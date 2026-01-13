Посадовець митного поста на Буковині брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone. Його затримали, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з ВБ Держмитслужби затримали на систематичних хабарях заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Посадовець допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі



















Яка вартість "послуги"?

За допомогу у приховувані від митного контролю те несплати обов’язкових платежів митник брав 100 доларів США за кожен телефон.

Як зазначається, у "пакет послуг" входили поради щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, а також забезпечення безперешкодного проїзду через митний пост.

Слідчі встановили, що лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів він отримав 10 тис. 400 доларів США.

Працівники ДБР затримали посадовця під час одержання частини хабаря від комерсанта.

Деталі

Перші кошти посадовець просив надіслати поштою у вигляді посилки. Після останнього переміщення техніки він наказав передати 4,2 тисячі доларів США своїй дружині. Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно.

"Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Що загрожує?

Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб митниці, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Працівнику митниці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави.

