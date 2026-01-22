"Чорна каса" Волинської митниці за грудень: Железняк закликав провести реформу Держмитслужби

Державна митна служба потребує реформ через велику корупцію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, фото йому надіслали підписники.

""Чорна каса" волинської митниці за імпорт. За один місяць - говорять за грудень. Волинська (ще Чернівецька та Одеська), до речі, координується прямо з Офісом Президента.

Як вам? Ще є питання про необхідність реформи Митниці?

P.S. Але уряд поки зайнятий впровадженням ПДВ на ФОП для боротьби з контрабандою)", - додав він.

Корупція на митниці: оприлюднено фото чорної каси
Читайте: На Кропивницькій митниці викрили корупційну схему вимагання коштів у експортерів. ФОТОрепортаж

Читайте: Конкурс на керівника митниці: Більше половини кандидатів не пройшли перший тест

Це не те що крапля в морі це крапля в океані, митниця України це курка яка несе золоті яйця, вони зараз в такому шоколаді що й нікому не снилося (звісно на другому місці, на першому тцк)
22.01.2026 12:02 Відповісти
Знову одне й те саме.. Роблять вигляд що чистку провели, а ставлять своїх і по новому ідуть жнива і казна держави розкрадена... . Митники всі як один мають сидіти у вязниці а майно має бути конфісковане..у всіх, хто там колись працював
22.01.2026 12:17 Відповісти
Срану Крупу посадити не змогли, не те що митницю реформувати.
22.01.2026 12:23 Відповісти
Скільки існує митних переходів/митниць в Україні, стільки ж і чорних кас у їх керовників, призначених єрмаком-зеленським!!!!
Усі це знають упродовж 30 років! Кучма-піскун-литвини-коваль, це можуть засвідчити, бо вони ж «доброчесні»!!!…..
22.01.2026 13:03 Відповісти
Але ж працюють на митниці не якісь рептилоїди - працюють такі самі українці як ми. І при цьому десятиріччями нічого не міняється: однакові круглі погано вибриті рожі, посажені на товстезних пузатих тілах. Та сама відсутність інтелекту в очах. Це не міняється всі 35 років незалежності. Тому тут проблема не тільки в державі: кожен, хто доривається до "корита" набиває собі кишені, і більшість українців в побуті кажуть, що теж би крали, якби мали таку можливість. І що з цим робити - так і не зрозуміло
22.01.2026 12:23 Відповісти
Поставити факівців від партнерів.
22.01.2026 13:05 Відповісти
Треба впровадити систему , в яку не матиме втручання митник. Повністю завадити «людський фактор». А оформлення має бути максимально онлайн. Як зроблено тут, у Штатах-митна декларація оформлюється онлайн за 15 хвилин. А проходження митниці здійснюється за 3-4 хвилини, звісно якщо не попадеш під рандомну перевірку.
22.01.2026 17:10 Відповісти
шо робить уже давно понятно, реформа судовая полная и плетка над головой и жопой в виде набу и других антикоррупционных органов(нормальных) и все бл заработает как часы когда будет наказание адекватное!
22.01.2026 13:05 Відповісти
Теж не спрацює. Бо і суддями, і в НАБУ будуть працювати ті самі пузаті, мордаті хапуги. Адже суддів і тих, хто їх контролює, треба ДУЖЕ багато, а людей, готових жити тільки на зароблені гроші, значно менше. Не дарма в совку не тільки в кіно казали "Шоб ти жив на одну зарплату".

