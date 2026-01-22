Ексголову ДПСУ Дейнека та інших топпосадовців служби викрито на хабарях, - НАБУ

Викрито колишнього топпосадовця та чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.

- колишнього голову Держприкордонслужби, генерала (ЗМІ повідомляли про обшуки у Сергія Дейнеки);
- начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
- колишню службову особу Держприкордонслужби.

"У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні, щоб приховати свою діяльність.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС.

Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми", - підсумували там.

Дії учасників злочину кваліфікують за: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.

я думаю простіше сказати кто у Zельоних Гнид не корупціонер .. але їх навіть зі світлом не знайдеш
22.01.2026 13:41 Відповісти
Та ви шо? Знову фігурують призначенці і близьке оточення Зеленського? То все йому підкидає цих "патріотів" і "честнєйших" як і Зеленський пан Порошенко.
22.01.2026 13:42 Відповісти
я думаю простіше сказати кто у Zельоних Гнид не корупціонер .. але їх навіть зі світлом не знайдеш
Під рубрикою : " У світі фантастики".
Дейнеко погодився на явку з повинною. Як жест доброї волі пообіцяв на свої корупційні гроші екіпірувати бригаду ЗСУ.
Та ви шо? Знову фігурують призначенці і близьке оточення Зеленського? То все йому підкидає цих "патріотів" і "честнєйших" як і Зеленський пан Порошенко.
Шашличний знову буде розповідать про свою перемогу над контрабандою?
73% амеб баранив камикадзе
Ну ти сама і є амеба судячи по коменту раз усіх стрижеш під один гребінець .
Не помню имя, известный американский игрок в покер говорил:
Если ты садишся за стол и в течении пяти минут, среди игроков, не видишь лоха (у него другое определение) - значит лох это ты
Чекаємо на секту з коментарями "Руки геть від бойового генерала!"
Я вже давно пишу що цей дейнека казнокрад і зрадник.Чому ту нечисть не ставлять в штурмовики на фронті,кому цікаві ті продажні суди.Тим під,,рам треба ставити покарання,якщо хоче вину свою виправити.На штурм путінососів,завалив 10 орків свобідний,а ні то здох!
ЗЕЙЛУ , САМЕ ТАКИ ПОТРИБНИ
А чого не пишеш, що його криша - малюк казнокрад, чи тільки тих хто нижче можна називати? чи топ казнокрадів із СБУ боїшся називати?
а малюк тут до чого?? дпсу зовсім інша структура вона не підпорядковується сбу.
Де пости Юрія Касьянова, підрозділ якого знищував бойовий генерал Дейнеко?
Нікада такова на таможнє -нєбила, і вот апядь....
А причем таможня, фигуранты с таможней не связаны, разве тем что на одной земле, но там Ветеринарка и Фитосанитарка...
od lat zapierdalał jedem system
Ні, навіть в Польщі це різні системи, я навчався в Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie так, що знаю про що кажу.


