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Новости Китайские шпионы собрали данные о ракете Нептун
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Задержаны два китайских шпиона, собиравшие секретные технологии производства украинских ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

26 июня сообщено о подозрении в шпионаже гражданину Китайской народной республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о шпионе?

Им оказался 24-летний экс-студент киевского университета, который остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили из вуза за академическую неуспеваемость. Он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам вооружений Сил обороны.

Шпионы из Китая
Шпионы из Китая
Шпионы из Китая
Шпионы из Китая

"Во время досудебного расследования, которое осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области установлено, что иностранец собирал и должен был передать своему отцу, который имеет тесные связи с органами безопасности и Генеральным штабом Китая, документацию о ракетном комплексе "Нептун". Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва", - говорится в сообщении.

Во время получения этой информации от работников украинских спецслужб и при попытке ее передать, он был задержан. Сейчас находится под стражей.

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"Другой фигурант - его отец, постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына. В очередной раз отец подозреваемого заехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в городе Киеве", - добавляют в Офисе генпрокурора.

9 июля в рамках досудебного расследования он был задержан. Прокуратура планирует последнему вручить уведомление о подозрении в шпионаже и обратиться в суд с ходатайством о содержании его под стражей.

Что говорят в СБУ?

Как сообщили в пресс-центре СБУ, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

По материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов".

Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов.

Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.

Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

Также читайте: Агент ФСБ шпионил за украинской ПВО возле Черного моря в Одесской области: его приговорили к 15 годам заключения, - СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Китай (3080) СБУ (20163) шпионаж (1421) украинское оружие (178)


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Топ комментарии
+16
Шпійонов видали розкосі очі.

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09.07.2025 12:47 Ответить
+15
Друзі арахамії.
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09.07.2025 12:51 Ответить
+11
Комусь не подобається, шо азіатських друзів росії затримали?
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09.07.2025 12:51 Ответить
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Їй-бо, якийсь жідкій стул!
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09.07.2025 12:45 Ответить
для руцького это не новость. у кацапів стукачество у крові. Тільки до чо чого тут УЗ, може РЖД?
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09.07.2025 13:38 Ответить
Щось у тебе із головою. Навіщо фсб відомості про грузи в окупованному Маріуполі? Виглядаєш як посміховисько. То чий Крим Кірюша?
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09.07.2025 13:52 Ответить
Сьогодні ти навіть на пиво не заробиш..Щось у Лахти стали допускати до клави зовсім розумово збиткових персонажів..
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09.07.2025 14:29 Ответить
Шпійонов видали розкосі очі.

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09.07.2025 12:47 Ответить
- зате їх ловити легко !
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09.07.2025 12:53 Ответить
Вкам дай воля, то ви ще й цього пов'яжете
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09.07.2025 14:04 Ответить
Він би гарно підійшов на роль Конфуція чи мао цзедуна
Стаття ж з китайською тематикою. То ж у коментарях повинні бути китайські нотки.
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09.07.2025 12:57 Ответить
А хіба "хуавей" не шпигує?
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09.07.2025 12:48 Ответить
Шпигує. І цензон шпигує. а що таке "шпигування"?
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09.07.2025 12:53 Ответить
а тік-ток ?
навіть "тупі америкоси" його забороняють

.
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09.07.2025 12:53 Ответить
Вони не забороняють а хочуть викупити.
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09.07.2025 15:01 Ответить
Комусь не подобається, шо азіатських друзів росії затримали?
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09.07.2025 12:51 Ответить
всім смішно від чергового видосика кіностудії сбу продакшн
спробуйте перевірити, що сталося з героями попередніх "затримань"
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09.07.2025 14:17 Ответить
А ви вже перевірили ? Може дасте якусь інфу?
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09.07.2025 14:34 Ответить
Какой весельчак....
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09.07.2025 14:46 Ответить
Друзі арахамії.
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09.07.2025 12:51 Ответить
з язика зняли - Арахамія в ачреденом пальотє на літаку Фірташа до Австрії заскочив до Китаю за шпигунами
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09.07.2025 13:23 Ответить
плюнь в китайозу - пропадеш в шпіонаж

