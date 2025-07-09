Задержаны два китайских шпиона, собиравшие секретные технологии производства украинских ракет "Нептун", - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
26 июня сообщено о подозрении в шпионаже гражданину Китайской народной республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что известно о шпионе?
Им оказался 24-летний экс-студент киевского университета, который остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили из вуза за академическую неуспеваемость. Он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам вооружений Сил обороны.
"Во время досудебного расследования, которое осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области установлено, что иностранец собирал и должен был передать своему отцу, который имеет тесные связи с органами безопасности и Генеральным штабом Китая, документацию о ракетном комплексе "Нептун". Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва", - говорится в сообщении.
Во время получения этой информации от работников украинских спецслужб и при попытке ее передать, он был задержан. Сейчас находится под стражей.
"Другой фигурант - его отец, постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына. В очередной раз отец подозреваемого заехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в городе Киеве", - добавляют в Офисе генпрокурора.
9 июля в рамках досудебного расследования он был задержан. Прокуратура планирует последнему вручить уведомление о подозрении в шпионаже и обратиться в суд с ходатайством о содержании его под стражей.
Что говорят в СБУ?
Как сообщили в пресс-центре СБУ, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".
По материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов".
Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов.
Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР.
Во время обысков у обоих фигурантов изъяты телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).
Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Стаття ж з китайською тематикою. То ж у коментарях повинні бути китайські нотки.
навіть "тупі америкоси" його забороняють
.
спробуйте перевірити, що сталося з героями попередніх "затримань"
.
бо про тебе
інші потурбуються
за роки війні практично не зустрічаються, хоча раніше було повно
.
Довічне і на весь світ рознести інфу про китайських пацюків. Возити цих мавп в клітках
чайна введе 500% мито на свої товари в Україну?
.
дорожчі, але будуть
Мавіки перекрила і що ?
Українці зробили ще кращі "мавіки"
.
чайна цього року закуповує багато українського вівса, то хай його краще негри з'їдять
.
***** віддасть стільки, скільки йому накаже віддати його Хазяїн.
Тому шо це не шпигун а лошара. Єдина різниця між ним і тими дегенератами українцями, які спілкуються з фсб в тєлєгє - в розрізі очей. Таких придурків "на рупь - пучок".
https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
ось ось....
зе!гніда і умєров не дадуть збрехати.
класна розмальовка.
я б продав за 100 млн юанєй.
пуйло днями розповідав, що його кулібіни роблять зброю (БПЛА) навіть кращі, чим зразки НАТО, та виявилось що "кулібіни" просто скопіювали українські розробки
Ось питання: як наші розробки одразу попадають до росіїї блд??? чи не тупо **** найновіші БПЛА одразу продавати на експорт немойми кому, де кацапи через прокладки це скуповують та копіюють???
АФФФИгеть. Пытались вывезти вагон документации.
Электронная почта и мессенжеры китайцам не известны.
"Викрито та затримано громадян Китаю, які НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕДАТИ секретну документацію про український ракетний комплекс «Нептун» до органів безпеки КНР".
Все інше китайське - це сп*зжене у інших)
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.