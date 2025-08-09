УКР
Вимагала понад 270 тис. грн замість штрафу: На одержанні хабаря викрито службову особу Одеської митниці, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру службовій особі Одеської митниці Держмитслужби України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. Натомість, обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

Службову особу Одеської митниці викрито на хабарі

7 серпня жінка отримала підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

8 серпня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис. грн.

Службову особу Одеської митниці викрито на хабарі
Службову особу Одеської митниці викрито на хабарі
Службову особу Одеської митниці викрито на хабарі

"от же суки" - подумав Труханов
показати весь коментар
09.08.2025 12:18 Відповісти
розмір застави кумедний, це неповага до митниці
показати весь коментар
09.08.2025 12:44 Відповісти
Він скоїв найганебніший вчинок серед митників - спалився
За це і буде суворо покараний заставою в розмірі дводенного заробітку та позбавленням права отримувати хабарі протягом місяця
показати весь коментар
09.08.2025 13:05 Відповісти
интересно, почему именно 270 тыс.? вот почему 270?
показати весь коментар
09.08.2025 12:45 Відповісти
Рiвно 5600 євро. Тарифи
показати весь коментар
09.08.2025 12:50 Відповісти
понятно, я пытался поделить на доллар, не получилось
тарифы? как у дональда? дополнительные?
мде... наши чиновники сами их вводят каждый, ****, клерк - повелитель Вселенной
всегда искренне изумлялся, как может какой-то, ****, образно, "умывальников начальник" ездить на мерсе стоимость от 50 к. у.е., жить в дорогих домах, жрать красную икру ложками...
никто в иерархии государства, но, *****, отдыхают по Ниццам и Монако... И срут в золотые унитазы... Конечно, их жены и мамы успешные бизнесвумен очень часто...
показати весь коментар
09.08.2025 13:01 Відповісти
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис. грн.
 ==============
Дуже суворий вирок. Це ж його дводенний заробіток.
показати весь коментар
09.08.2025 12:51 Відповісти
Митники вимагають і отримують хабарі - оце так "новина"
Ще напишіть, що про це ніхто з її колег не знав.
показати весь коментар
09.08.2025 12:57 Відповісти
Стільки років, безкарно, використовували своє службове положення, для вчинення протиправних дій! Це, щось на кшалт, як прикордонному хєєсралу литвину, з кожної фури на кордоні, капала сума «незрозумілих грошей»!!! Усе керівництво в ДержПрикСлужби, це добре знає, бо усі, теж були в цій системі отримання бабла з посаді! А так то, вони усі у вишиванках, присягають, як і у НацПоліції НацГвардії! У мусорських, там історично, без заносу грошей в кадри, кадри просто лупають очима, тягнуть, блокують…А сидоренко та верещучка, та їм подібні, інваліди з МСЕК та юні пенсіонери з прокурорських та суддівські від портнова, лише язиками ведуть на ЗМІ, «нещадну боротьбу», як з копачами бурштину, упродовж 30 років!
показати весь коментар
09.08.2025 13:13 Відповісти
 
 