.
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09.07.2025 12:51 Ответить
ну, кочегар з УЗ, що за путіна знаеш?
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09.07.2025 13:41 Ответить
Зовсім з забитих хуторів стали набірати кацапи контингент для своєї інтернет-помийки..Мабуть тільки "за їжу"..
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09.07.2025 14:37 Ответить
Єдина фраза, що мені сподобалася "ее мужа хохлы убили"
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09.07.2025 14:50 Ответить
Мелко плаваешь - жопу видно, "Кирюша".
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09.07.2025 14:47 Ответить
Розпитай ретельно свою мамку,в якой позі тебе було зачато...Тебе ошалешать відверті факти..
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09.07.2025 14:50 Ответить
не турбуйся
бо про тебе
інші потурбуються
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09.07.2025 13:43 Ответить
Їм було важко шифруватись ..Заходять такі китайці в КБ і зовсім не палівно
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09.07.2025 12:52 Ответить
рєдкій китайоза не долетів до середини Дніпра

за роки війні практично не зустрічаються, хоча раніше було повно

.
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09.07.2025 12:56 Ответить
Так что китайців, що арабів, африканців - ВУЗи їми забиті були. Технічні та медичні навчальні. Тільки з початку повномаштабного не всі звалили..
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09.07.2025 13:19 Ответить
В кожному КБ є люди, котрі після гарно проведеного вечора, зранку виглядають як діти китайського бджоляра.
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09.07.2025 12:58 Ответить
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09.07.2025 14:04 Ответить
Тепер їм доведеться розповідати слідчим не про ракети, а як їх у Пекіні вчили бути "обережними й непомітними". Вчили погано.
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09.07.2025 12:53 Ответить
Довго ще будемо такими толерантними?
Довічне і на весь світ рознести інфу про китайських пацюків. Возити цих мавп в клітках
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09.07.2025 12:53 Ответить
подивись навкруги і порахуй, який відсоток некитайських товарів бачиш, або їх комплектуючих.
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09.07.2025 12:56 Ответить
і що?
чайна введе 500% мито на свої товари в Україну?

.
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09.07.2025 12:57 Ответить
так якщо всі компоненти для дронів таки перекриє, то пізда нам буде
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09.07.2025 12:58 Ответить
будуть західні.
дорожчі, але будуть

Мавіки перекрила і що ?
Українці зробили ще кращі "мавіки"

.
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09.07.2025 13:02 Ответить
а ще ми не дамо їм вівса

чайна цього року закуповує багато українського вівса, то хай його краще негри з'їдять
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09.07.2025 13:22 Ответить
ПКР "Нептун" разработана на базе еще советской X-35, настолько "уникальна", шо песец. Однако, не@@@й всяким завидущим нос совать, каждому свое...
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09.07.2025 12:56 Ответить
так то воно так, але кацапи свій Х-35 п'ятнадцять років робили, а врем'я - дєньгі

.
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09.07.2025 12:59 Ответить
По-2 і "Фантом" розроблені на однакових принципах, однак, це різні ЛА. Якжо китайці цікавляться - значить, щось у тому є... Їм же, набагато пролстіше це все отримать від кацапів, якщо Х35 і Нептун" - "однакові"...
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09.07.2025 13:19 Ответить
Цікаво, скільки главарь КНР згоден за свого шпигуна віддати на обмін наших військовополонених?
***** віддасть стільки, скільки йому накаже віддати його Хазяїн.
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09.07.2025 12:56 Ответить
Якшо вам так цікаво, то я вам відповім - ніскільки, нуль, зеро.
Тому шо це не шпигун а лошара. Єдина різниця між ним і тими дегенератами українцями, які спілкуються з фсб в тєлєгє - в розрізі очей. Таких придурків "на рупь - пучок".
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09.07.2025 13:07 Ответить
Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці

https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
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09.07.2025 13:02 Ответить
Шла б ти кобилі в тріщіну зі своєю ПРИГОЛОМШЛИВОЮ заявою!!!
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09.07.2025 14:42 Ответить
Стісняюсь спитать: а хто залишив "кєтайського студента" в Україні після "відрахування за академічну неуспішність"? І скільки за це заплатив "колишній кєтайський студент"?
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09.07.2025 13:03 Ответить
К сожалению, чертежи ракеты Нептун, как правило, не доступны для скачивания в открытом доступе. Это связано с тем, что ракета является военной разработкой и ее чертежи считаются секретными.

