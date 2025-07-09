Задержаны два китайских шпиона, собиравшие секретные технологии производства украинских ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 июня сообщено о подозрении в шпионаже гражданину Китайской народной республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о шпионе?

Им оказался 24-летний экс-студент киевского университета, который остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили из вуза за академическую неуспеваемость. Он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам вооружений Сил обороны.









"Во время досудебного расследования, которое осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области установлено, что иностранец собирал и должен был передать своему отцу, который имеет тесные связи с органами безопасности и Генеральным штабом Китая, документацию о ракетном комплексе "Нептун". Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва", - говорится в сообщении.

Во время получения этой информации от работников украинских спецслужб и при попытке ее передать, он был задержан. Сейчас находится под стражей.

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"Другой фигурант - его отец, постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына. В очередной раз отец подозреваемого заехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в городе Киеве", - добавляют в Офисе генпрокурора.

9 июля в рамках досудебного расследования он был задержан. Прокуратура планирует последнему вручить уведомление о подозрении в шпионаже и обратиться в суд с ходатайством о содержании его под стражей.

Что говорят в СБУ?

Как сообщили в пресс-центре СБУ, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

По материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов".

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов.

Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.

Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.