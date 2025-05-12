Оформив будинок на тестя: НАБУ передало до суду справу керівника Митної служби Звягінцева

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови Державної митної служби Сергія Звягінцева, який не задекларував майно у передмісті столиці.

Його підозрюють в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України), повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2021–2023 роках обвинувачений не вказав в електронній декларації житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку під ним. Цю нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

Читайте також: Торгував посадами у керівництві Митниці: НАБУ передало до суду справу пасинка колишнього головного судового експерта Рувіна

Як повідомлялося, 6 січня НАБУ повідомило Сергію Звягінцеву про підозру через недекларування будинку під Києвом.

Вищий антикорупційний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 560 гривень. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину, пояснювали у САП.