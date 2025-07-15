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Новини Фото Хабарники у митницях
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Затримано митника на Львівщині: він брав хабарі за безперешкодне розмитнення авто. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрито та затримано митника, який пропонував безперешкодне розмитнення авто за 1600 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, державний інспектор управління контролю митної вартості підозрюється у вимаганні та отриманні від представника підприємства-імпортера 1600 доларів США за не створення штучних перешкод і не збільшення розміру митних платежів під час митного оформлення транспортних засобів.

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митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини

"Факт одержання неправомірної вигоди задокументовано у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, також проведено ряд обшуків на території митного поста, за місцем проживання службовця, в адміністративних приміщеннях Львівської митниці і в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Працівника митниці затримано. Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

хабар (4756) митниця (1894) Офіс Генпрокурора (3324) Львівська область (2493)


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Затримано митника на Львівщині: він брав хабарі за безперешкодне розмитнення авто

І теперка ряди митників чисті-чистісіньки!
Ги-ги...
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15.07.2025 10:16 Відповісти
він брав хабарі за безперешкодне розмитнення авто.

не зрозумів!
митник повинен перешкоджати розмитненню?
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15.07.2025 10:17 Відповісти
Є таке поняття в митній справі як митна вартість. Але воно в законодавстві і різних підзаконних документах виписане так розмито, що митники граються митною вартістю як циган сонцем. Зазвичай митна вартість буде підтверджена в межах "секретної" бази даних митних вартостей яка неофіційно існує в митниці. Але ж декларант- власник авто про те нічого не знає і йому можна втюхати про ту митну вартість що завгодно. Ну а потім знизити до розміру в "секретній" базі. І за це мати митнику бакшиш. Існує ще один варіант, коли дійсно авто дороговартісне хоч і вважається що не нове по документам. Але зробивши "правильний" митний огляд скласти акта про митний огляд по якому виходить що цьому авто вже давно пора під прес і як воно до митниці доїхало взагалі невідомо. І від цього акту визначається його митна вартість. Ну а далі діло знання техніки митного оформлення. При цьому як правило працюють в парі бо один робить митний огляд а другий митне оформлення. Може бути і третя особа. Це митний брокер який працює посередником між митниками і клієнтом. І все кому що треба розносить. Ну десь так.
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15.07.2025 11:57 Відповісти
А ви думали він має.допомогати все зробити безперешкодно і по закону?))))
А як він торби на верх.буде передавати?
Думаєте гетьманцев з третьяковою клювом пустим будуть щьолкати?))
Не за «безперешкодність» підласа,гетьманцев, шмиргаль, третьякова погодили підняття митникам зп на 48% з 1 серпня цього року.
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15.07.2025 12:59 Відповісти
брав хабарі на митниці як так це не можливо це якась помилка
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15.07.2025 10:18 Відповісти
Невже такі випадки ще трапляються? )
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15.07.2025 10:24 Відповісти
Брав хабарі... Невже у нас таке відбувається?!
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15.07.2025 10:25 Відповісти
митник і хабар то слова синоніми , а розмитнював чи не розмитнював все одно за гроші.
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15.07.2025 10:52 Відповісти
Аж не віриться, що митник при виконанні службових обов'язків може взяти якогось там хабаря. Та не може такого бути. Тому це або наклеп, або політично вмотивована замова на чесну людину.
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15.07.2025 12:31 Відповісти
 
 