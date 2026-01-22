Экс-глава ГПСУ Дейнеко и другие топ-чиновники службы уличены во взяточничестве, - НАБУ

Разоблачен бывший топ-чиновник и действующий чиновник ГПСУ в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Подробности

Речь идет о таких чиновниках:

- бывший глава Госпогранслужбы, генерал (СМИ сообщали об обысках у Сергея Дейнеко);
- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Только в течение июля-ноября 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические, чтобы скрыть свою деятельность.

"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.

В то же время детективы установили, что высокопоставленные сотрудники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы", - подытожили там.

Действия участников преступления квалифицируются по: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

я думаю простіше сказати кто у Zельоних Гнид не корупціонер .. але їх навіть зі світлом не знайдеш
22.01.2026 13:41 Ответить
Та ви шо? Знову фігурують призначенці і близьке оточення Зеленського? То все йому підкидає цих "патріотів" і "честнєйших" як і Зеленський пан Порошенко.
22.01.2026 13:42 Ответить
22.01.2026 13:42 Ответить
я думаю простіше сказати кто у Zельоних Гнид не корупціонер .. але їх навіть зі світлом не знайдеш
22.01.2026 13:41 Ответить
Дейнеко погодився на явку з повинною. Як жест доброї волі пообіцяв на свої корупційні гроші екіпірувати бригаду ЗСУ.
22.01.2026 16:21 Ответить
Та ви шо? Знову фігурують призначенці і близьке оточення Зеленського? То все йому підкидає цих "патріотів" і "честнєйших" як і Зеленський пан Порошенко.
22.01.2026 13:42 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 13:42 Ответить
22.01.2026 13:48 Ответить
22.01.2026 13:53 Ответить
22.01.2026 14:01 Ответить
22.01.2026 19:43 Ответить
Не помню имя, известный американский игрок в покер говорил:
Если ты садишся за стол и в течении пяти минут, среди игроков, не видишь лоха (у него другое определение) - значит лох это ты
22.01.2026 15:29 Ответить
Чекаємо на секту з коментарями "Руки геть від бойового генерала!"
22.01.2026 13:49 Ответить
Я вже давно пишу що цей дейнека казнокрад і зрадник.Чому ту нечисть не ставлять в штурмовики на фронті,кому цікаві ті продажні суди.Тим під,,рам треба ставити покарання,якщо хоче вину свою виправити.На штурм путінососів,завалив 10 орків свобідний,а ні то здох!
22.01.2026 13:50 Ответить
ЗЕЙЛУ , САМЕ ТАКИ ПОТРИБНИ
22.01.2026 14:02 Ответить
А чого не пишеш, що його криша - малюк казнокрад, чи тільки тих хто нижче можна називати? чи топ казнокрадів із СБУ боїшся називати?
22.01.2026 14:03 Ответить
а малюк тут до чого?? дпсу зовсім інша структура вона не підпорядковується сбу.
22.01.2026 14:08 Ответить
Де пости Юрія Касьянова, підрозділ якого знищував бойовий генерал Дейнеко?
22.01.2026 15:29 Ответить
Нікада такова на таможнє -нєбила, і вот апядь....
22.01.2026 13:50 Ответить
А причем таможня, фигуранты с таможней не связаны, разве тем что на одной земле, но там Ветеринарка и Фитосанитарка...
22.01.2026 13:58 Ответить
od lat zapierdalał jedem system
22.01.2026 14:06 Ответить
Ні, навіть в Польщі це різні системи, я навчався в Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

так, що знаю про що кажу.


