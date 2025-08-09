Вымогала более 270 тыс. грн вместо штрафа: На получении взятки разоблачено должностное лицо Одесской таможни, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении должностному лицу Одесской таможни Гостаможслужбы Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

7 августа женщина получила подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством.

8 августа суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс. грн.





