Экс-глава ГПСУ Дейнеко и другие топ-чиновники службы уличены во взяточничестве, - НАБУ

Разоблачен бывший топ-чиновник и действующий чиновник ГПСУ в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Речь идет о таких чиновниках:

- бывший глава Госпогранслужбы, генерал (СМИ сообщали об обысках у Сергея Дейнеко);

- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.



Только в течение июля-ноября 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические, чтобы скрыть свою деятельность.

"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.

В то же время детективы установили, что высокопоставленные сотрудники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы", - подытожили там.

Действия участников преступления квалифицируются по: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

