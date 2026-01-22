"Черная касса" Волынской таможни за декабрь: Железняк призвал провести реформу Гостаможслужбы

Государственная таможенная служба нуждается в реформах из-за большой коррупции.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.



По словам парламентария, фото ему прислали подписчики.

""Черная касса" волынской таможни за импорт. За один месяц - говорят за декабрь. Волынская (еще Черновицкая и Одесская), кстати, координируется напрямую с Офисом Президента.



Как вам? Еще есть вопросы о необходимости реформы Таможни?



P.S. Но правительство пока занято введением НДС на ФЛП для борьбы с контрабандой)", - добавил он.





Что предшествовало?

Ранее сообщалось о разоблачении должностного лица таможенного поста на Буковине, который брал по $100 за каждый незаконно ввезенный IPhone.

Также был разоблаченинспектор Львовской таможни на "откатах" за беспошлинный ввоз ювелирных изделий.