https://www.cs.strazgraniczna.pl/

https://www.cs.strazgraniczna.pl/
так, що знаю про що кажу.
22.01.2026 14:34 Ответить
Так а шо? Жива копійка.
22.01.2026 21:58 Ответить
Трагедія України- жодного генерала зі стальними Фаберже, які могли б дати копняка під зад нелегітимному. Один з них в Лондоні щоки надуває, але як не крути , а Фаберже у нього з пластиліну.
22.01.2026 13:51 Ответить
Так таких не має зовсім, бо не може бути генерал з фаберже і мовчати, звідсі висновок - такі в Україні відсутні, або вже загинули (Кульчицький, Момот), а ті що є боягузи...
22.01.2026 13:55 Ответить
Скороспєлі висновки на основі хибних уявлень!😀
22.01.2026 14:25 Ответить
Добре, що Ви про себе так критично, і розумієте хибнисть своїх висунутих версій. В подальшому будьте уважнішими, або не робить швидких припущень
22.01.2026 14:30 Ответить
Я про вас!
22.01.2026 14:57 Ответить
Дивно, а сказали про себе, і в точку. Ви дуже спішите, зрозуміло, що Ви дуже влучено про себе сказали, навіть в цьому не сумніваюсь, раджу і Вам віри в свою самокритику.
22.01.2026 15:38 Ответить
Добре, будемо старатися. Ваша стрілка найточніша. Не рідше двох разів!🙂
22.01.2026 15:51 Ответить
У майора Аткінсона - українська комедія на гастролях - яке причандалля теліпається?😁
22.01.2026 14:11 Ответить
Дурню, ти хоч зв'язати слова логічним зв'язком можеш? Чи в дурці, звідки ти стукаєш по клаві, це не обов'язково?
22.01.2026 14:14 Ответить
Причандалля подряпали - бинтуйте!🥀
😁
22.01.2026 14:48 Ответить
Joe Sm, краще б ти засох ще у батька на труселях, ніж виросло таке хамовите і хамить всім підряд.
22.01.2026 14:46 Ответить
Ні, Аткінсон, не всім! А тим, що хамлять іншим. У вас у голові трафарет!😬
22.01.2026 14:53 Ответить
зачекайте!
цю зелену мразоту ж тільки но перевели у якийсь бойовий підрозділ.
22.01.2026 13:53 Ответить
Для відмівання, ситема працює, Дейнека вже буде двічі відбілений.
22.01.2026 14:02 Ответить
А як це так, канал не припиняв свого існування з 2014, продовжив працювати з приходом команди Зе (куратор від слуги народу нердеп Паша Сушко) у 2019 році, а тут з 2023 року? Це як? Чи до 2023 року треба приховати?
22.01.2026 13:53 Ответить
Візьміть будь-якого з керівників ДПСУ за часи незалежності за дупу і не помилитеся.
Кожен має за собою гріхи пов'язані з 💰
22.01.2026 13:56 Ответить
Візьміть за дупу будь якого керівника СБУ, прокуратури, Суду, ДБР за роки незалежності - і не те, що не помилитеся, а й зрозумієте, що ДПСУ - то квіточки, бо без криші в СБУ та ВРУ (в даному випадку Паша Сушко) - цього б не було.
22.01.2026 14:01 Ответить
але не пид час КАТАСТРОФИ ВИЙНИ
22.01.2026 14:04 Ответить
Зараз - смертні гріхи, якщо голосніше!
22.01.2026 14:16 Ответить
І що? Знову безперспективна "підозра" і безрезультатні "слідчі дії" на кілька років.
Вже завтра про це забудуть, тому що "піймають" чергового умовного "борисова" або "крупу".
22.01.2026 14:04 Ответить
У Касьянова - свято: його кровного ворога захомутали.
22.01.2026 14:05 Ответить
Виходить він правий на всі 100%
22.01.2026 14:43 Ответить
Свято в Касьянова буде мабуть тоді, коли його бойовий підрозділ буде відновлений та наноситиме діпстрайки по москві. Можливо новий міністр оборони сприятиме.
22.01.2026 15:34 Ответить
Пазли зійшлись.Через кого все вирішувався виїзд друзів ЗЕленського,його ставлеників,друзів друзів,депутати біглеці і вся фуєта і суєта."Птахів" видно по польоту.
22.01.2026 14:09 Ответить
де у нас не беруть хабарів? там, де їх не дають. От і всі реформи.
22.01.2026 14:10 Ответить
Прив'зувати до стовпа і щоб кожен міг плюнути,всьо
22.01.2026 14:12 Ответить
Ну хоч хтось здивований, а?
22.01.2026 14:16 Ответить
Я здивований з такої рішучості від НАБУ. Такими темпами вони весь вищій керівний склад України пересаджають. І може навіть не один раз.
22.01.2026 14:30 Ответить
Дай Боже нашому теляті, та вовка з'їсти...)))
22.01.2026 15:15 Ответить
Хай працюють.
22.01.2026 16:36 Ответить
Завдяки прикордонникам ми можемо бачити, що у заможних людей фіктивні шлюби трапляються значно рідше, ніж у бидла. Честь і хвала викривачам нещирого кохання!
22.01.2026 14:25 Ответить
у правильних людей повний багажник бенджаминів франклинів.
а це, і щире кохання, і вірні друзі, і відкриті двері будь куди.
22.01.2026 14:30 Ответить
Але часто це ще й слабке здоров'я, дуже слабке. А от без грошей зазвичай дуже міцне.
22.01.2026 14:31 Ответить
суд встановив запобіжний захід у вигляді застави 320 грн та догани всім обвинуваченим.

