НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко, - СМИ

Обыски у экс-главы ГПСУ Дейнеко проводит НАБУ

Антикоррупционные органы проводят следственные действия у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

Об этом сообщила УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.

Что предшествовало

  • Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

НАБУ (4803) Госпогранслужба (7088) обыск (1939) Дейнеко Сергей (98)
Топ комментарии
+18
Коли у ішака проведуть обшуки?
показать весь комментарий
22.01.2026 12:33 Ответить
+12
Шо не зашквар так "слуги зе"
показать весь комментарий
22.01.2026 12:34 Ответить
+7
Дейнеко з родичами, непогано прибарахлився на «зеленому коридорі» використовуючи посаду для корупції!!
Але ж зеленський, з потужними менегерами, йому давали, якусь лише долю, від СВОЄЇ СУМИ у схематозів на кордоні!!!
Ось такий мародер на крові Українців, сидить на посаді, які у цей час боронять Україну від орків ******!!! Чесний та підготовлений ахфицер для корупції!! Михайло коваль з литвином, їх багато наплодили з кадровиками!!
показать весь комментарий
22.01.2026 12:55 Ответить
В нього імунітет. Лише після відходу від влади.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:37 Ответить
Вже був імунітет в одного....
показать весь комментарий
22.01.2026 12:58 Ответить
Він захищений імунітетом на час президенства, булавою і монобільшістю, які йому щедро подарували baranи 73% у 2019 році. Вони ще не наржалися і не наїлися обіцянок Голобородька.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:49 Ответить
Касян таки мав рацію і правду за собою
показать весь комментарий
22.01.2026 12:36 Ответить
Який Кас'ян, той офіцер, що перед повномасшабним вторгненням у 2022 році репетував, що 23 лютого не тільки свято кцапської армії і його свято, бо то його молодість і "офіцерська честь"?
показать весь комментарий
22.01.2026 13:50 Ответить
Я цього чекав, з моменту моєї мобілізації у ДПСУ в 22 році.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:52 Ответить
Найдуть прикордонні стовпи, шлагбауми та вікна через кордон.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:53 Ответить
такой движ мне нравится пусть и с помощью американцев но потихоньку это коррупционное болото будет разгребаться
показать весь комментарий
22.01.2026 12:59 Ответить
Це традиційна показуха. От наприклад, сьогодні затримали начальника мобілізаційного відділення Хустського ТЦК майора Гайдура на хабарі $6000 за обіцянку не мобілізовувати чоловіка. І що, його якось покарають? Щаззз. Доречі, батько цього бізнесмена на крові - колишній суддя, раніше засуджений за корупцію. Класичний випадок "яблуко від яблуні".
показать весь комментарий
22.01.2026 13:42 Ответить
так это уже к судовой системе вопросы, антикоррупционные органы свою работу выполняют
показать весь комментарий
22.01.2026 16:53 Ответить
Руки геть від бойового генерала! Не допустимо політичних переслідувань! Обєднаємося всі як один потужною стіною за нашого військового котика!
показать весь комментарий
22.01.2026 13:05 Ответить
Чомусь пригадався інший генерал, Вітюк.
Всі вже мабуть забули про СБУ-шного злочинця.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:44 Ответить
От що значить сваритися з Касьяновим.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:08 Ответить
Схоже на спробу знайти цапа відбувайла.... Ну і покращити іншим. Хто з чимось не згоден, то і до вас може завітати обшук.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:10 Ответить
Усе шобло недолідора у 2 зміни на кацапів працює кнуря юзіка небачить в за Миколами цілими бригадами ганяються
показать весь комментарий
22.01.2026 14:02 Ответить
Не було, не було і на тобі знову оточення президента. Скільки можна ото підкидати всяку непотріб такому простому і честнєйшему мальчіку від наріту, який бореться проти всього поганого за все хороше? Ви тільки подивіться його відоси і що він читає. Навіть заядлі патріоти плачуть від таких намірів. Ото тих злодюг йому підкинули і підпис на указал підробили. Так 73%?
показать весь комментарий
22.01.2026 14:20 Ответить
