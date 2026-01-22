Ексголову ДПСУ Дейнека та інших топпосадовців служби викрито на хабарях, - НАБУ

Викрито колишнього топпосадовця та чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Подробиці

Підозрюють:

- колишнього голову Держприкордонслужби, генерала (ЗМІ повідомляли про обшуки у Сергія Дейнеки);

- начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

- колишню службову особу Держприкордонслужби.

"У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.



Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Сталевого кордону" ліквідували ударними дронами понад 50 військових РФ. ВIДЕО

Зазначається, що зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні, щоб приховати свою діяльність.

"Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС.

Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми", - підсумували там.

Дії учасників злочину кваліфікують за: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Читайте: Дейнеко призначається радником голови МВС та після реабілітації очолить бойовий підрозділ ДПСУ, - Клименко

Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Дейнеки може бути пов’язане із наявністю питань по мільярдних військових закупівлях через ДПСУ, - Железняк