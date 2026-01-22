Изъято более $850 тыс.: детективы НАБУ обыскали таможенный пост "Луцк" и его должностных лиц

22 января прошли обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и других объектах недвижимости, которыми пользовались служащие подразделения.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Изъято более $850 тысяч

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более $850 тысяч.

Никто не задержан

Сообщается, что следственные действия проводились в соответствии с законодательством.

Никто пока не задержан, о подозрении не сообщалось.

В НАБУ добавили, что другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

