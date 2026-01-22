НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко, - СМИ

Антикоррупционные органы проводят следственные действия у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

Об этом сообщила УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Что предшествовало

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

