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Новини Фото Хабарники у митницях
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Обшуки на митницях України: затримано заступника директора Департаменту Держмитслужби, який "заробляв" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Правоохоронці спільно з ДБР та БЕБ провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці. Зокрема, затримали на хабарі високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокували інші оборудки одразу у трьох прикордонних областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ та Офіс Генпрокурора

Так, у столиці на хабарі затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби. За матеріалами справи, чиновник "заробляв" на ухилянтах та іноземних мігрантах.

Задокументовано, як посадовець за гроші пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього він оформлював ухилянтів "публічними дипломатами" у столичне громадське об’єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На митницях у трьох областях проходять масштабні обшуки. Що відомо?

СБУ викрила оборудки на митницях у 4 областях України
СБУ викрила оборудки на митницях у 4 областях України

Також чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС.

Наразі посадовцю та його спільнику-"посереднику" готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Крім цього, під час спецоперації ліквідовано ще пʼять оборудок на митницях у різних регіонах України.

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СБУ викрила оборудки на митницях у 4 областях України
СБУ викрила оборудки на митницях у 4 областях України

Так, в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України.

Також у регіоні проведено обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн.

У Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн.

Зазначені реалізації проводилися у межах системної роботи СБУ із забезпечення контррозвідувального захисту прикордонної інфраструктури, а також для протидії системним загрозам управлінню державою. Серед іншого, йдеться про недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників державних органів на кордоні, запобігання нелегальній міграції, контрабанді зброї, наркотиків та інших спроб підриву національної безпеки України.

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Лише за перше півріччя 2025 року за матеріалами СБУ Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 млн грн. Також за цей період Служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 млн грн.

Загалом за 6 місяців цього року співробітники СБУ здійснювали оперативний супровід у понад 800 провадженнях, пов’язаних зі злочинами на кордоні.

Підозри

Що стосується фактів, щойно викритих у Києві та 3 областях України, то за ними тривають розслідування, розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товарів);
  • ст. 190 (шахрайство);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ викрила оборудки на митницях у 4 областях України
СБУ викрила оборудки на митницях у 4 областях України

Автор: 

хабар (4753) СБУ (13097) митниця (1887) Державна митна служба (667)


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і не ділився, чи ділився не по чину? )))
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09.07.2025 17:22 Відповісти
Мало "заробив".
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09.07.2025 17:52 Відповісти
"нє оправдал високого довєрія!" )
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09.07.2025 17:58 Відповісти
лука казав шо держслужбовців потрібно перетрахівать! - перетрахівать!
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09.07.2025 17:23 Відповісти
ловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна" - ми тут про це колись прочитаємо?
Хочу прочитати, на скільки років посадили Крупу разов з її сімейством.
Хочу прочитати про "розкуркулення" прокурорів-інвалідів. Ау, генпрокурор, це був у твій горóд камінь.
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09.07.2025 17:46 Відповісти
2,7 млн грн.
11 млн грн.

Це про що? Курам на сміх. Це для зелених один раз до ресторану сходити.
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09.07.2025 17:51 Відповісти
Яким боком митниця до перетину кордону громадянами? Їхня тема - контрабанда, та оформлення товарів на ввіз і вивіз. А прикордонники тоді чим займаються?
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09.07.2025 18:01 Відповісти
маю переконання - нічого страшного для них не буде. нам показують спортивну риболовлю. покажіть зал суду, де зачитують вирок ! ці показові затримання, до дупи.
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09.07.2025 18:25 Відповісти
 
 