РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники на таможнях
9 145 47

Изъято более $850 тыс.: детективы НАБУ обыскали таможенный пост "Луцк" и его должностных лиц

22 января прошли обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и других объектах недвижимости, которыми пользовались служащие подразделения.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более $850 тысяч.

Никто не задержан

Сообщается, что следственные действия проводились в соответствии с законодательством.

Никто пока не задержан, о подозрении не сообщалось.

В НАБУ добавили, что другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Что предшествовало?

Автор: 

НАБУ (4805) обыск (1939) таможня (1951) Волынская область (1081)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Це за одну зміну.😎
показать весь комментарий
22.01.2026 20:42 Ответить
+22
Граніца на замкє...
показать весь комментарий
22.01.2026 20:39 Ответить
+22
Так це було в общаку! А скільки вже розійшлося по кешеням і конвертам ?
показать весь комментарий
22.01.2026 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніколи такого не було, і ось знову
показать весь комментарий
22.01.2026 20:36 Ответить
Граніца на замкє...
показать весь комментарий
22.01.2026 20:39 Ответить
Граніца на дєнєжном замкє
показать весь комментарий
22.01.2026 21:13 Ответить
Це за одну зміну.😎
показать весь комментарий
22.01.2026 20:42 Ответить
за годину. Ніхто там нал не держить більше години.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:36 Ответить
Зміна 24/7 або день/ніч/48 зміна збирає гроші за час праці, потім старшой везе "вище"👆
показать весь комментарий
23.01.2026 23:47 Ответить
до квартальних?
показать весь комментарий
24.01.2026 01:51 Ответить
Рядові службовці-> Нач.зміни-> старшому митного поста-> нач митниці-> ДМСУ->?
показать весь комментарий
24.01.2026 07:32 Ответить
далі до квартальних?
показать весь комментарий
24.01.2026 11:24 Ответить
Не маю уявлення.
показать весь комментарий
24.01.2026 11:53 Ответить
Так це було в общаку! А скільки вже розійшлося по кешеням і конвертам ?
показать весь комментарий
22.01.2026 20:43 Ответить
А чего так мало? Или часть деняк в протоколе не указана?
показать весь комментарий
22.01.2026 20:46 Ответить
За годину до обшуку там інкасатори були .
показать весь комментарий
23.01.2026 03:58 Ответить
Виявили та вилучили понад $850 тисяч.
Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли, але сказали, що тепер будуть приходити щотижня.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:47 Ответить
Здавали б державний кордон в аренду (метрами) і то у держави було б більше прибутку, ніж від хабарників - митників.
Але краще, перед кожним митним постом повісити пару хабарників - митників і буде порядок на кордоні.
показать весь комментарий
22.01.2026 21:09 Ответить
Досвід Китаю показує, не допоможе. Вже і на стадіонах публічно розстрілюють і на органи, хабарників розбирають. Але ніт...
показать весь комментарий
22.01.2026 21:15 Ответить
Ну Китай як не крути розвинувся і корупція на мінімальному рівні як для комуністичної держави, тому це працює
показать весь комментарий
22.01.2026 23:11 Ответить
Рівень корупції в Китаї вважається помірним, але значним, хоча уряд веде масштабні антикорупційні кампанії; за даними https://www.google.com/search?q=%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97+%28CPI%29+%D0%B2%D1%96%D0%B4+Transparency+International&rlz=1C1GCEA_ruUA1182UA1188&oq=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjIyOTU4ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwj2zd38iaCSAxVlIxAIHcB2AcsQgK4QegQIARAC Індексу сприйняття корупції (CPI) від Transparency International, Китай має середні показники, посідаючи не найвищі місця, але вище за багато інших країн, з оцінкою близько 43 (за шкалою 0-100) та позицією 76 у 2024 році. Корупція сильно присутня у великих інвестиційних проєктах та серед чиновників, попри публічні показові справи, а на побутовому рівні вона менш помітна.
показать весь комментарий
22.01.2026 23:22 Ответить
Колись на початку 2000-х відпочивав на Шацьких озерах у знайомих. Їхали ми якось машиною кудись і побачили шікарну по тим часам віллу.