Застава була виплачена у повному розмірі до бюджету Україні, що також надало їм право беpперешкодно виїджати за межі країни як особам з інвалідністю першої групи.
22.01.2026 14:30 Ответить
Яке швидке правосуддя! В 23 році записали про злочини! Кого посадили? Ви ж тягнете час спеціально!!!!! Зараз 2026 рік!
22.01.2026 14:32 Ответить
Всі хочуть обілєчувати-квитки розпродаються як пиріжки.
22.01.2026 14:50 Ответить
https://nabu.gov.ua/activity/reestr-sprav/

За минулий рік НАБУ розпочало 737 справ,
САП висунула 124 обвинувачення проти 280 осіб,
а суди винесли .... вироки щодо .... осіб.




https://informator.ua/uk/nabu-prizupinilo-rozsliduvannya-spravi-gladkovskogo-molodshogo-yak-tak-viyshlo НАБУ призупинило розслідування справи Гладковського-молодшого: як так вийшло
https://informator.ua/uk/nabu-prizupinilo-rozsliduvannya-spravi-gladkovskogo-molodshogo-yak-tak-viyshlo
22.01.2026 14:52 Ответить
22.01.2026 14:38 Ответить
на таку підприємницьку діяльність потрібно Гранти видавати і нагороджувати "підприємець року" за оптимізацію зовнішньо економічного балансу. Ловіть буси які айфони з європи возять без податків
22.01.2026 14:43 Ответить
Если Дайнеко в этом участвовал, то умным его назвать трудно.
22.01.2026 14:49 Ответить
Тільки НАБУ не викривають на хабарях, тому що вони беруть хабарі не в Україні, а за кордоном
22.01.2026 14:51 Ответить
Досудово розстріляти в потилицю разом з усіма членами родини: це мало б на порядок більше превентивного ефекту, ніж всі судові та правоохоронні органи з їх міліардними бюджетами разом узяті.
22.01.2026 14:53 Ответить
Тоб то він на кордоні хабарництво налагодив тепер після нетривалої реабілітації займеться мвс, вже почали про техогляд тему піднімати, потім пенси мвс попросять на хлєбушек з ікрою тюхати якісь наліпки світловідбиваючі на авто як колись, хтось здатен це спинити, що ніхто не баче що війна в країні, а всі зайняті тим як ще з населення грошей збити.
22.01.2026 15:00 Ответить
А хто його призначив..?
22.01.2026 15:12 Ответить
І що???
22.01.2026 15:52 Ответить
Вже їх навикривали цілі табуни неляканих гарцунів... Де обвинувачувальні вироки судів? Ну хоча б по найбільш кричущим таваріщам?
Без доведення цьої всьої активності до логічного завершення воно до }|{опи дверцята...
22.01.2026 15:58 Ответить
несподівано

як покарання - скоро переведуть на нову посаду
22.01.2026 16:07 Ответить
Якби Зеленський був розумніший своїх попередників то він би з більшістю депутатів прийняв би закон, що керівника митниці, СБУ, МВС, АРМА, ДБР, НАБУ, САП, генпрокурора та суддів обирають серед українських громадян наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не як завжди корумпована влада і тоді він би не отримував негатив в свою адресу, але і відкати би теж не отримував.
22.01.2026 16:18 Ответить
Мне вот интересно -"найдется ли в этом Содоме 10 праведников"? Хоть десяток мало-мальски крупных чиновников, не замаранных коррупцией..
22.01.2026 18:38 Ответить
Маряна Безугла, вона просто прибацана
22.01.2026 22:53 Ответить
Вона просто закохана
23.01.2026 06:38 Ответить
Увы, уважаемый Андрей , среди мало-мальски крупных чиновников невозможно найти 10 праведников, не замаранных коррупцией.

