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Новини Китайські шпигуни збирали дані про ракету Нептун
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Затримано двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОрепортаж

26 червня повідомлено про підозру в шпигунстві громадянину Китайської народної республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про шпигуна?

Ним виявився 24-річний ексстудент київського університету, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували з вишу за академічну неуспішність, він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони.

Шпигуни з Китаю
Шпигуни з Китаю
Шпигуни з Китаю
Шпигуни з Китаю

"Під час досудового розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в місті Києві та Київській області встановлено, що іноземець збирав та мав передати своєму батькові, який має тісні звʼязки з органами безпеки та Генеральним штабом Китаю, документацію про ракетний комплекс "Нептун". Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва", - йдеться у повідомленні.

Під час отримання цієї інформації від працівників українських спецслужб та при спробі її передати, він був затриманий. Наразі перебуває під вартою.

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"Інший фігурант - його батько, постійно проживав в КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Вчергове батько підозрюваного заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві", - додають в Офісі генпрокурора.

9 липня в межах досудового розслідування він був затриманий. Прокуратура планує останньому вручити повідомлення про підозру у шпигунстві та звернутись до суду з клопотанням про тримання його під вартою.

Що кажуть у СБУ?

Як повідомили у пресцентрі СБУ, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів".

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів.

Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Китай (4755) СБУ (13097) шпигунство (1028) українська зброя (189)


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Топ коментарі
+7
Шпійонов видали розкосі очі.

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09.07.2025 12:47 Відповісти
+5
Їй-бо, якийсь жідкій стул!
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09.07.2025 12:45 Відповісти
+4
Друзі арахамії.
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09.07.2025 12:51 Відповісти
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Їй-бо, якийсь жідкій стул!
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09.07.2025 12:45 Відповісти
Шпійонов видали розкосі очі.

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09.07.2025 12:47 Відповісти
- зате їх ловити легко !
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09.07.2025 12:53 Відповісти
Він би гарно підійшов на роль Конфуція чи мао цзедуна
Стаття ж з китайською тематикою. То ж у коментарях повинні бути китайські нотки.
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09.07.2025 12:57 Відповісти
А хіба "хуавей" не шпигує?
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09.07.2025 12:48 Відповісти
Шпигує. І цензон шпигує. а що таке "шпигування"?
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09.07.2025 12:53 Відповісти
а тік-ток ?
навіть "тупі америкоси" його забороняють

.
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09.07.2025 12:53 Відповісти
Комусь не подобається, шо азіатських друзів росії затримали?
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09.07.2025 12:51 Відповісти
Друзі арахамії.
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09.07.2025 12:51 Відповісти
з язика зняли - Арахамія в ачреденом пальотє на літаку Фірташа до Австрії заскочив до Китаю за шпигунами
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09.07.2025 13:23 Відповісти
плюнь в китайозу - пропадеш в шпіонаж

.
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09.07.2025 12:51 Відповісти
Їм було важко шифруватись ..Заходять такі китайці в КБ і зовсім не палівно
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09.07.2025 12:52 Відповісти
рєдкій китайоза не долетів до середини Дніпра

за роки війні практично не зустрічаються, хоча раніше було повно

.
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09.07.2025 12:56 Відповісти
Так что китайців, що арабів, африканців - ВУЗи їми забиті були. Технічні та медичні навчальні. Тільки з початку повномаштабного не всі звалили..
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09.07.2025 13:19 Відповісти
В кожному КБ є люди, котрі після гарно проведеного вечора, зранку виглядають як діти китайського бджоляра.
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09.07.2025 12:58 Відповісти
Тепер їм доведеться розповідати слідчим не про ракети, а як їх у Пекіні вчили бути "обережними й непомітними". Вчили погано.
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09.07.2025 12:53 Відповісти
Довго ще будемо такими толерантними?
Довічне і на весь світ рознести інфу про китайських пацюків. Возити цих мавп в клітках
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09.07.2025 12:53 Відповісти
подивись навкруги і порахуй, який відсоток некитайських товарів бачиш, або їх комплектуючих.
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09.07.2025 12:56 Відповісти
і що?
чайна введе 500% мито на свої товари в Україну?

