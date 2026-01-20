Никаких обысков во Львовском горсовете не проводят, - Садовый
В настоящее время правоохранители не проводят никаких обысков во Львовском городском совете.
Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"Информация для журналистов. Во Львовском городском совете никаких обысков не проводят", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Днепра проходят обыски.
- Впоследствии в Нацполиции сообщили, что идут обыски в трех областях, в том числе и в горсовете Днепра, по делу о хищении госсредств.