так, що знаю про що кажу.
Так а шо? Жива копійка.
Трагедія України- жодного генерала зі стальними Фаберже, які могли б дати копняка під зад нелегітимному. Один з них в Лондоні щоки надуває, але як не крути , а Фаберже у нього з пластиліну.
Так таких не має зовсім, бо не може бути генерал з фаберже і мовчати, звідсі висновок - такі в Україні відсутні, або вже загинули (Кульчицький, Момот), а ті що є боягузи...
Скороспєлі висновки на основі хибних уявлень!😀
Добре, що Ви про себе так критично, і розумієте хибнисть своїх висунутих версій. В подальшому будьте уважнішими, або не робить швидких припущень
Я про вас!
Дивно, а сказали про себе, і в точку. Ви дуже спішите, зрозуміло, що Ви дуже влучено про себе сказали, навіть в цьому не сумніваюсь, раджу і Вам віри в свою самокритику.
Добре, будемо старатися. Ваша стрілка найточніша. Не рідше двох разів!🙂
У майора Аткінсона - українська комедія на гастролях - яке причандалля теліпається?😁
Дурню, ти хоч зв'язати слова логічним зв'язком можеш? Чи в дурці, звідки ти стукаєш по клаві, це не обов'язково?
Причандалля подряпали - бинтуйте!🥀
😁
Joe Sm, краще б ти засох ще у батька на труселях, ніж виросло таке хамовите і хамить всім підряд.
Ні, Аткінсон, не всім! А тим, що хамлять іншим. У вас у голові трафарет!😬
зачекайте!
цю зелену мразоту ж тільки но перевели у якийсь бойовий підрозділ.
Для відмівання, ситема працює, Дейнека вже буде двічі відбілений.
А як це так, канал не припиняв свого існування з 2014, продовжив працювати з приходом команди Зе (куратор від слуги народу нердеп Паша Сушко) у 2019 році, а тут з 2023 року? Це як? Чи до 2023 року треба приховати?
Візьміть будь-якого з керівників ДПСУ за часи незалежності за дупу і не помилитеся.
Кожен має за собою гріхи пов'язані з 💰
Візьміть за дупу будь якого керівника СБУ, прокуратури, Суду, ДБР за роки незалежності - і не те, що не помилитеся, а й зрозумієте, що ДПСУ - то квіточки, бо без криші в СБУ та ВРУ (в даному випадку Паша Сушко) - цього б не було.
але не пид час КАТАСТРОФИ ВИЙНИ
Зараз - смертні гріхи, якщо голосніше!
І що? Знову безперспективна "підозра" і безрезультатні "слідчі дії" на кілька років.
Вже завтра про це забудуть, тому що "піймають" чергового умовного "борисова" або "крупу".
У Касьянова - свято: його кровного ворога захомутали.
Виходить він правий на всі 100%
Свято в Касьянова буде мабуть тоді, коли його бойовий підрозділ буде відновлений та наноситиме діпстрайки по москві. Можливо новий міністр оборони сприятиме.
Пазли зійшлись.Через кого все вирішувався виїзд друзів ЗЕленського,його ставлеників,друзів друзів,депутати біглеці і вся фуєта і суєта."Птахів" видно по польоту.
де у нас не беруть хабарів? там, де їх не дають. От і всі реформи.
Прив'зувати до стовпа і щоб кожен міг плюнути,всьо
Ну хоч хтось здивований, а?
Я здивований з такої рішучості від НАБУ. Такими темпами вони весь вищій керівний склад України пересаджають. І може навіть не один раз.
Дай Боже нашому теляті, та вовка з'їсти...)))
Хай працюють.
Завдяки прикордонникам ми можемо бачити, що у заможних людей фіктивні шлюби трапляються значно рідше, ніж у бидла. Честь і хвала викривачам нещирого кохання!
у правильних людей повний багажник бенджаминів франклинів.
а це, і щире кохання, і вірні друзі, і відкриті двері будь куди.
Але часто це ще й слабке здоров'я, дуже слабке. А от без грошей зазвичай дуже міцне.
суд встановив запобіжний захід у вигляді застави 320 грн та догани всім обвинуваченим.

Застава була виплачена у повному розмірі до бюджету Україні, що також надало їм право беpперешкодно виїджати за межі країни як особам з інвалідністю першої групи.
Яке швидке правосуддя! В 23 році записали про злочини! Кого посадили? Ви ж тягнете час спеціально!!!!! Зараз 2026 рік!
Всі хочуть обілєчувати-квитки розпродаються як пиріжки.
https://nabu.gov.ua/activity/reestr-sprav/

За минулий рік НАБУ розпочало 737 справ,
САП висунула 124 обвинувачення проти 280 осіб,
а суди винесли .... вироки щодо .... осіб.




https://informator.ua/uk/nabu-prizupinilo-rozsliduvannya-spravi-gladkovskogo-molodshogo-yak-tak-viyshlo НАБУ призупинило розслідування справи Гладковського-молодшого: як так вийшло
на таку підприємницьку діяльність потрібно Гранти видавати і нагороджувати "підприємець року" за оптимізацію зовнішньо економічного балансу. Ловіть буси які айфони з європи возять без податків
Если Дайнеко в этом участвовал, то умным его назвать трудно.
Тільки НАБУ не викривають на хабарях, тому що вони беруть хабарі не в Україні, а за кордоном
Досудово розстріляти в потилицю разом з усіма членами родини: це мало б на порядок більше превентивного ефекту, ніж всі судові та правоохоронні органи з їх міліардними бюджетами разом узяті.
Тоб то він на кордоні хабарництво налагодив тепер після нетривалої реабілітації займеться мвс, вже почали про техогляд тему піднімати, потім пенси мвс попросять на хлєбушек з ікрою тюхати якісь наліпки світловідбиваючі на авто як колись, хтось здатен це спинити, що ніхто не баче що війна в країні, а всі зайняті тим як ще з населення грошей збити.
А хто його призначив..?
І що???
Вже їх навикривали цілі табуни неляканих гарцунів... Де обвинувачувальні вироки судів? Ну хоча б по найбільш кричущим таваріщам?
Без доведення цьої всьої активності до логічного завершення воно до }|{опи дверцята...
несподівано

як покарання - скоро переведуть на нову посаду
Якби Зеленський був розумніший своїх попередників то він би з більшістю депутатів прийняв би закон, що керівника митниці, СБУ, МВС, АРМА, ДБР, НАБУ, САП, генпрокурора та суддів обирають серед українських громадян наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не як завжди корумпована влада і тоді він би не отримував негатив в свою адресу, але і відкати би теж не отримував.
Мне вот интересно -"найдется ли в этом Содоме 10 праведников"? Хоть десяток мало-мальски крупных чиновников, не замаранных коррупцией..
Маряна Безугла, вона просто прибацана
Вона просто закохана
Увы, уважаемый Андрей , среди мало-мальски крупных чиновников невозможно найти 10 праведников, не замаранных коррупцией.

