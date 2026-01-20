Призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами і хай вони керують та відповідають, - Філатов

У мерію Дніпра знову прийшли з обшуками: що відомо?

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці прийшли з обшуками до міської ради.

"Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.

Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено.

Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів", - зазначив очільник міста.

Читайте: Росіяни вдарили по заводу виробника "Олейни" у Дніпрі, на дороги вилилось 300 тонн олії, – Філатов

Філатов звернувся до правоохоронців із питанням: "Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?"

"А ще у мене є питання до керівництва держави. Будь-яких ланок. Закінчуйте п#здьож про "єдність нації, незламність та переформатування влади".

Доки ви не вгамуєте своїх оскаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона.

Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність", - підсумував він.

+30
73%, чому ви пішли з обшуками по мерії Дніпра, а не до баканова, наумова, татарова, єрмака, Голобородька? Мабуть мер Філатов не молиться на Голобородька і його оточення-покидьків? А ці кривохоронці після виборів куди будуть втікати, чи у них є надія, що затюкають націю і залишаться царювати?
20.01.2026 11:07 Відповісти
+21
На Бориса хвоста не підіймайте - він більший Громадянин України, ніж ми усі разом узяті! Тому його і смикають зелені пси. Як і Кличка.
20.01.2026 11:12 Відповісти
+15
Допьisдiвcя. У вільний країні нєльзя займати зелену сволоту. Навіть орально.
20.01.2026 11:03 Відповісти
От і за філатовим прийшли!
Філатов хоч громадянин України?
Бо труханов, щось не дуже....
20.01.2026 10:55 Відповісти
20.01.2026 11:03 Відповісти
20.01.2026 11:12 Відповісти
Зелена потвора нікому з нормальних укравнців не дасть спокою,
поки ми його не вишвернемо з того крісла , що на Банковій 🤬
Важко це зробити сьогодні , але незабаром це станеться ,
так як злодюзі і брехуну місце в буцегарні ( в кращому випадку) !!
20.01.2026 11:54 Відповісти
І я громадянин і шо? Я ж не покрив Дніпро стихійними ринками на асфальті і від мене не втікають заводи за межі відповідальності матюкливого, бо він узаконив побори і хабарі.
20.01.2026 17:31 Відповісти
А , хто в зегнид грУкраіни, без паспортів рф і Ізраїля ? Можє Шефіри, Цукермани-Міндічи , Гетьманцев, Чернишов,Баканов , Шурма , Гера Галущенко……?
20.01.2026 14:24 Відповісти
Я не захищаю Філатова ,але все це робота президента щоб відволікти увагу від міндічгейт.
20.01.2026 10:56 Відповісти
та який ***** міндічгейт, тут вже баканонаумовгейт, та ще тих "...гейтів" буде...
20.01.2026 12:53 Відповісти
"Менти" та "прокурори" - бойові загони зевлади. Своїх б'ють, щоб свої боялись!
20.01.2026 11:02 Відповісти
Прийде час і ментів з прокурорами вдарять! Ще й як вдарять, будуть відповідати за всі свої злочини...
20.01.2026 11:21 Відповісти
20.01.2026 11:07 Відповісти
Якась тотальна корупціонерія.
Гетьманцов купив квартиру у Парижі під час війни, має купу закордонних активів і зв'язки з росією.
https://www.facebook.com/share/r/1CqCV5kHWh/
Я думаю, що він є агентом кремля, бо колись навіть ніс рашапропаганду про "бандерівців" чи щось таке.
20.01.2026 11:09 Відповісти
Добивають залишки місцевого самоврядування ... Путло Погане в захопленні аплодує свому вихованцю КГБшної Академії Гумора КВН імені Маслякова та його Потужній та Незламній ЗЕкоманді і чекає нових "двушочок" на Мацкву!

Але саме за це і проголосували суїцідніки73% 21 квітня 2019 року!
20.01.2026 11:14 Відповісти
Маєте своє ПВК - муніципальна варта. Набираєте туди більше людей та блокуєте будь-які дії "правоохоронців".
20.01.2026 11:20 Відповісти
Боря доларовий мільйонер (якщо не мільярдер), міг би свій квиток в космос за півмільйона доларів, продати, та накупити генераторів для міста.
Як там Зеля зі сцени казав: "У всьому винні ЖИ... ДИвіться, що проісходіт!".
20.01.2026 11:22 Відповісти
Боря русак.Під час війни принципово спілкується тільки українською.Доларовим мілліонером став ще до мерства.Зараз всю свою зарплату передає на ЗСУ - каже я і так не бідний.Ну прям як Зе.
20.01.2026 13:53 Відповісти
Нарешті! Не підготував країну до війни. Не захистив Київ. Повинен відповісти за свої злочини!
20.01.2026 11:35 Відповісти
Мер Дніпра Борис Філатов у 2019 році, під час президентських виборів, публічно не агітував за жодного кандидата, заявляючи про свою нейтральність(!) і відсутність підтримки "ні за білих, ні за червоних", фокусуючись на міських проблемах, а не на загальнонаціональній політиці.

Нейтралітет(!): Філатов послідовно тримався позиції, що як міський голова він не повинен втручатися у президентські вибори та підтримувати конкретних кандидатів, а має працювати для всіх мешканців міста.

Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F військова операція з захоплення міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F_(1917%E2%80%941922) російськими більшовиками під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 5 лютого) - 26 січня (https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 8 лютого) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року.

Завершився захопленням Києва військами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0 Ради народних комісарів РРФСР та їхніми маріонетками з так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4 Української Народної Республіки Рад. Уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройному конфлікті, зберігаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтралітет.(!)
20.01.2026 11:47 Відповісти
Залишилось ще два мери які не бажають цілувати туХлі Грінпоцу.Щоб провести фальсіфікацію майбутніх виборів потрібно котролювати місцеву владу повністю.Бо якщо потім будуть протести,місцева влада повинна їх заборонити під приводом Йолкі,Ханукі,або свята дня народження Голди Меєр.
20.01.2026 11:57 Відповісти
Поки в Україні місто чі громада не буде вибірати на виборах собі прокурора, голову поліції чі шерифа, ця країна буде постійно розвалюватись
20.01.2026 12:51 Відповісти
Голови військової міської адміністрації міста Дніпро 2025- 2026:

Владислав Вікторович Гайваненко - полковник міліції
та Сергій Петрович Лисак - СБУ
Поточний голова: Олександр Ганжа - є поліцейським, раніше працював у СБУ.
20.01.2026 13:22 Відповісти
Як би бандитське рило не було в пуху, то було б все одно на ці дзвінки та обшуки. Куди не глянь - кругом мафія вкорінилась.
20.01.2026 13:29 Відповісти
Товарісч не у курсі діла.Вони не приходять з запитаннями.Вони тебе з порогу звинувачують так,щоб клієнт занервувал і зізналася.А потім шукають докази і покази.Якщо не знаходять- ніколи не вибачаються.Ігнорувати цю виставу може тільки мертвий.
20.01.2026 14:18 Відповісти
а про призначення "прокурорів з мєнтами" таки він правду сказав, якийсь треш вже
20.01.2026 13:33 Відповісти
А де це миколаївський мер-пер Кім???
20.01.2026 16:11 Відповісти
Схоже Дніпро готують до сдачі .
20.01.2026 23:36 Відповісти
 
 