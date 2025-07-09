На митницях у трьох областях проходять масштабні обшуки. Що відомо?

Правоохоронці проводять обшуки на Волинській та Одеській митницях.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Своєю чергою Укрінформ із посиланням на власні джерела уточнює, що правоохоронці також проводять обшуки на Чернівецькій митниці.

За словами співрозмовника агентства, ці обшуки ініційовані СБУ для недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

9 липня журналіст Євген Плінський також повідомив, що БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%, розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас комплексна реформа Державної митної служби затягується. Кабмін мав отримати від Мінфіну відповідний план до 17 червня, однак цього поки що не відбулося. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що фактично закон про перезавантаження Митниці не виконується, але пояснював це браком фінансування.

Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів, розповідав раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"