Ексголову ДПСУ Дейнека та інших топпосадовців служби викрито на хабарях, - НАБУ
Викрито колишнього топпосадовця та чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.
Подробиці
Підозрюють:
- колишнього голову Держприкордонслужби, генерала (ЗМІ повідомляли про обшуки у Сергія Дейнеки);
- начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
- колишню службову особу Держприкордонслужби.
"У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні, щоб приховати свою діяльність.
"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС.
Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми", - підсумували там.
Дії учасників злочину кваліфікують за: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.
Дейнеко погодився на явку з повинною. Як жест доброї волі пообіцяв на свої корупційні гроші екіпірувати бригаду ЗСУ.
Если ты садишся за стол и в течении пяти минут, среди игроков, не видишь лоха (у него другое определение) - значит лох это ты
https://www.cs.strazgraniczna.pl/
цю зелену мразоту ж тільки но перевели у якийсь бойовий підрозділ.
Кожен має за собою гріхи пов'язані з 💰
Вже завтра про це забудуть, тому що "піймають" чергового умовного "борисова" або "крупу".
Застава була виплачена у повному розмірі до бюджету Україні, що також надало їм право беpперешкодно виїджати за межі країни як особам з інвалідністю першої групи.
За минулий рік НАБУ розпочало 737 справ,
САП висунула 124 обвинувачення проти 280 осіб,
а суди винесли .... вироки щодо .... осіб.
https://informator.ua/uk/nabu-prizupinilo-rozsliduvannya-spravi-gladkovskogo-molodshogo-yak-tak-viyshlo НАБУ призупинило розслідування справи Гладковського-молодшого: як так вийшло
Без доведення цьої всьої активності до логічного завершення воно до }|{опи дверцята...
як покарання - скоро переведуть на нову посаду
Ведь на крупные должности попадают только за большие взятки или на основе дружеских отношений с назначающими высокими начальниками.
Поэтому неизбежно надо на новой должности брать взятки, чтобы возместить потраченные за назначение средства или оплатить высокопоставленному дружбану за назначение на крупную должность.
Даже рядовые судьи низшего районного уровня имеют дорогие двухэтажные дома по 8 комнат, покупают 18-летним детишкам в Киеве, Днепре, Одессе новые квартиры в домах высшего среднего класса, имеют новые люксовые автомашины...
НАБУ
Зараз 2026 рік, або я помиляюсь ?
А чому обиски не були у 2023р. ?
Може краще проводити іх в високостний рік у 2036 році
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.
Звичайна показуха. У будь-якій схемі завжди замішано кільки структур.
Ну реально, чисто одні прикордонники все організували. А митниця і СБУ не в темі (хоча теж тусуються поряд). І поліція теж не в темі. І згадали про це, коли потрібно поставити нового голову ДПСУ
Хотіли би реально зайнятися боротьбою з корупцію. То почали би з МВС. До колишнього міністра Авакова завітали (до нього чогось питань не має), чи до Клименка (питань чогось не має).