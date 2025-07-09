Обыски на таможнях Украины: задержан заместитель директора Департамента Гостаможслужбы, "зарабатывавший" на уклонистах. ФОТОрепортаж

Правоохранители совместно с ГБР и БЭБ провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне. В частности, задержали на взятке чиновника Гостаможслужбы в Киеве и заблокировали другие сделки сразу в трех приграничных областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и Офис Генпрокурора.

Так, в столице на взятке задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы. По материалам дела, чиновник "зарабатывал" на уклонистах и иностранных мигрантах.

Задокументировано, как чиновник за деньги предлагал военнообязанным избежать мобилизации. Для этого он оформлял уклонистов "публичными дипломатами" в столичное общественное объединение, которое работает от имени известной международной организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На таможнях в трех областях проходят масштабные обыски. Что известно?





Также чиновник подозревается в получении взяток от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, планировавших выехать в Евросоюз. За разные суммы он обещал нелегалам содействие во избежание депортации и беспрепятственном выезде в ЕС.

В данное время чиновнику и его сообщнику-"посреднику" готовятся подозрения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, во время спецоперации ликвидировано еще пять сделок на таможнях в разных регионах Украины.

Читайте также: Задержаны два китайских шпиона, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОрепортаж





Так, в Одессе разоблачены четыре должностные лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни, требовавшие деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при вывозе товаров из Украины.

Также в регионе проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, бравших взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей.

На Волыни разоблачены должностные лица региональной таможни, безосновательно оформлявшие беспошлинный импорт иностранных авто, чем нанесли ущерб государственному бюджету на не менее 2,7 млн грн.

В Черновицкой области разоблачены должностные лица таможни, способствовавшие контрабандному вывозу в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 млн грн.

Указанные меры проводились в рамках системной работы СБУ по обеспечению контрразведывательной защиты пограничной инфраструктуры, а также для противодействия системным угрозам управлению государством. Среди прочего, речь идет о недопущении влияния иностранных спецслужб на работников государственных органов на границе, предотвращении нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотиков и других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Также читайте: 440 автомобилей ввезли как гуманитарную помощь, но продали через интернет-платформу: Гостаможслужба выявила нарушения

Только за первое полугодие 2025 года, по материалам СБУ, Гостаможслужба составила 113 админпротоколов о нарушении таможенных правил, по результатам которых в государственный бюджет доначислено более 157 млн грн. Также за этот период Служба безопасности изъяла предметов контрабанды на более 62 млн грн.

Всего за 6 месяцев этого года сотрудники СБУ осуществляли оперативное сопровождение в более 800 производствах, связанных с преступлениями на границе.

Подозрения

Что касается фактов, только что разоблаченных в Киеве и трех областях Украины, то по ним продолжаются расследования, начатые правоохранителями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товаров);

ст. 190 (мошенничество);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тесть главы ГМС за всю жизнь заработал меньше миллиона гривен, но купил дом за $120 тысяч, - СМИ



