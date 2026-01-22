НАБУ та САП проводять обшук в ексголови ДПСУ Дейнека, - ЗМІ

Антикорупційні органи проводять слідчі дії у колишнього голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Про це повідомила УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що слідчі дії проводять у рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.

У коментарі Цензор.НЕТ речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не має інформації щодо обшуку.

Читайте: Дейнеко призначається радником голови МВС та після реабілітації очолить бойовий підрозділ ДПСУ, - Клименко

Що передувало

Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.

Читайте також: Звільнення Дейнека може бути пов’язане із наявністю питань по мільярдних військових закупівлях через ДПСУ, - Железняк