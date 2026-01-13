Чиновник таможенного поста на Буковине брал по $100 за каждый незаконно ввезенный iPhone. Его задержали, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ВБ Гостаможслужбы задержали на систематических взятках заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни. Чиновник помогал предпринимателям контрабандно ввозить в Украину топовые модели мобильных телефонов марки Apple.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника
задержание таможенника

Какая стоимость "услуги"?

За помощь в сокрытии от таможенного контроля неуплаты обязательных платежей таможенник брал 100 долларов США за каждый телефон.

Как отмечается, в "пакет услуг" входили советы по способам сокрытия техники при пересечении границы, а также обеспечение беспрепятственного проезда через таможенный пост.

Следователи установили, что только от одного предпринимателя за перевозку одной партии гаджетов он получил 10 тыс. 400 долларов США.

Сотрудники ГБР задержали чиновника во время получения части взятки от коммерсанта.

Детали

Первые средства чиновник просил отправить по почте в виде посылки. После последнего перемещения техники он приказал передать 4,2 тысячи долларов США своей жене. Во время следственных действий женщина пыталась скрыть деньги и выбросила их в туалетной бумаге за окно.

"Сотрудники ГБР также провели обыски по месту жительства фигуранта и на таможне. Во время обысков правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в различной иностранной валюте, карты иностранных банков и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Что грозит?

  • Правоохранители устанавливают других должностных лиц таможни, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
  • Сотруднику таможни сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
  • Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Топ комментарии
+11
суддям підняли, голова Верховного суду з/пл за 500 тис. грн. на місяць (за 6 лямів грн. на рік)
сильно було помічне? як брали, так і беруть, оно князєв та інша суддівська шобла
шо смішно, при таких з/пл суми хабарів 5-10 тис. $
тре як у китаї - хабар 10 тис. $ та вище - три дні слідства та розстріл
якшо за три дні не розслідували та за два дні не засудили - розстріл слідчих та суддів
13.01.2026 13:09 Ответить
+5
кожен бусик дає "на каву",водії великих автівок також.Коли вже ці шлагбумісти напються та наїдяться?
13.01.2026 13:16 Ответить
+4
Потрібно митникам терміново піднімати в 2-3 рази зарплату - щоб хабарі не брали
13.01.2026 13:06 Ответить
Головне - не переплутайте: щоб побороти це, ФОП має платити ПДВ, бо інакше митницю не виправити. Make it make sense.
13.01.2026 12:57 Ответить
Потрібно митникам терміново піднімати в 2-3 рази зарплату - щоб хабарі не брали
показать весь комментарий
13.01.2026 13:06 Ответить
суддям підняли, голова Верховного суду з/пл за 500 тис. грн. на місяць (за 6 лямів грн. на рік)
сильно було помічне? як брали, так і беруть, оно князєв та інша суддівська шобла
шо смішно, при таких з/пл суми хабарів 5-10 тис. $
тре як у китаї - хабар 10 тис. $ та вище - три дні слідства та розстріл
якшо за три дні не розслідували та за два дні не засудили - розстріл слідчих та суддів
показать весь комментарий
13.01.2026 13:09 Ответить
ти носив?
14.01.2026 18:17 Ответить
ні
14.01.2026 18:18 Ответить
"як брали, так і беруть" - звідки знаєш, маєш інформацію? заяву в ДБР, НАБУ, СБУ писав?
14.01.2026 19:08 Ответить
читаю регулярно повідомлення набу, сап, сбу, а також єдрср
раджу тобі також почитати, хоча за те, скіко взяв князєв та передав іншим членам колегії та скіко вилучили у цих суддів грошей, які їм дали як хабар, так, до прикладу
дбр тут ні до чого, згідно ст.216 кпк не їхня тема, думай, шо пишеш
15.01.2026 09:33 Ответить
ти написав "брали і беруть", про брали ми знаємо, той же Князев, не заперечую, все гарно задокументовано, вироку, ще немає, але думаю буде обвинувальний і отримає реальний строк. я про беруть, то про беруть, це або ти сам носиш і знаєш, але ти кажеш "ні", або кожен день мають такі ж справи як по Князеву рухати по інших його колегах, але цього немає.
15.01.2026 09:46 Ответить
читай повідомлення набу, сап, вакс, а також єдрср, у якому купа рішень щодо заходів у живих справах, по яких наразі беруть та їх документують
тобі більше скажу - будуть брати та частину з них будуть затримувати
по князєву не упевнений, шо буде реальна кіча, умовно, справу вже похєрили, коли уклали угоду із його адвокатом та вивели з-під удару інгших суддів-хабарників у цій справі. тупо порішали
не ліпи з себе дурня, який ніц не розуміє за шо мова
15.01.2026 10:03 Ответить
до речі, за князєва тобі скажу - вже порішали, шо у нього реального покарання не буде, так, умовно
побачиш
15.01.2026 10:14 Ответить
ну він жирна риба, багато їм "вирішував", тому зарахують строк відбування в СІЗО, ну побачимо.
15.01.2026 13:53 Ответить
Це вже робили, але виявилось, що з підвищенням зарплати, якість роботи не міняється, просто тупо підвищуються і хабарі
13.01.2026 13:27 Ответить
Краще Айфонами щоб не перегужати бюджет.
13.01.2026 13:52 Ответить
бариги податки не пробували платити, шоби забезпечити у т.ч. ЗСУ?
а не хабарі іншим баригам давати
13.01.2026 13:06 Ответить
Знову даремно наговорюють на митників. Та вони - самі чесні люди!
Так само як і поліцаї, депутати, судді, прокурори, прикордонники, тцкашники і т.д.
13.01.2026 13:08 Ответить
Яки готують собі заслужені міста у Пеклі
13.01.2026 13:22 Ответить
Не розумію. Кому взагалі з простих людей потрібні ці Айфони по 50 тис.грн? Коли звичайний телефон за 5-6 тис. грн може його замінити. Для понтів, хіба що?
13.01.2026 13:13 Ответить
В тебе який автомобіль?
13.01.2026 13:21 Ответить
за 5-6 тис. грн
19.01.2026 03:24 Ответить
кожен бусик дає "на каву",водії великих автівок також.Коли вже ці шлагбумісти напються та наїдяться?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:16 Ответить
Сто баксів за айфон?А шо так багато?
Ну ти ж панімаєш,я мушу заносити наверх - начсмєни,есбеушнікам,прокуроам...
А ДБР забув?
Так во оні вже самі пришли...
13.01.2026 13:17 Ответить
Виявилось, що головне не скільки брав, а чому не передавав, а на верху чекали
13.01.2026 13:21 Ответить
Сірий новий американський айфон( тільки esim) можна купити в офлайн магазинах дешевше офіційного європейського(фізична+esim) і нікого щось не цікавить походження цих гаджетів, а тут прямо викриття.
13.01.2026 13:50 Ответить
а чому не державною мовою спілкуються
13.01.2026 14:50 Ответить
 
 