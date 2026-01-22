НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко, - СМИ
Антикоррупционные органы проводят следственные действия у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.
Об этом сообщила УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.
Что предшествовало
- Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
Але ж зеленський, з потужними менегерами, йому давали, якусь лише долю, від СВОЄЇ СУМИ у схематозів на кордоні!!!
Ось такий мародер на крові Українців, сидить на посаді, які у цей час боронять Україну від орків ******!!! Чесний та підготовлений ахфицер для корупції!! Михайло коваль з литвином, їх багато наплодили з кадровиками!!
Всі вже мабуть забули про СБУ-шного злочинця.