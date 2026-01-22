Вилучено понад $850 тис.: детективи НАБУ обшукали митний пост "Луцьк" і його посадовців

22 січня відбулися обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці та інших об'єктах нерухомості, якими користувалися службовці підрозділу.

Про це повідомили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об'єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами обшуку одного з таких об'єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч.

Нікого не затримано

Повідомляється, що слідчі дії здійснювалися відповідно до законодавства.

Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

У НАБУ додали, що інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Що передувало?

22.01.2026 20:42 Відповісти
22.01.2026 20:39 Відповісти
22.01.2026 20:43 Відповісти
Ніколи такого не було, і ось знову
22.01.2026 20:36 Відповісти
Граніца на замкє...
22.01.2026 20:39 Відповісти
Граніца на дєнєжном замкє
22.01.2026 21:13 Відповісти
Це за одну зміну.😎
22.01.2026 20:42 Відповісти
за годину. Ніхто там нал не держить більше години.
23.01.2026 14:36 Відповісти
Зміна 24/7 або день/ніч/48 зміна збирає гроші за час праці, потім старшой везе "вище"👆
23.01.2026 23:47 Відповісти
до квартальних?
24.01.2026 01:51 Відповісти
Рядові службовці-> Нач.зміни-> старшому митного поста-> нач митниці-> ДМСУ->?
24.01.2026 07:32 Відповісти
далі до квартальних?
24.01.2026 11:24 Відповісти
Не маю уявлення.
24.01.2026 11:53 Відповісти
Так це було в общаку! А скільки вже розійшлося по кешеням і конвертам ?
22.01.2026 20:43 Відповісти
А чего так мало? Или часть деняк в протоколе не указана?
22.01.2026 20:46 Відповісти
За годину до обшуку там інкасатори були .
23.01.2026 03:58 Відповісти
Виявили та вилучили понад $850 тисяч.
Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли, але сказали, що тепер будуть приходити щотижня.
22.01.2026 20:47 Відповісти
Здавали б державний кордон в аренду (метрами) і то у держави було б більше прибутку, ніж від хабарників - митників.
Але краще, перед кожним митним постом повісити пару хабарників - митників і буде порядок на кордоні.
22.01.2026 21:09 Відповісти
Досвід Китаю показує, не допоможе. Вже і на стадіонах публічно розстрілюють і на органи, хабарників розбирають. Але ніт...
22.01.2026 21:15 Відповісти
Ну Китай як не крути розвинувся і корупція на мінімальному рівні як для комуністичної держави, тому це працює
22.01.2026 23:11 Відповісти
Рівень корупції в Китаї вважається помірним, але значним, хоча уряд веде масштабні антикорупційні кампанії; за даними https://www.google.com/search?q=%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97+%28CPI%29+%D0%B2%D1%96%D0%B4+Transparency+International&rlz=1C1GCEA_ruUA1182UA1188&oq=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjIyOTU4ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwj2zd38iaCSAxVlIxAIHcB2AcsQgK4QegQIARAC Індексу сприйняття корупції (CPI) від Transparency International, Китай має середні показники, посідаючи не найвищі місця, але вище за багато інших країн, з оцінкою близько 43 (за шкалою 0-100) та позицією 76 у 2024 році. Корупція сильно присутня у великих інвестиційних проєктах та серед чиновників, попри публічні показові справи, а на побутовому рівні вона менш помітна.
22.01.2026 23:22 Відповісти
Колись на початку 2000-х відпочивав на Шацьких озерах у знайомих. Їхали ми якось машиною кудись і побачили шікарну по тим часам віллу.

