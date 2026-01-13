Чиновник таможенного поста на Буковине брал по $100 за каждый незаконно ввезенный iPhone. Его задержали, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ВБ Гостаможслужбы задержали на систематических взятках заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни. Чиновник помогал предпринимателям контрабандно ввозить в Украину топовые модели мобильных телефонов марки Apple.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Какая стоимость "услуги"?

За помощь в сокрытии от таможенного контроля неуплаты обязательных платежей таможенник брал 100 долларов США за каждый телефон.

Как отмечается, в "пакет услуг" входили советы по способам сокрытия техники при пересечении границы, а также обеспечение беспрепятственного проезда через таможенный пост.

Следователи установили, что только от одного предпринимателя за перевозку одной партии гаджетов он получил 10 тыс. 400 долларов США.

Сотрудники ГБР задержали чиновника во время получения части взятки от коммерсанта.

Детали

Первые средства чиновник просил отправить по почте в виде посылки. После последнего перемещения техники он приказал передать 4,2 тысячи долларов США своей жене. Во время следственных действий женщина пыталась скрыть деньги и выбросила их в туалетной бумаге за окно.

"Сотрудники ГБР также провели обыски по месту жительства фигуранта и на таможне. Во время обысков правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в различной иностранной валюте, карты иностранных банков и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Что грозит?

Правоохранители устанавливают других должностных лиц таможни, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Сотруднику таможни сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

