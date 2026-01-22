Вилучено понад $850 тис.: детективи НАБУ обшукали митний пост "Луцьк" і його посадовців
22 січня відбулися обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці та інших об'єктах нерухомості, якими користувалися службовці підрозділу.
Про це повідомили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Вилучено понад $850 тисяч
"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об'єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за результатами обшуку одного з таких об'єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч.
Нікого не затримано
Повідомляється, що слідчі дії здійснювалися відповідно до законодавства.
Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.
У НАБУ додали, що інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.
Що передувало?
- Народний депутат Ярослав Железняк опублікував фото із пачками готівки, зазначивши, що це "чорна каса" Волинської митниці за імпорт за грудень.
- Також повідомлялося, що на хабарях викрито ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека та інших топпосадовців служби , - НАБУ. ВIДЕО
Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли, але сказали, що тепер будуть приходити щотижня.
Але краще, перед кожним митним постом повісити пару хабарників - митників і буде порядок на кордоні.
На моє питання, чи це дачка якогось колишнього генерала КДБ місцеві гомерично ржали.
З'ясувалося, що це доволі скромна хатинка звичайного митника. Ну, як звичайного - рівня начальника зміни.
Це чергова передачка на Банкову збиралася.
Тобто, це лише "доля малая".
Пишуть що Тетянка Крупа вже вийшла під заставу у 20 млн. і подала декларацію за 2024 р. - там 66 об"єктів нерухомості !!!