Ведь на крупные должности попадают только за большие взятки или на основе дружеских отношений с назначающими высокими начальниками.

Поэтому неизбежно надо на новой должности брать взятки, чтобы возместить потраченные за назначение средства или оплатить высокопоставленному дружбану за назначение на крупную должность.

Даже рядовые судьи низшего районного уровня имеют дорогие двухэтажные дома по 8 комнат, покупают 18-летним детишкам в Киеве, Днепре, Одессе новые квартиры в домах высшего среднего класса, имеют новые люксовые автомашины...
23.01.2026 06:57 Ответить
поки прикордонники розстрілюють українських чоловіків на кордоні,і береть хабарі - зеленський з кагалом виставив енергоатом на продаж.зніміть кастрюлі,ей !!!
22.01.2026 19:21 Ответить
Сергі́й Васи́льович Дейне́ко (нар. 5 квітня 1975, м. Біробіджан, Єврейська автономна область, РРФСР) - генерал-лейтенант, з 2019 до 2026 року - Голова Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

НАБУ
У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду. Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - йдеться у повідомленні.

Зараз 2026 рік, або я помиляюсь ?
А чому обиски не були у 2023р. ?
Може краще проводити іх в високостний рік у 2036 році
22.01.2026 19:22 Ответить
а ви замітили - після звільнення Малюка посипалась вертикаль зеленої шобли.не просто так протирав шаровари Малюк в СБУ.
22.01.2026 19:47 Ответить
Але наш Лідор незламний - все рівно ніпрічьом💩
22.01.2026 22:51 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12310 Уколов Віктор:
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.
22.01.2026 23:14 Ответить
А нечего что меня тоже посадили незаконно, 24 прикордонна служба моглів Подольска сделали провокацию зло учении свидетель в суде сам опер у палнамоченный 24 прикардонного загона довал показании более того он сам дал мне на высоту имитационные гроши и сами же поймали и судя кум Андрея дейника осудил на 7 лет 6 месяцев, не смотря на то что свидетели дали лживые показание и признались в этом, что сам прикордонник дал 3000 евро мне типо за переправу на тротуаре в центре города моглев и потом сразу положили на землю и вот, но тогда всем было по фиг а сейчас на вот смотрите чего они делали и делают, скажу больше они два брата и они таких как я посадили не мало для того что показатели дать что бы свои грязные дела скрыть. Но вот бог все видит всему свое время у меня много чего есть сказать про дейники и про их работников в Могилеве эти тылавые крысы всем рулят и людей подставляют. И не только сигареты кандробанда, все переправы они у них и через них Андрея дейника возьмите в оборот и 24 прикордонный загон моглев Подольска тоже и вместе и судя который в кумавях с дейником.
23.01.2026 00:18 Ответить
200 тисяч євро.... Для контрабанди.... Просто смішно. Для контрабанди це копійки.
Звичайна показуха. У будь-якій схемі завжди замішано кільки структур.
Ну реально, чисто одні прикордонники все організували. А митниця і СБУ не в темі (хоча теж тусуються поряд). І поліція теж не в темі. І згадали про це, коли потрібно поставити нового голову ДПСУ

Хотіли би реально зайнятися боротьбою з корупцію. То почали би з МВС. До колишнього міністра Авакова завітали (до нього чогось питань не має), чи до Клименка (питань чогось не має).
23.01.2026 09:10 Ответить
так це тільки 68 машин, а товара там заїхало на десятки мільйонів, і це ж не всі схеми, цу тільки, можна сказати один епізод. і в тій схемі полюбом доляха інших правоохоронних. о авакяшку потрусити багато цікавого насиплеться, там тільки на нагородній зброї він пару лямів заробив.
23.01.2026 15:08
 
 