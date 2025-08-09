Вимагала понад 270 тис. грн замість штрафу: На одержанні хабаря викрито службову особу Одеської митниці, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру службовій особі Одеської митниці Держмитслужби України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. Натомість, обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

7 серпня жінка отримала підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

8 серпня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис. грн.





