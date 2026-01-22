"Черная касса" Волынской таможни за декабрь: Железняк призвал провести реформу Гостаможслужбы
Государственная таможенная служба нуждается в реформах из-за большой коррупции.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам парламентария, фото ему прислали подписчики.
""Черная касса" волынской таможни за импорт. За один месяц - говорят за декабрь. Волынская (еще Черновицкая и Одесская), кстати, координируется напрямую с Офисом Президента.
Как вам? Еще есть вопросы о необходимости реформы Таможни?
P.S. Но правительство пока занято введением НДС на ФЛП для борьбы с контрабандой)", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о разоблачении должностного лица таможенного поста на Буковине, который брал по $100 за каждый незаконно ввезенный IPhone.
- Также был разоблаченинспектор Львовской таможни на "откатах" за беспошлинный ввоз ювелирных изделий.
Усі це знають упродовж 30 років! Кучма-піскун-литвини-коваль, це можуть засвідчити, бо вони ж «доброчесні»!!!…..
Вдумайтесь: тільки суддів, поліції, прокурорів і держ.чиновників в Україні десь 5 мільйонів. Може більше. На кого Ви поміняєте ці 5 мільйонів? І хто буде виконувати покарання для них?
Німці до цього часу державі платять справно....
Може і на митниці це спрацювало б.... Спіймали - кулю в лоб...
Тому на термін доки ми ще не вступили до ЄС - смертна кара за корупцію єдиний спосіб щось змінити.
Але ж зелені вже митницю давно відреформували!
Хіба ні? Здається, навіть, тричі.
Ось це на фото і є перемога в реформуванні митниці та кінець епохи брехні.
За це ти і тобі подібні поміняли Пороха на "маладова-нєзапятнанава", який це питання вирішив і відрапортував: системної корупції в країні немає! Всі корупціонери з країни виїхали!
Саме про цю епічну перемогу над хабарниками і хабарництвом найвеличнішого лідора і свідчать ці фото!
Люди з мізками самі розуміють, чия економіка економічніша - та, що випускає, умовно, тисячу підшипників, чи та, що випускає сто міліонів підшипників.
Відтак - при відсутності митниці перша економіка загнеться повністю, і дуже швидко.
народний депутат до чогось закликає?
кого закликає?
мене, сусіда юру, бабу галю, що огірки продає на базарчику?
какой скудный словарный запас на букву ,, Р ,, ...
есть магическое ... ,, РАССТРЕЛ ,, / если хотим перемен /
А если коротко : «реформы» - удобное оправдание.
снимают с себя ответственность
выигрывают время
выглядят «прогрессивно»
перекладывают боль на будущее
Проще обьявить «реформы» - а караван так и дальше пойдет .............