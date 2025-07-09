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Новини Фото Митниця Контрабанда сигарет
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БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова, - Плінський. ФОТО

Сьогодні, 9 липня 2025 року, Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканнях її співробітників.

Про це повідомив у фейсбуку журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, обшуки відбуваються в кабінеті та квартирі керівника митниці Юрія Герасимова.

"За інформацію від джерел, йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет.

За даними слідства, при повному сприянні керівництва та співробітників Чернівецької митниці організована група контрабандистів вивозила сигарети до Румунії під виглядом інших вантажів. Наприклад, мінвати", - пише журналіст.

Обшуки на Чернівецькій митниці
Обшуки на Чернівецькій митниці
Обшуки на Чернівецькій митниці

Він також зазначив, що детективи вже вилучили мобільні телефони, документи, чорну бухгалтерію та багато іншого, що підтверджує участь посадовців у злочині.

Автор: 

митниця (1887) Бюро економічної безпеки (679) Плінський Євген (41) Чернівецька область (46)


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БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова

Шукають Муму?
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09.07.2025 12:57 Відповісти
У митника все на маму. Навіть митниця.
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09.07.2025 13:03 Відповісти
Комусь...
Щось...
Не додав в пакунок...
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09.07.2025 12:59 Відповісти
Знову якийсь лох подумав нафіга стільки в ОПу заносити.
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09.07.2025 12:59 Відповісти
там все давно вже зарито або за кордоном
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09.07.2025 13:02 Відповісти
Экспорт в Европу должен поощряться и приветствоваться,это рабочие места,валюта и добавленная стоимость,но агентура сивковича готова душить всех.
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09.07.2025 13:03 Відповісти
"...и добавленная стоимость..."
Причому додана вартість додана до найдешевшої сировини...
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09.07.2025 13:07 Відповісти
Яка набожна людина.Ікони і на стінах, і на поличках.У БЕБ немає нічого святого,якщо цього ангелочка отбебають.Але ж до цого ніхто не був покараний,так що маємо надію.
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09.07.2025 13:16 Відповісти
Прочитав "мінвати" - й перша асоціяція виникла: "А що, в нас тепер уже й таке міністерство є?"
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09.07.2025 13:19 Відповісти
 
 