На моє питання, чи це дачка якогось колишнього генерала КДБ місцеві гомерично ржали.
З'ясувалося, що це доволі скромна хатинка звичайного митника. Ну, як звичайного - рівня начальника зміни.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:49 Ответить
И что такого,малиной торговали, бабушка подарила,жена бизнесом насобирала,нашли грошики без привязки к личностям и конкретным преступлениям - очередной шумный пиар для лохов.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:49 Ответить
То двушечка на Київ, а вони підори посилки з китаю оподаткрвувати хочуть...
показать весь комментарий
22.01.2026 20:51 Ответить
Наш самий гуманний суд випустить під заставу, а потім митники задекларують свої статки як крупа із мсеку
показать весь комментарий
22.01.2026 20:58 Ответить
Так це не їх статки.
Це чергова передачка на Банкову збиралася.

Тобто, це лише "доля малая".
показать весь комментарий
22.01.2026 21:10 Ответить
Ми це копійки))рублі біля президента😁
показать весь комментарий
22.01.2026 21:00 Ответить
керує митницею син чиновника з оп(с) Ніколов
показать весь комментарий
22.01.2026 21:08 Ответить
якби ви накрили всі митні пости одночасно (звісно, за умови, аби операцію ніхто не злив), - держава окуїла би... а грошей на дрони та грілки, можливо, побільшало б...
показать весь комментарий
22.01.2026 21:27 Ответить
Якось дивна інформованість Желєзняка. Він не тільки в темі,але і в долі?
показать весь комментарий
22.01.2026 21:30 Ответить
Це тільки з Ягодина за зміну.Двцшкв на Київ.
показать весь комментарий
22.01.2026 21:32 Ответить
Гарна ідея, але ви так повинні проїхати по всіх постах по всій границі , одночасно на перезміках!!! Але у вас немає стільки людей!!!
показать весь комментарий
22.01.2026 21:51 Ответить
Якщо трусонути митницю і тцк то ми можемо не те що підняти зарплати простим солдатам до 2 тис доларів мінімум, але й кредитувати деякі країни можемо
показать весь комментарий
22.01.2026 22:37 Ответить
..И у них надо тоже изъять 850 тысяч часов свободы..
показать весь комментарий
22.01.2026 22:48 Ответить
потом на эти гроши покупают голоса продажных депутатов, что бы они принимали ублюдочные законы и назначали ублюдочных начальников таможен. И так во всем госсекторе. круг замыкается. и как его разорвать непонятно.
показать весь комментарий
22.01.2026 23:05 Ответить
Тільки розстріл! І прямо в кабінетах за робочим столом! Зайшов, влупив між роги кулю, зняв на відео і показати всім. Тільки так!
показать весь комментарий
22.01.2026 23:20 Ответить
Ну як тут не заматюкатись? Немає слів. Хлопці воюють, життя своє кладуть на фронті, а ці падли жруть в три горла! ***** всіх в окопи!!!
показать весь комментарий
22.01.2026 23:17 Ответить
А їх діти зараз по Монакам поневіряються!! ...поки батьки не покладая рук...А ще ж треба гроші їм передати якось...клопоти..клопоти
показать весь комментарий
22.01.2026 23:28 Ответить
Поздно, ушел поезд, и последний вагон общий тоже. Надо было трёх братов глушить 20 лет назад. Литвинов--- это не про белорусов.
показать весь комментарий
22.01.2026 23:53 Ответить
До них ще калетника в придачу, як "смотрящего" від ВР.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:59 Ответить
Ще треба трохи почекати і оті п'ять антикорупційних державних структур, які вже багато років працюють, таки здолають корупцію в Україні. А може і не здолають......
показать весь комментарий
23.01.2026 06:05 Ответить
Тепер іще НАБУшників обшукати.
показать весь комментарий
23.01.2026 07:04 Ответить
Сумно. Країна неляканих крадіїв.
Пишуть що Тетянка Крупа вже вийшла під заставу у 20 млн. і подала декларацію за 2024 р. - там 66 об"єктів нерухомості !!!
показать весь комментарий
23.01.2026 14:47 Ответить
Ще у листопаді і поновилась на роботі.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:01 Ответить
Крав і буду красти, це хронь у крові бариг, цар ЛОХ.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:07 Ответить
та цеж ЗЕлені!!!
показать весь комментарий
23.01.2026 16:54 Ответить
А пальчики в усіх митників того поста зняти не пробували і співставити з пальчиками на банкнотах ? ! Чи голова не варить це зробити ? Чи відкатики для НАБУ-шників ? Гавнюки і ×обані балаболи, **** !
показать весь комментарий
25.01.2026 17:44 Ответить
 
 