Затримано двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОрепортаж

26 червня повідомлено про підозру в шпигунстві громадянину Китайської народної республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про шпигуна?

Ним виявився 24-річний ексстудент київського університету, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували з вишу за академічну неуспішність, він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони.









"Під час досудового розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в місті Києві та Київській області встановлено, що іноземець збирав та мав передати своєму батькові, який має тісні звʼязки з органами безпеки та Генеральним штабом Китаю, документацію про ракетний комплекс "Нептун". Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва", - йдеться у повідомленні.

Під час отримання цієї інформації від працівників українських спецслужб та при спробі її передати, він був затриманий. Наразі перебуває під вартою.

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"Інший фігурант - його батько, постійно проживав в КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Вчергове батько підозрюваного заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві", - додають в Офісі генпрокурора.

9 липня в межах досудового розслідування він був затриманий. Прокуратура планує останньому вручити повідомлення про підозру у шпигунстві та звернутись до суду з клопотанням про тримання його під вартою.

Що кажуть у СБУ?

Як повідомили у пресцентрі СБУ, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів".

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів.

Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.