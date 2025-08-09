Вымогала более 270 тыс. грн вместо штрафа: На получении взятки разоблачено должностное лицо Одесской таможни, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении должностному лицу Одесской таможни Гостаможслужбы Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.
7 августа женщина получила подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством.
8 августа суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс. грн.
За це і буде суворо покараний заставою в розмірі дводенного заробітку та позбавленням права отримувати хабарі протягом місяця
тарифы? как у дональда? дополнительные?
мде... наши чиновники сами их вводят каждый, ****, клерк - повелитель Вселенной
всегда искренне изумлялся, как может какой-то, ****, образно, "умывальников начальник" ездить на мерсе стоимость от 50 к. у.е., жить в дорогих домах, жрать красную икру ложками...
никто в иерархии государства, но, *****, отдыхают по Ниццам и Монако... И срут в золотые унитазы... Конечно, их жены и мамы успешные бизнесвумен очень часто...
==============
Дуже суворий вирок. Це ж його дводенний заробіток.
Ще напишіть, що про це ніхто з її колег не знав.