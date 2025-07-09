БЭБ проводит обыски на Черновицкой таможне и в доме ее руководителя Герасимова, - Плинский. ФОТО

Сегодня, 9 июля 2025 года, Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводит обыски на Черновицкой таможне и в помещениях ее сотрудников.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, обыски проходят в кабинете и квартире руководителя таможни Юрия Герасимова.

"По информации от источников, речь идет о деле по контрабанде незаконно изготовленных сигарет.

По данным следствия, при полном содействии руководства и сотрудников Черновицкой таможни организованная группа контрабандистов вывозила сигареты в Румынию под видом других грузов. Например, минваты", - пишет журналист.







Он также отметил, что детективы уже изъяли мобильные телефоны, документы, черную бухгалтерию и многое другое, что подтверждает участие должностных лиц в преступлении.