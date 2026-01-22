Вилучено понад $850 тис.: детективи НАБУ обшукали митний пост "Луцьк" і його посадовців

22 січня відбулися обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці та інших об'єктах нерухомості, якими користувалися службовці підрозділу.

Про це повідомили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Вилучено понад $850 тисяч

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об'єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами обшуку одного з таких об'єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч.

Нікого не затримано

Повідомляється, що слідчі дії здійснювалися відповідно до законодавства.

Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

У НАБУ додали, що інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

