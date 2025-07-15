Затримано митника на Львівщині: він брав хабарі за безперешкодне розмитнення авто. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрито та затримано митника, який пропонував безперешкодне розмитнення авто за 1600 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, державний інспектор управління контролю митної вартості підозрюється у вимаганні та отриманні від представника підприємства-імпортера 1600 доларів США за не створення штучних перешкод і не збільшення розміру митних платежів під час митного оформлення транспортних засобів.

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"Факт одержання неправомірної вигоди задокументовано у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, також проведено ряд обшуків на території митного поста, за місцем проживання службовця, в адміністративних приміщеннях Львівської митниці і в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.



Працівника митниці затримано. Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.