На моє питання, чи це дачка якогось колишнього генерала КДБ місцеві гомерично ржали.
З'ясувалося, що це доволі скромна хатинка звичайного митника. Ну, як звичайного - рівня начальника зміни.
22.01.2026 20:49 Відповісти
И что такого,малиной торговали, бабушка подарила,жена бизнесом насобирала,нашли грошики без привязки к личностям и конкретным преступлениям - очередной шумный пиар для лохов.
22.01.2026 20:49 Відповісти
То двушечка на Київ, а вони підори посилки з китаю оподаткрвувати хочуть...
22.01.2026 20:51 Відповісти
Наш самий гуманний суд випустить під заставу, а потім митники задекларують свої статки як крупа із мсеку
22.01.2026 20:58 Відповісти
Так це не їх статки.
Це чергова передачка на Банкову збиралася.

Тобто, це лише "доля малая".
22.01.2026 21:10 Відповісти
Ми це копійки))рублі біля президента😁
22.01.2026 21:00 Відповісти
керує митницею син чиновника з оп(с) Ніколов
22.01.2026 21:08 Відповісти
якби ви накрили всі митні пости одночасно (звісно, за умови, аби операцію ніхто не злив), - держава окуїла би... а грошей на дрони та грілки, можливо, побільшало б...
22.01.2026 21:27 Відповісти
Якось дивна інформованість Желєзняка. Він не тільки в темі,але і в долі?
22.01.2026 21:30 Відповісти
Це тільки з Ягодина за зміну.Двцшкв на Київ.
22.01.2026 21:32 Відповісти
Гарна ідея, але ви так повинні проїхати по всіх постах по всій границі , одночасно на перезміках!!! Але у вас немає стільки людей!!!
22.01.2026 21:51 Відповісти
Якщо трусонути митницю і тцк то ми можемо не те що підняти зарплати простим солдатам до 2 тис доларів мінімум, але й кредитувати деякі країни можемо
22.01.2026 22:37 Відповісти
..И у них надо тоже изъять 850 тысяч часов свободы..
22.01.2026 22:48 Відповісти
потом на эти гроши покупают голоса продажных депутатов, что бы они принимали ублюдочные законы и назначали ублюдочных начальников таможен. И так во всем госсекторе. круг замыкается. и как его разорвать непонятно.
22.01.2026 23:05 Відповісти
Тільки розстріл! І прямо в кабінетах за робочим столом! Зайшов, влупив між роги кулю, зняв на відео і показати всім. Тільки так!
22.01.2026 23:20 Відповісти
Ну як тут не заматюкатись? Немає слів. Хлопці воюють, життя своє кладуть на фронті, а ці падли жруть в три горла! ***** всіх в окопи!!!
22.01.2026 23:17 Відповісти
А їх діти зараз по Монакам поневіряються!! ...поки батьки не покладая рук...А ще ж треба гроші їм передати якось...клопоти..клопоти
22.01.2026 23:28 Відповісти
Поздно, ушел поезд, и последний вагон общий тоже. Надо было трёх братов глушить 20 лет назад. Литвинов--- это не про белорусов.
22.01.2026 23:53 Відповісти
До них ще калетника в придачу, як "смотрящего" від ВР.
23.01.2026 14:59 Відповісти
Ще треба трохи почекати і оті п'ять антикорупційних державних структур, які вже багато років працюють, таки здолають корупцію в Україні. А може і не здолають......
23.01.2026 06:05 Відповісти
Тепер іще НАБУшників обшукати.
23.01.2026 07:04 Відповісти
Сумно. Країна неляканих крадіїв.
Пишуть що Тетянка Крупа вже вийшла під заставу у 20 млн. і подала декларацію за 2024 р. - там 66 об"єктів нерухомості !!!
23.01.2026 14:47 Відповісти
Ще у листопаді і поновилась на роботі.
23.01.2026 15:01 Відповісти
Крав і буду красти, це хронь у крові бариг, цар ЛОХ.
23.01.2026 16:07 Відповісти
та цеж ЗЕлені!!!
23.01.2026 16:54 Відповісти
А пальчики в усіх митників того поста зняти не пробували і співставити з пальчиками на банкнотах ? ! Чи голова не варить це зробити ? Чи відкатики для НАБУ-шників ? Гавнюки і ×обані балаболи, **** !
25.01.2026 17:44 Відповісти
 
 