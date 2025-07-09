Затримано двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОрепортаж
26 червня повідомлено про підозру в шпигунстві громадянину Китайської народної республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що відомо про шпигуна?
Ним виявився 24-річний ексстудент київського університету, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували з вишу за академічну неуспішність, він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони.
"Під час досудового розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в місті Києві та Київській області встановлено, що іноземець збирав та мав передати своєму батькові, який має тісні звʼязки з органами безпеки та Генеральним штабом Китаю, документацію про ракетний комплекс "Нептун". Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва", - йдеться у повідомленні.
Під час отримання цієї інформації від працівників українських спецслужб та при спробі її передати, він був затриманий. Наразі перебуває під вартою.
"Інший фігурант - його батько, постійно проживав в КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Вчергове батько підозрюваного заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві", - додають в Офісі генпрокурора.
9 липня в межах досудового розслідування він був затриманий. Прокуратура планує останньому вручити повідомлення про підозру у шпигунстві та звернутись до суду з клопотанням про тримання його під вартою.
Що кажуть у СБУ?
Як повідомили у пресцентрі СБУ, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів".
Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів.
Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.
Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).
Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Стаття ж з китайською тематикою. То ж у коментарях повинні бути китайські нотки.
навіть "тупі америкоси" його забороняють
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за роки війні практично не зустрічаються, хоча раніше було повно
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Довічне і на весь світ рознести інфу про китайських пацюків. Возити цих мавп в клітках
чайна введе 500% мито на свої товари в Україну?
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дорожчі, але будуть
Мавіки перекрила і що ?
Українці зробили ще кращі "мавіки"
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чайна цього року закуповує багато українського вівса, то хай його краще негри з'їдять
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***** віддасть стільки, скільки йому накаже віддати його Хазяїн.
Тому шо це не шпигун а лошара. Єдина різниця між ним і тими дегенератами українцями, які спілкуються з фсб в тєлєгє - в розрізі очей. Таких придурків "на рупь - пучок".
https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
ось ось....
зе!гніда і умєров не дадуть збрехати.
класна розмальовка.
я б продав за 100 млн юанєй.
пуйло днями розповідав, що його кулібіни роблять зброю (БПЛА) навіть кращі, чим зразки НАТО, та виявилось що "кулібіни" просто скопіювали українські розробки
Ось питання: як наші розробки одразу попадають до росіїї блд??? чи не тупо **** найновіші БПЛА одразу продавати на експорт немойми кому, де кацапи через прокладки це скуповують та копіюють???
АФФФИгеть. Пытались вывезти вагон документации.
Электронная почта и мессенжеры китайцам не известны.