НАБУ та САП проводять обшук в ексголови ДПСУ Дейнека, - ЗМІ
Антикорупційні органи проводять слідчі дії у колишнього голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.
Про це повідомила УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що слідчі дії проводять у рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.
У коментарі Цензор.НЕТ речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що не має інформації щодо обшуку.
Що передувало
- Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби, а нинішній керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС України.
Але ж зеленський, з потужними менегерами, йому давали, якусь лише долю, від СВОЄЇ СУМИ у схематозів на кордоні!!!
Ось такий мародер на крові Українців, сидить на посаді, які у цей час боронять Україну від орків ******!!! Чесний та підготовлений ахфицер для корупції!! Михайло коваль з литвином, їх багато наплодили з кадровиками!!
Всі вже мабуть забули про СБУ-шного злочинця.