.
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09.07.2025 12:57 Відповісти
так якщо всі компоненти для дронів таки перекриє, то пізда нам буде
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09.07.2025 12:58 Відповісти
будуть західні.
дорожчі, але будуть

Мавіки перекрила і що ?
Українці зробили ще кращі "мавіки"

.
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09.07.2025 13:02 Відповісти
а ще ми не дамо їм вівса

чайна цього року закуповує багато українського вівса, то хай його краще негри з'їдять
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09.07.2025 13:22 Відповісти
ПКР "Нептун" разработана на базе еще советской X-35, настолько "уникальна", шо песец. Однако, не@@@й всяким завидущим нос совать, каждому свое...
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09.07.2025 12:56 Відповісти
так то воно так, але кацапи свій Х-35 п'ятнадцять років робили, а врем'я - дєньгі

.
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09.07.2025 12:59 Відповісти
По-2 і "Фантом" розроблені на однакових принципах, однак, це різні ЛА. Якжо китайці цікавляться - значить, щось у тому є... Їм же, набагато пролстіше це все отримать від кацапів, якщо Х35 і Нептун" - "однакові"...
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09.07.2025 13:19 Відповісти
Цікаво, скільки главарь КНР згоден за свого шпигуна віддати на обмін наших військовополонених?
***** віддасть стільки, скільки йому накаже віддати його Хазяїн.
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09.07.2025 12:56 Відповісти
Якшо вам так цікаво, то я вам відповім - ніскільки, нуль, зеро.
Тому шо це не шпигун а лошара. Єдина різниця між ним і тими дегенератами українцями, які спілкуються з фсб в тєлєгє - в розрізі очей. Таких придурків "на рупь - пучок".
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09.07.2025 13:07 Відповісти
Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці

https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
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09.07.2025 13:02 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хто залишив "кєтайського студента" в Україні після "відрахування за академічну неуспішність"? І скільки за це заплатив "колишній кєтайський студент"?
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09.07.2025 13:03 Відповісти
К сожалению, чертежи ракеты Нептун, как правило, не доступны для скачивания в открытом доступе. Это связано с тем, что ракета является военной разработкой и ее чертежи считаются секретными.

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09.07.2025 13:05 Відповісти
це старий, а український глибоко модернізований
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09.07.2025 13:10 Відповісти
і де він?
ось ось....
зе!гніда і умєров не дадуть збрехати.
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09.07.2025 13:20 Відповісти
Таких малюнків в китайців і саміх вистачає. Можу забитися на пляшку кефіра, шо китайозів цікавили деталі. Якби той лопух привіз би кураторам тільки такий малюнок, то йому б палички від рису в очі б вштиркнули. Як раз по одній паличці на око .
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09.07.2025 13:10 Відповісти
та, чого ти?
класна розмальовка.
я б продав за 100 млн юанєй.
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09.07.2025 13:22 Відповісти
Можете спробувати продати . Але про палички я попередив
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09.07.2025 13:23 Відповісти
Не звизди, це російська "звизда"
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09.07.2025 13:20 Відповісти
передати збирався? як? він інфу міг 100500 раз скинути інетом.
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09.07.2025 13:09 Відповісти
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» для співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій, повідомляє інформагенція «Інтерфакс-Україна».16 жовтня 2020,
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09.07.2025 13:13 Відповісти
якщо честно то законом військового часу цих тварин треба було розстріляти, Китай відкритий ворог України
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09.07.2025 13:14 Відповісти
по поводу шпигунства.
пуйло днями розповідав, що його кулібіни роблять зброю (БПЛА) навіть кращі, чим зразки НАТО, та виявилось що "кулібіни" просто скопіювали українські розробки
Ось питання: як наші розробки одразу попадають до росіїї блд??? чи не тупо **** найновіші БПЛА одразу продавати на експорт немойми кому, де кацапи через прокладки це скуповують та копіюють???
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09.07.2025 13:14 Відповісти
Ви жартуєте? Теж мені біном Ньютона . Новітні українські розробки в галузі БПЛА кожного дня летять в кацапстан.
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09.07.2025 13:18 Відповісти
те що летить там вибуха, копіювати шмаття?
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09.07.2025 13:22 Відповісти
колись вже двох іранців зловили...і відомо. чим це закінчилося...
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09.07.2025 13:18 Відповісти
вам смішно, у них очі розкосі, а скільки вони за цей час наняли цілком україномордих мерзотників для своєї діяльності?
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09.07.2025 13:19 Відповісти
Як повідомили у https://www.facebook.com/photo/?fbid=1103836501843259&set=pcb.1103836671843242 пресцентрі СБУ, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Джерело: https://censor.net/ua/n3562330

АФФФИгеть. Пытались вывезти вагон документации.
Электронная почта и мессенжеры китайцам не известны.
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09.07.2025 13:23 Відповісти
Україна - прходний двір при зєльоному ***********.
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09.07.2025 13:23 Відповісти
 
 