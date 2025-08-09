РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8477 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники на таможнях
889 11

Вымогала более 270 тыс. грн вместо штрафа: На получении взятки разоблачено должностное лицо Одесской таможни, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении должностному лицу Одесской таможни Гостаможслужбы Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

Также смотрите: Задержан таможенник на Львовщине: он брал взятки за беспрепятственное растаможивание авто. ФОТОрепортаж

Должностное лицо Одесской таможни разоблачено на взятке

7 августа женщина получила подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством.

8 августа суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс. грн.

Должностное лицо Одесской таможни разоблачено на взятке
Должностное лицо Одесской таможни разоблачено на взятке
Должностное лицо Одесской таможни разоблачено на взятке

Автор: 

взятка (6214) Одесская область (3768) таможня (1976) Офис Генпрокурора (2585)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
розмір застави кумедний, це неповага до митниці
показать весь комментарий
09.08.2025 12:44 Ответить
+4
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис. грн.
 ==============
Дуже суворий вирок. Це ж його дводенний заробіток.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:51 Ответить
+3
"от же суки" - подумав Труханов
показать весь комментарий
09.08.2025 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"от же суки" - подумав Труханов
показать весь комментарий
09.08.2025 12:18 Ответить
розмір застави кумедний, це неповага до митниці
показать весь комментарий
09.08.2025 12:44 Ответить
Він скоїв найганебніший вчинок серед митників - спалився
За це і буде суворо покараний заставою в розмірі дводенного заробітку та позбавленням права отримувати хабарі протягом місяця
показать весь комментарий
09.08.2025 13:05 Ответить
интересно, почему именно 270 тыс.? вот почему 270?
показать весь комментарий
09.08.2025 12:45 Ответить
Рiвно 5600 євро. Тарифи
показать весь комментарий
09.08.2025 12:50 Ответить
понятно, я пытался поделить на доллар, не получилось
тарифы? как у дональда? дополнительные?
мде... наши чиновники сами их вводят каждый, ****, клерк - повелитель Вселенной
всегда искренне изумлялся, как может какой-то, ****, образно, "умывальников начальник" ездить на мерсе стоимость от 50 к. у.е., жить в дорогих домах, жрать красную икру ложками...
никто в иерархии государства, но, *****, отдыхают по Ниццам и Монако... И срут в золотые унитазы... Конечно, их жены и мамы успешные бизнесвумен очень часто...
показать весь комментарий
09.08.2025 13:01 Ответить
орк, а у вас больше
показать весь комментарий
09.08.2025 14:11 Ответить
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис. грн.
 ==============
Дуже суворий вирок. Це ж його дводенний заробіток.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:51 Ответить
Митники вимагають і отримують хабарі - оце так "новина"
Ще напишіть, що про це ніхто з її колег не знав.
показать весь комментарий
09.08.2025 12:57 Ответить
Стільки років, безкарно, використовували своє службове положення, для вчинення протиправних дій! Це, щось на кшалт, як прикордонному хєєсралу литвину, з кожної фури на кордоні, капала сума «незрозумілих грошей»!!! Усе керівництво в ДержПрикСлужби, це добре знає, бо усі, теж були в цій системі отримання бабла з посаді! А так то, вони усі у вишиванках, присягають, як і у НацПоліції НацГвардії! У мусорських, там історично, без заносу грошей в кадри, кадри просто лупають очима, тягнуть, блокують…А сидоренко та верещучка, та їм подібні, інваліди з МСЕК та юні пенсіонери з прокурорських та суддівські від портнова, лише язиками ведуть на ЗМІ, «нещадну боротьбу», як з копачами бурштину, упродовж 30 років!
показать весь комментарий
09.08.2025 13:13 Ответить
Дура; треба було вимагати хабар горілкою еквівалентно тій сумі. Тепер скажуть, що на митниці хабарники.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:28 Ответить
 
 