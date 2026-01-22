УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12863 відвідувача онлайн
Новини
4 630 20

НАБУ та САП проводять обшук в ексголови ДПСУ Дейнека, - ЗМІ

Антикорупційні органи проводять слідчі дії у колишнього голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Про це повідомила УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Зазначається, що слідчі дії проводять у рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.

У коментарі Цензор.НЕТ речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не має інформації щодо обшуку.

Що передувало

  • Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.

Автор: 

НАБУ (5698) ДПСУ Держприкордонслужба (6678) обшук (2051) Дейнеко Сергій (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Коли у ішака проведуть обшуки?
показати весь коментар
22.01.2026 12:33 Відповісти
+12
Шо не зашквар так "слуги зе"
показати весь коментар
22.01.2026 12:34 Відповісти
+7
Дейнеко з родичами, непогано прибарахлився на «зеленому коридорі» використовуючи посаду для корупції!!
Але ж зеленський, з потужними менегерами, йому давали, якусь лише долю, від СВОЄЇ СУМИ у схематозів на кордоні!!!
Ось такий мародер на крові Українців, сидить на посаді, які у цей час боронять Україну від орків ******!!! Чесний та підготовлений ахфицер для корупції!! Михайло коваль з литвином, їх багато наплодили з кадровиками!!
показати весь коментар
22.01.2026 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.01.2026 12:33 Відповісти
В нього імунітет. Лише після відходу від влади.
показати весь коментар
22.01.2026 12:37 Відповісти
Вже був імунітет в одного....
показати весь коментар
22.01.2026 12:58 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 12:55 Відповісти
Він захищений імунітетом на час президенства, булавою і монобільшістю, які йому щедро подарували baranи 73% у 2019 році. Вони ще не наржалися і не наїлися обіцянок Голобородька.
показати весь коментар
22.01.2026 13:49 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 12:34 Відповісти
Касян таки мав рацію і правду за собою
показати весь коментар
22.01.2026 12:36 Відповісти
Який Кас'ян, той офіцер, що перед повномасшабним вторгненням у 2022 році репетував, що 23 лютого не тільки свято кцапської армії і його свято, бо то його молодість і "офіцерська честь"?
показати весь коментар
22.01.2026 13:50 Відповісти
Я цього чекав, з моменту моєї мобілізації у ДПСУ в 22 році.
показати весь коментар
22.01.2026 12:52 Відповісти
Найдуть прикордонні стовпи, шлагбауми та вікна через кордон.
показати весь коментар
22.01.2026 12:53 Відповісти
такой движ мне нравится пусть и с помощью американцев но потихоньку это коррупционное болото будет разгребаться
показати весь коментар
22.01.2026 12:59 Відповісти
Це традиційна показуха. От наприклад, сьогодні затримали начальника мобілізаційного відділення Хустського ТЦК майора Гайдура на хабарі $6000 за обіцянку не мобілізовувати чоловіка. І що, його якось покарають? Щаззз. Доречі, батько цього бізнесмена на крові - колишній суддя, раніше засуджений за корупцію. Класичний випадок "яблуко від яблуні".
показати весь коментар
22.01.2026 13:42 Відповісти
так это уже к судовой системе вопросы, антикоррупционные органы свою работу выполняют
показати весь коментар
22.01.2026 16:53 Відповісти
Руки геть від бойового генерала! Не допустимо політичних переслідувань! Обєднаємося всі як один потужною стіною за нашого військового котика!
показати весь коментар
22.01.2026 13:05 Відповісти
Чомусь пригадався інший генерал, Вітюк.
Всі вже мабуть забули про СБУ-шного злочинця.
показати весь коментар
22.01.2026 13:44 Відповісти
От що значить сваритися з Касьяновим.
показати весь коментар
22.01.2026 13:08 Відповісти
Схоже на спробу знайти цапа відбувайла.... Ну і покращити іншим. Хто з чимось не згоден, то і до вас може завітати обшук.
показати весь коментар
22.01.2026 13:10 Відповісти
Усе шобло недолідора у 2 зміни на кацапів працює кнуря юзіка небачить в за Миколами цілими бригадами ганяються
показати весь коментар
22.01.2026 14:02 Відповісти
Не було, не було і на тобі знову оточення президента. Скільки можна ото підкидати всяку непотріб такому простому і честнєйшему мальчіку від наріту, який бореться проти всього поганого за все хороше? Ви тільки подивіться його відоси і що він читає. Навіть заядлі патріоти плачуть від таких намірів. Ото тих злодюг йому підкинули і підпис на указал підробили. Так 73%?
показати весь коментар
22.01.2026 14:20 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2026 14:39 Відповісти
 
 