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09.07.2025 13:05 Ответить
це старий, а український глибоко модернізований
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09.07.2025 13:10 Ответить
і де він?
ось ось....
зе!гніда і умєров не дадуть збрехати.
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09.07.2025 13:20 Ответить
Нептун відправив крейсер "москва" на дно
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09.07.2025 14:54 Ответить
Таких малюнків в китайців і саміх вистачає. Можу забитися на пляшку кефіра, шо китайозів цікавили деталі. Якби той лопух привіз би кураторам тільки такий малюнок, то йому б палички від рису в очі б вштиркнули. Як раз по одній паличці на око .
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09.07.2025 13:10 Ответить
та, чого ти?
класна розмальовка.
я б продав за 100 млн юанєй.
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09.07.2025 13:22 Ответить
Можете спробувати продати . Але про палички я попередив
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09.07.2025 13:23 Ответить
Не звизди, це російська "звизда"
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09.07.2025 13:20 Ответить
Навіщо нести маячню? під малюнком підпис "Ракета х-35" ще й посилання на бастіон.ру
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09.07.2025 13:48 Ответить
в чому маячня?
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09.07.2025 14:08 Ответить
передати збирався? як? він інфу міг 100500 раз скинути інетом.
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09.07.2025 13:09 Ответить
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» для співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій, повідомляє інформагенція «Інтерфакс-Україна».16 жовтня 2020,
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09.07.2025 13:13 Ответить
якщо честно то законом військового часу цих тварин треба було розстріляти, Китай відкритий ворог України
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09.07.2025 13:14 Ответить
по поводу шпигунства.
пуйло днями розповідав, що його кулібіни роблять зброю (БПЛА) навіть кращі, чим зразки НАТО, та виявилось що "кулібіни" просто скопіювали українські розробки
Ось питання: як наші розробки одразу попадають до росіїї блд??? чи не тупо **** найновіші БПЛА одразу продавати на експорт немойми кому, де кацапи через прокладки це скуповують та копіюють???
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09.07.2025 13:14 Ответить
Ви жартуєте? Теж мені біном Ньютона . Новітні українські розробки в галузі БПЛА кожного дня летять в кацапстан.
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09.07.2025 13:18 Ответить
те що летить там вибуха, копіювати шмаття?
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09.07.2025 13:22 Ответить
Вибуха сферичний БПЛА в вакуумі . Частину збивають, частина вліта в якісь перешкоди або просто технічний брак і не детонує. Всяке буває. Шоб до цілі долітали і вибухали 100% дронів, то це просто казка була б.
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09.07.2025 13:26 Ответить
колись вже двох іранців зловили...і відомо. чим це закінчилося...
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09.07.2025 13:18 Ответить
США нанесли ракетно-бомбовий удар по ірану ...
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09.07.2025 13:27 Ответить
ну десь так...
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09.07.2025 13:29 Ответить
вам смішно, у них очі розкосі, а скільки вони за цей час наняли цілком україномордих мерзотників для своєї діяльності?
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09.07.2025 13:19 Ответить
Як повідомили у https://www.facebook.com/photo/?fbid=1103836501843259&set=pcb.1103836671843242 пресцентрі СБУ, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Джерело: https://censor.net/ua/n3562330

АФФФИгеть. Пытались вывезти вагон документации.
Электронная почта и мессенжеры китайцам не известны.
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09.07.2025 13:23 Ответить
..йовий із тебе "Ревизор", якщо ти не прочитав оригінал інформації пресцентра СБУ.
"Викрито та затримано громадян Китаю, які НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕДАТИ секретну документацію про український ракетний комплекс «Нептун» до органів безпеки КНР".
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09.07.2025 13:36 Ответить
Україна - прходний двір при зєльоному ***********.
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09.07.2025 13:23 Ответить
та при всіх
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09.07.2025 13:57 Ответить
за розробками які розпочали при Порошенко...китайці гоняються давно ... а за 🤡 ,з легкістью окуповують українські землі , своєю зброєю, руками русні ...
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09.07.2025 13:26 Ответить
Депортуйте разом із всім китайським посольством
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09.07.2025 13:26 Ответить
Нептуна нет,но технологии есть,шпионы есть,контршпионы есть,работа кипит,премии раздаются.
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09.07.2025 13:32 Ответить
Пропоную перевербувати і направити до КНР, щоб скопіювати креслення , е-е-е, Великої китайської стіни.
Все інше китайське - це сп*зжене у інших)
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09.07.2025 13:35 Ответить
А хіба так можна, щоб хапать ідейних братів?
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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09.07.2025 14:09 Ответить
🤣
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09.07.2025 14:54 Ответить
У Китаї шпигунів страчують. А нам слабо?
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09.07.2025 14:19 Ответить
Комуняцькі морди всі вороги!!
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09.07.2025 15:06 Ответить
 
 