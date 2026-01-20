Призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами і хай вони керують та відповідають, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що правоохоронці прийшли з обшуками до міської ради.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.



Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено.



Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів", - зазначив очільник міста.

Філатов звернувся до правоохоронців із питанням: "Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?"

"А ще у мене є питання до керівництва держави. Будь-яких ланок. Закінчуйте п#здьож про "єдність нації, незламність та переформатування влади".



Доки ви не вгамуєте своїх оскаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона.



Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність", - підсумував він.

