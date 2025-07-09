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Новости Фото Таможня Контрабанда сигарет
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БЭБ проводит обыски на Черновицкой таможне и в доме ее руководителя Герасимова, - Плинский. ФОТО

Сегодня, 9 июля 2025 года, Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводит обыски на Черновицкой таможне и в помещениях ее сотрудников.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, обыски проходят в кабинете и квартире руководителя таможни Юрия Герасимова.

"По информации от источников, речь идет о деле по контрабанде незаконно изготовленных сигарет.

По данным следствия, при полном содействии руководства и сотрудников Черновицкой таможни организованная группа контрабандистов вывозила сигареты в Румынию под видом других грузов. Например, минваты", - пишет журналист.

Обыски на Черновицкой таможне
Обыски на Черновицкой таможне
Обыски на Черновицкой таможне

Он также отметил, что детективы уже изъяли мобильные телефоны, документы, черную бухгалтерию и многое другое, что подтверждает участие должностных лиц в преступлении.

Автор: 

таможня (1962) Бюро экономической безопасности (218) Плинский Евгений (39) Черновицкая область (44)


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Топ комментарии
+6
Знову якийсь лох подумав нафіга стільки в ОПу заносити.
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09.07.2025 12:59 Ответить
+6
У митника все на маму. Навіть митниця.
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09.07.2025 13:03 Ответить
+5
Прочитав "мінвати" - й перша асоціяція виникла: "А що, в нас тепер уже й таке міністерство є?"
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09.07.2025 13:19 Ответить
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БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова

Шукають Муму?
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09.07.2025 12:57 Ответить
У митника все на маму. Навіть митниця.
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09.07.2025 13:03 Ответить
З дидатктичних міркувань під час війни для науки решті необхідно на місці ліквідовувати мародерів цілими родинами.
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09.07.2025 13:36 Ответить
Комусь...
Щось...
Не додав в пакунок...
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09.07.2025 12:59 Ответить
Знову якийсь лох подумав нафіга стільки в ОПу заносити.
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09.07.2025 12:59 Ответить
там все давно вже зарито або за кордоном
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09.07.2025 13:02 Ответить
Экспорт в Европу должен поощряться и приветствоваться,это рабочие места,валюта и добавленная стоимость,но агентура сивковича готова душить всех.
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09.07.2025 13:03 Ответить
"...и добавленная стоимость..."
Причому додана вартість додана до найдешевшої сировини...
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09.07.2025 13:07 Ответить
Яка набожна людина.Ікони і на стінах, і на поличках.У БЕБ немає нічого святого,якщо цього ангелочка отбебають.Але ж до цого ніхто не був покараний,так що маємо надію.
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09.07.2025 13:16 Ответить
Прочитав "мінвати" - й перша асоціяція виникла: "А що, в нас тепер уже й таке міністерство є?"
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09.07.2025 13:19 Ответить
Відверті ватники є у кожному міністерстві.
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09.07.2025 13:37 Ответить
На його морді виразні наслідки наслідовної деградації..генетику не обманиш...
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09.07.2025 14:21 Ответить
 
 