навіть ніс рашапропаганду про "бандерівців" чи щось таке.
Але саме за це і проголосували суїцідніки73% 21 квітня 2019 року!
Як там Зеля зі сцени казав: "У всьому винні ЖИ... ДИвіться, що проісходіт!".
Нейтралітет(!): Філатов послідовно тримався позиції, що як міський голова він не повинен втручатися у президентські вибори та підтримувати конкретних кандидатів, а має працювати для всіх мешканців міста.
Владислав Вікторович Гайваненко - полковник міліції
та Сергій Петрович Лисак - СБУ
Поточний голова: Олександр Ганжа - є поліцейським, раніше працював у СБУ.