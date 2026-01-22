Экс-глава ГПСУ Дейнеко и другие топ-чиновники службы уличены во взяточничестве, - НАБУ
Разоблачен бывший топ-чиновник и действующий чиновник ГПСУ в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Подробности
Речь идет о таких чиновниках:
- бывший глава Госпогранслужбы, генерал (СМИ сообщали об обысках у Сергея Дейнеко);
- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
Только в течение июля-ноября 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические, чтобы скрыть свою деятельность.
"Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Наличие таких пассажиров позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.
В то же время детективы установили, что высокопоставленные сотрудники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы", - подытожили там.
Действия участников преступления квалифицируются по: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.
Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.
Дейнеко погодився на явку з повинною. Як жест доброї волі пообіцяв на свої корупційні гроші екіпірувати бригаду ЗСУ.
Если ты садишся за стол и в течении пяти минут, среди игроков, не видишь лоха (у него другое определение) - значит лох это ты
https://www.cs.strazgraniczna.pl/
так, що знаю про що кажу.
цю зелену мразоту ж тільки но перевели у якийсь бойовий підрозділ.
Кожен має за собою гріхи пов'язані з 💰
Вже завтра про це забудуть, тому що "піймають" чергового умовного "борисова" або "крупу".
а це, і щире кохання, і вірні друзі, і відкриті двері будь куди.
Застава була виплачена у повному розмірі до бюджету Україні, що також надало їм право беpперешкодно виїджати за межі країни як особам з інвалідністю першої групи.
За минулий рік НАБУ розпочало 737 справ,
САП висунула 124 обвинувачення проти 280 осіб,
а суди винесли .... вироки щодо .... осіб.
https://informator.ua/uk/nabu-prizupinilo-rozsliduvannya-spravi-gladkovskogo-molodshogo-yak-tak-viyshlo НАБУ призупинило розслідування справи Гладковського-молодшого: як так вийшло
Без доведення цьої всьої активності до логічного завершення воно до }|{опи дверцята...
як покарання - скоро переведуть на нову посаду
Ведь на крупные должности попадают только за большие взятки или на основе дружеских отношений с назначающими высокими начальниками.
Поэтому неизбежно надо на новой должности брать взятки, чтобы возместить потраченные за назначение средства или оплатить высокопоставленному дружбану за назначение на крупную должность.
Даже рядовые судьи низшего районного уровня имеют дорогие двухэтажные дома по 8 комнат, покупают 18-летним детишкам в Киеве, Днепре, Одессе новые квартиры в домах высшего среднего класса, имеют новые люксовые автомашины...
У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду. Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - йдеться у повідомленні.
Зараз 2026 рік, або я помиляюсь ?
А чому обиски не були у 2023р. ?
Може краще проводити іх в високостний рік у 2036 році
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.
Звичайна показуха. У будь-якій схемі завжди замішано кільки структур.
Ну реально, чисто одні прикордонники все організували. А митниця і СБУ не в темі (хоча теж тусуються поряд). І поліція теж не в темі. І згадали про це, коли потрібно поставити нового голову ДПСУ
Хотіли би реально зайнятися боротьбою з корупцію. То почали би з МВС. До колишнього міністра Авакова завітали (до нього чогось питань не має), чи до Клименка (питань чогось не має).