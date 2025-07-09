БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова, - Плінський. ФОТО

Сьогодні, 9 липня 2025 року, Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканнях її співробітників.

Про це повідомив у фейсбуку журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, обшуки відбуваються в кабінеті та квартирі керівника митниці Юрія Герасимова.

"За інформацію від джерел, йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет.

За даними слідства, при повному сприянні керівництва та співробітників Чернівецької митниці організована група контрабандистів вивозила сигарети до Румунії під виглядом інших вантажів. Наприклад, мінвати", - пише журналіст.







Він також зазначив, що детективи вже вилучили мобільні телефони, документи, чорну бухгалтерію та багато іншого, що підтверджує участь посадовців у злочині.