17 431 24

Посадовець митного поста на Буковині брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone. Його затримали, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з ВБ Держмитслужби затримали на систематичних хабарях заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Посадовець допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple.

Яка вартість "послуги"?

За допомогу у приховувані від митного контролю те несплати обов’язкових платежів митник брав 100 доларів США за кожен телефон.

Як зазначається, у "пакет послуг" входили поради щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, а також забезпечення безперешкодного проїзду через митний пост.

Слідчі встановили, що лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів він отримав 10 тис. 400 доларів США.

Працівники ДБР затримали посадовця під час одержання частини хабаря від комерсанта.

Деталі

Перші кошти посадовець просив надіслати поштою у вигляді посилки. Після останнього переміщення техніки він наказав передати 4,2 тисячі доларів США своїй дружині. Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно.

"Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Що загрожує?

  • Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб митниці, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.
  • Працівнику митниці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
  • Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави.

суддям підняли, голова Верховного суду з/пл за 500 тис. грн. на місяць (за 6 лямів грн. на рік)
сильно було помічне? як брали, так і беруть, оно князєв та інша суддівська шобла
шо смішно, при таких з/пл суми хабарів 5-10 тис. $
тре як у китаї - хабар 10 тис. $ та вище - три дні слідства та розстріл
якшо за три дні не розслідували та за два дні не засудили - розстріл слідчих та суддів
13.01.2026 13:09
кожен бусик дає "на каву",водії великих автівок також.Коли вже ці шлагбумісти напються та наїдяться?
13.01.2026 13:16
Потрібно митникам терміново піднімати в 2-3 рази зарплату - щоб хабарі не брали
13.01.2026 13:06
Головне - не переплутайте: щоб побороти це, ФОП має платити ПДВ, бо інакше митницю не виправити. Make it make sense.
13.01.2026 12:57
ти носив?
ні
"як брали, так і беруть" - звідки знаєш, маєш інформацію? заяву в ДБР, НАБУ, СБУ писав?
читаю регулярно повідомлення набу, сап, сбу, а також єдрср
раджу тобі також почитати, хоча за те, скіко взяв князєв та передав іншим членам колегії та скіко вилучили у цих суддів грошей, які їм дали як хабар, так, до прикладу
дбр тут ні до чого, згідно ст.216 кпк не їхня тема, думай, шо пишеш
ти написав "брали і беруть", про брали ми знаємо, той же Князев, не заперечую, все гарно задокументовано, вироку, ще немає, але думаю буде обвинувальний і отримає реальний строк. я про беруть, то про беруть, це або ти сам носиш і знаєш, але ти кажеш "ні", або кожен день мають такі ж справи як по Князеву рухати по інших його колегах, але цього немає.
читай повідомлення набу, сап, вакс, а також єдрср, у якому купа рішень щодо заходів у живих справах, по яких наразі беруть та їх документують
тобі більше скажу - будуть брати та частину з них будуть затримувати
по князєву не упевнений, шо буде реальна кіча, умовно, справу вже похєрили, коли уклали угоду із його адвокатом та вивели з-під удару інгших суддів-хабарників у цій справі. тупо порішали
не ліпи з себе дурня, який ніц не розуміє за шо мова
до речі, за князєва тобі скажу - вже порішали, шо у нього реального покарання не буде, так, умовно
побачиш
ну він жирна риба, багато їм "вирішував", тому зарахують строк відбування в СІЗО, ну побачимо.
Це вже робили, але виявилось, що з підвищенням зарплати, якість роботи не міняється, просто тупо підвищуються і хабарі
Краще Айфонами щоб не перегужати бюджет.
бариги податки не пробували платити, шоби забезпечити у т.ч. ЗСУ?
а не хабарі іншим баригам давати
Знову даремно наговорюють на митників. Та вони - самі чесні люди!
Так само як і поліцаї, депутати, судді, прокурори, прикордонники, тцкашники і т.д.
Яки готують собі заслужені міста у Пеклі
Не розумію. Кому взагалі з простих людей потрібні ці Айфони по 50 тис.грн? Коли звичайний телефон за 5-6 тис. грн може його замінити. Для понтів, хіба що?
В тебе який автомобіль?
за 5-6 тис. грн
кожен бусик дає "на каву",водії великих автівок також.Коли вже ці шлагбумісти напються та наїдяться?
Сто баксів за айфон?А шо так багато?
Ну ти ж панімаєш,я мушу заносити наверх - начсмєни,есбеушнікам,прокуроам...
А ДБР забув?
Так во оні вже самі пришли...
Виявилось, що головне не скільки брав, а чому не передавав, а на верху чекали
Сірий новий американський айфон( тільки esim) можна купити в офлайн магазинах дешевше офіційного європейського(фізична+esim) і нікого щось не цікавить походження цих гаджетів, а тут прямо викриття.
а чому не державною мовою спілкуються