Вдумайтесь: тільки суддів, поліції, прокурорів і держ.чиновників в Україні десь 5 мільйонів. Може більше. На кого Ви поміняєте ці 5 мільйонів? І хто буде виконувати покарання для них?
22.01.2026 13:21 Відповісти
Щось Ви трохи перегнули. Навіть не трохи. Поліції в нас 300к, державних службовців - останнє, що я читав, це зменшення їх числа до 260к. Митниця - знаю, було 120к. Прокурорів - кількадесят тисяч, суддів ще менше. І головне: їх чисельність регулюється законами. Можна почитати і точно порахувати. Ну ніяк 5 лямів не набереться. Навіть якщо додати бюджетників: вчителів, лікарів, ets.
22.01.2026 15:51 Відповісти
Читав у когось таку байку що німці до приходу гітлера до влади мали звичку не платити за суспільний транспорт. Після його приходу якось в Берліні була облава - зупили трамвай - штурмовики перевірили трамвай та почали перевіряти квитки - тих хто не мав вивели на вулицю і постріляли біля цьго трамваю...
Німці до цього часу державі платять справно....
Може і на митниці це спрацювало б.... Спіймали - кулю в лоб...
22.01.2026 13:06 Відповісти
Саме так і треба робити усюди. Є правда китайська секта, які розповідають буцім-то в китаї розстрілюють і не допомагає. Але є нюанс про який вони мовчать - у китайців зовсім інший менталітет, у них на майдані розстріляли сто тисяч і нічого не сталось, у нас розстріляли сотню і влада змінилась.
Тому на термін доки ми ще не вступили до ЄС - смертна кара за корупцію єдиний спосіб щось змінити.
22.01.2026 13:38 Відповісти
Ну навіщо ж так далеко в історію занурюватися? В районі нульових в Білорусі зупинявся громадський транспортний засіб і перевіряли білети. Не розстрілювали, а зразу ж вантажили в "воронок". Всім так подобалося. Ну а зараз в Білорусі також всім все подобається. Кому не подобалося - гниє на болотах, як говорив один білоруський мєнтовський генерал.
22.01.2026 15:56 Відповісти
Мають бути публічно повішені (на розстріл вони не заслужили) декілька тисяч митників.
22.01.2026 13:32 Відповісти
Де наші "бойові воїни" та дємбєля? Слабо туди під'їхати та розібратися? Слабо: бо там одразу пропадеш без вісті. Тільки анонімно погрожувати в інтернеті "герої"
22.01.2026 12:21 Відповісти
На одних генераторах наварили під 40 мільярдів гривень два три роки тому, а що зараз коїться страшно й уявити..
22.01.2026 12:22 Відповісти
Схема, созданная Зеленским и Ермаком, исправно работает и поставляет бабло наверх. Как и со МСЕК с ТЦК. Принцип жизни зелени был озвучен еще в 2019 году. Война предоставила им лишь новые возможности.

22.01.2026 12:23 Відповісти
Та ні, звичайно!
Але ж зелені вже митницю давно відреформували!
Хіба ні? Здається, навіть, тричі.
Ось це на фото і є перемога в реформуванні митниці та кінець епохи брехні.
22.01.2026 12:39 Відповісти
Я насчитал минимум 5 раз с 2019 года.
22.01.2026 14:15 Відповісти
Ну, не вирішив Порох таке завдання за цілих за 4 роки! Не справився!
За це ти і тобі подібні поміняли Пороха на "маладова-нєзапятнанава", який це питання вирішив і відрапортував: системної корупції в країні немає! Всі корупціонери з країни виїхали!
Саме про цю епічну перемогу над хабарниками і хабарництвом найвеличнішого лідора і свідчать ці фото!
22.01.2026 15:05 Відповісти
Не была святой. На такого, чтобы вся линейка на 99,9% состояла из конченных барыг - не было никогда. Зеля, "рехформатор" хренов, нареформировал ее так, что даже Яныку фору дал. Это график сразу после прихода Зеленского во власть.

