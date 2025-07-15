Задержан таможенник на Львовщине: он брал взятки за беспрепятственное растаможивание авто. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачен и задержан таможенник, предлагавший беспрепятственное растаможивание авто за 1600 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офис генпрокурора.

Как отмечается, государственный инспектор управления контроля таможенной стоимости подозревается в требовании и получении от представителя предприятия-импортера 1600 долларов США за не создание искусственных препятствий и увеличение размера таможенных платежей во время таможенного оформления транспортных средств.

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"Факт получения неправомерной выгоды задокументирован в уголовном производстве при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры следователями ГУ ЧП во Львовской области, при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства также проведен ряд обысков на территории таможенного поста, по месту жительства служащего, в административных помещениях Львовской таможни и в управлении борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Работник таможни задержан. Готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.