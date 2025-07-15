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Задержан таможенник на Львовщине: он брал взятки за беспрепятственное растаможивание авто. ФОТОрепортаж

На Львовщине разоблачен и задержан таможенник, предлагавший беспрепятственное растаможивание авто за 1600 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офис генпрокурора.

Как отмечается, государственный инспектор управления контроля таможенной стоимости подозревается в требовании и получении от представителя предприятия-импортера 1600 долларов США за не создание искусственных препятствий и увеличение размера таможенных платежей во время таможенного оформления транспортных средств.

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митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини
митник хабарник з Львівщини

"Факт получения неправомерной выгоды задокументирован в уголовном производстве при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры следователями ГУ ЧП во Львовской области, при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства также проведен ряд обысков на территории таможенного поста, по месту жительства служащего, в административных помещениях Львовской таможни и в управлении борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Работник таможни задержан. Готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6200) таможня (1966) Офис Генпрокурора (2532) Львовская область (2965)


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Затримано митника на Львівщині: він брав хабарі за безперешкодне розмитнення авто

І теперка ряди митників чисті-чистісіньки!
Ги-ги...
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15.07.2025 10:16 Ответить
він брав хабарі за безперешкодне розмитнення авто.

не зрозумів!
митник повинен перешкоджати розмитненню?
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15.07.2025 10:17 Ответить
Є таке поняття в митній справі як митна вартість. Але воно в законодавстві і різних підзаконних документах виписане так розмито, що митники граються митною вартістю як циган сонцем. Зазвичай митна вартість буде підтверджена в межах "секретної" бази даних митних вартостей яка неофіційно існує в митниці. Але ж декларант- власник авто про те нічого не знає і йому можна втюхати про ту митну вартість що завгодно. Ну а потім знизити до розміру в "секретній" базі. І за це мати митнику бакшиш. Існує ще один варіант, коли дійсно авто дороговартісне хоч і вважається що не нове по документам. Але зробивши "правильний" митний огляд скласти акта про митний огляд по якому виходить що цьому авто вже давно пора під прес і як воно до митниці доїхало взагалі невідомо. І від цього акту визначається його митна вартість. Ну а далі діло знання техніки митного оформлення. При цьому як правило працюють в парі бо один робить митний огляд а другий митне оформлення. Може бути і третя особа. Це митний брокер який працює посередником між митниками і клієнтом. І все кому що треба розносить. Ну десь так.
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15.07.2025 11:57 Ответить
брав хабарі на митниці як так це не можливо це якась помилка
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15.07.2025 10:18 Ответить
Невже такі випадки ще трапляються? )
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15.07.2025 10:24 Ответить
Брав хабарі... Невже у нас таке відбувається?!
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15.07.2025 10:25 Ответить
митник і хабар то слова синоніми , а розмитнював чи не розмитнював все одно за гроші.
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15.07.2025 10:52 Ответить
 
 