Ведь на крупные должности попадают только за большие взятки или на основе дружеских отношений с назначающими высокими начальниками.

Поэтому неизбежно надо на новой должности брать взятки, чтобы возместить потраченные за назначение средства или оплатить высокопоставленному дружбану за назначение на крупную должность.

Даже рядовые судьи низшего районного уровня имеют дорогие двухэтажные дома по 8 комнат, покупают 18-летним детишкам в Киеве, Днепре, Одессе новые квартиры в домах высшего среднего класса, имеют новые люксовые автомашины...
поки прикордонники розстрілюють українських чоловіків на кордоні,і береть хабарі - зеленський з кагалом виставив енергоатом на продаж.зніміть кастрюлі,ей !!!
Сергі́й Васи́льович Дейне́ко (нар. 5 квітня 1975, м. Біробіджан, Єврейська автономна область, РРФСР) - генерал-лейтенант, з 2019 до 2026 року - Голова Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

НАБУ
У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду. Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - йдеться у повідомленні.

Зараз 2026 рік, або я помиляюсь ?
А чому обиски не були у 2023р. ?
Може краще проводити іх в високостний рік у 2036 році
а ви замітили - після звільнення Малюка посипалась вертикаль зеленої шобли.не просто так протирав шаровари Малюк в СБУ.
Але наш Лідор незламний - все рівно ніпрічьом💩
https://t.me/zelenicholovichky/12310 Уколов Віктор:
І знову, як і з Костянтином Куликом, бачимо, що на Порошенка нападають саме покидьки.
НАБУ проводить обшуки у ексголови Державної прикордонної служби, який всупереч усьому віддав наказ не випускати Петра Порошенка за кордон на парламентську асамблею НАТО!
Мабуть Дейнека дуже хотів вислужитися перед Зеленським, тепер зрозуміло чому - місце у нього було хлібне, контрабанда цигарок через кордон приносила, напевно, непогану копійку. Розслідування тепер виявить, дякувати НАБУ.
А нечего что меня тоже посадили незаконно, 24 прикордонна служба моглів Подольска сделали провокацию зло учении свидетель в суде сам опер у палнамоченный 24 прикардонного загона довал показании более того он сам дал мне на высоту имитационные гроши и сами же поймали и судя кум Андрея дейника осудил на 7 лет 6 месяцев, не смотря на то что свидетели дали лживые показание и признались в этом, что сам прикордонник дал 3000 евро мне типо за переправу на тротуаре в центре города моглев и потом сразу положили на землю и вот, но тогда всем было по фиг а сейчас на вот смотрите чего они делали и делают, скажу больше они два брата и они таких как я посадили не мало для того что показатели дать что бы свои грязные дела скрыть. Но вот бог все видит всему свое время у меня много чего есть сказать про дейники и про их работников в Могилеве эти тылавые крысы всем рулят и людей подставляют. И не только сигареты кандробанда, все переправы они у них и через них Андрея дейника возьмите в оборот и 24 прикордонный загон моглев Подольска тоже и вместе и судя который в кумавях с дейником.
200 тисяч євро.... Для контрабанди.... Просто смішно. Для контрабанди це копійки.
Звичайна показуха. У будь-якій схемі завжди замішано кільки структур.
Ну реально, чисто одні прикордонники все організували. А митниця і СБУ не в темі (хоча теж тусуються поряд). І поліція теж не в темі. І згадали про це, коли потрібно поставити нового голову ДПСУ

Хотіли би реально зайнятися боротьбою з корупцію. То почали би з МВС. До колишнього міністра Авакова завітали (до нього чогось питань не має), чи до Клименка (питань чогось не має).
так це тільки 68 машин, а товара там заїхало на десятки мільйонів, і це ж не всі схеми, цу тільки, можна сказати один епізод. і в тій схемі полюбом доляха інших правоохоронних. о авакяшку потрусити багато цікавого насиплеться, там тільки на нагородній зброї він пару лямів заробив.
