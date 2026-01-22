Изъято более $850 тыс.: детективы НАБУ обыскали таможенный пост "Луцк" и его должностных лиц
22 января прошли обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и других объектах недвижимости, которыми пользовались служащие подразделения.
Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Изъято более $850 тысяч
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более $850 тысяч.
Никто не задержан
Сообщается, что следственные действия проводились в соответствии с законодательством.
Никто пока не задержан, о подозрении не сообщалось.
В НАБУ добавили, что другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.
Что предшествовало?
- Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал фото с пачками наличных, отметив, что это "черная касса" Волынской таможни за импорт за декабрь.
- Также сообщалось, что на взятках разоблачены экс-глава Госпогранслужбы Сергей Дейнек идругие топ-чиновники службы.
Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли, але сказали, що тепер будуть приходити щотижня.
Але краще, перед кожним митним постом повісити пару хабарників - митників і буде порядок на кордоні.
На моє питання, чи це дачка якогось колишнього генерала КДБ місцеві гомерично ржали.
З'ясувалося, що це доволі скромна хатинка звичайного митника. Ну, як звичайного - рівня начальника зміни.
Це чергова передачка на Банкову збиралася.
Тобто, це лише "доля малая".
Пишуть що Тетянка Крупа вже вийшла під заставу у 20 млн. і подала декларацію за 2024 р. - там 66 об"єктів нерухомості !!!