22.01.2026 14:14 Відповісти
Тут вже все. Потрібно все спалити й будувати по новому. Пацюки прогризли фундамент держави.
22.01.2026 12:26 Відповісти
Потрібно залучати факівців від партнерів хоча б на ключові і керівні посади, бо так покоління пройдуть, поки країна зміниться на краще, ми можемо до цього і не дожити.
22.01.2026 13:10 Відповісти
І знову,і знову,і знову і так до безкінечності....краде- "зе *******"
22.01.2026 12:37 Відповісти
Приєднання до Євросоюзу і як наслідок зникнення митниць на західному кордоні. А в майбутньому на східному та північному кордонах спільні бригади митників з країнами ЄС
22.01.2026 12:39 Відповісти
Всіх митників на фронт. Там же ж хворих і з відхиленнями немає, так? А не тварюки сидять і даже під час війни гребуть гроші лопатами на контрабанді. Те ж саме з поліцаями і ТЦК-шниками. Всі хто на державній службі повинні мінімум по три місяці повоювати за цю державу. Доречі даже на Сосії мусорів зобов'язують кілька місяців пройти в зоні бойових дій.
22.01.2026 12:55 Відповісти
Панове не заздріть ви знаєте скільки коштує влаштуватись на митницю і яка черга бажаючих одеса 7км за день більше збирає тому всі рвуться у митники міграційну податкову а тепер ще і медики золоте корито кругова порука система не міняється вона пристосовується всі пов,язані хто на потоках сидить той до останнього дня тримається і як спадщину передає місце одним махом всіх зібрать і перевірити статки їх і їхніх родичів хватить кредитувать є с і америку
22.01.2026 13:08 Відповісти
Скільки їх цих "реформ" митниці вже було - і що? Контрабанда буде існувати доти доки буде існувати митниця!
22.01.2026 13:09 Відповісти
Ліквідувати митницю зовсім. Залишити пункти контролю заборонених товарів- зброя наркотики та інше. Економіка тільки виграє.
22.01.2026 13:17 Відповісти
...китайська!
22.01.2026 15:57 Відповісти
Спитай у ші прогноз якщо ліквідувати митницю. Якщо сам не розумієш.
22.01.2026 16:01 Відповісти
Плював я на твій штучний інтелект.
Люди з мізками самі розуміють, чия економіка економічніша - та, що випускає, умовно, тисячу підшипників, чи та, що випускає сто міліонів підшипників.
Відтак - при відсутності митниці перша економіка загнеться повністю, і дуже швидко.
22.01.2026 16:15 Відповісти
Поки керівників митниці не будуть обирати серед українських громадян наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада, доти там буде корупція та побори. Завжди головою митниці назначали особисто віддану людину, яка повинна передавати корупційні гроші президенту.
22.01.2026 13:19 Відповісти
На скільки ж в нас побільшало доларових мільйонерів - митниця , ВЛК , МСЕК ... хто там ще ?
22.01.2026 13:42 Відповісти
Зеленіушльопи,а люди кров'ю заливаються
22.01.2026 14:19 Відповісти
І знову, знову, знову і весь час офіс президента, або найбільші друзі Голобородька. Кого ви навибирали 73%???
22.01.2026 14:22 Відповісти
Україна "тоне в крові" люди по гривні збирають для фрону; але ЦЯ ПАДАЛЬ "загубила реальність" Тому: або цю наволоч на фронт, або будуть суди Лінча (жалко що не можна "до стінки" по законам ВЧ)
22.01.2026 14:32 Відповісти
я усцикаюсь від постановки питання!
народний депутат до чогось закликає?
кого закликає?
мене, сусіда юру, бабу галю, що огірки продає на базарчику?
22.01.2026 15:07 Відповісти
$450 тыс. примерно. Маловато будет за месяц.
22.01.2026 15:23 Відповісти
Надіслали підписники знаємо таких,що сидять в команді,та мониторять,чи правильно розподіляють касу поміж наглядачів.
22.01.2026 16:51 Відповісти
Вже січень закінчується, а вони досі не здали касу за грудень. От і отримали Жадібність згубила. Думали, що нове керівнийтво ОПУ пропустить грудень. А вони виявились "профі". Тепер митницю точно реформують - тобто тариф буде подвійний.
22.01.2026 20:50 Відповісти
А потім люди дивуються - як ФРС встигає стільки банкнот друкувати ??
23.01.2026 14:48 Відповісти
Псевдо реформи на митниці ,це як міняти брудні шкарпетки з лівої ноги на праву.Там нема чесних людей,там просто клондайк вимагачів і рекетирів.Система мега корупції побудована при кучмі процвітає,нема шансу там щось поміняти,система живе автономно,дає трьошку на Київ,жирує і не виліковна.
23.01.2026 22:01 Відповісти
если хочешь популярности и пиара объяви ,,Реформы,, ...
какой скудный словарный запас на букву ,, Р ,, ...
есть магическое ... ,, РАССТРЕЛ ,, / если хотим перемен /

А если коротко : «реформы» - удобное оправдание.
снимают с себя ответственность
выигрывают время
выглядят «прогрессивно»
перекладывают боль на будущее
Проще обьявить «реформы» - а караван так и дальше пойдет .............
24.01.2026 21:40 Відповісти
 
 