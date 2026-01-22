12 330 47
"Чорна каса" Волинської митниці за грудень: Железняк закликав провести реформу Держмитслужби
Державна митна служба потребує реформ через велику корупцію.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами парламентаря, фото йому надіслали підписники.
""Чорна каса" волинської митниці за імпорт. За один місяць - говорять за грудень. Волинська (ще Чернівецька та Одеська), до речі, координується прямо з Офісом Президента.
Як вам? Ще є питання про необхідність реформи Митниці?
P.S. Але уряд поки зайнятий впровадженням ПДВ на ФОП для боротьби з контрабандою)", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось про викриття посадовця митного поста на Буковині, який брав по $100 за кожен незаконно ввезений IPhone.
- Також було викрито інспектора Львівської митниці на "відкатах" за безмитне ввезення ювелірних виробів.
Топ коментарі
+27 Sergey #606813
показати весь коментар22.01.2026 12:02 Відповісти Посилання
+20 Caesar Rsi #551221
показати весь коментар22.01.2026 12:17 Відповісти Посилання
+17 Віталій Поліщук
показати весь коментар22.01.2026 12:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усі це знають упродовж 30 років! Кучма-піскун-литвини-коваль, це можуть засвідчити, бо вони ж «доброчесні»!!!…..
Вдумайтесь: тільки суддів, поліції, прокурорів і держ.чиновників в Україні десь 5 мільйонів. Може більше. На кого Ви поміняєте ці 5 мільйонів? І хто буде виконувати покарання для них?
Німці до цього часу державі платять справно....
Може і на митниці це спрацювало б.... Спіймали - кулю в лоб...
Тому на термін доки ми ще не вступили до ЄС - смертна кара за корупцію єдиний спосіб щось змінити.
Але ж зелені вже митницю давно відреформували!
Хіба ні? Здається, навіть, тричі.
Ось це на фото і є перемога в реформуванні митниці та кінець епохи брехні.
За це ти і тобі подібні поміняли Пороха на "маладова-нєзапятнанава", який це питання вирішив і відрапортував: системної корупції в країні немає! Всі корупціонери з країни виїхали!
Саме про цю епічну перемогу над хабарниками і хабарництвом найвеличнішого лідора і свідчать ці фото!
Люди з мізками самі розуміють, чия економіка економічніша - та, що випускає, умовно, тисячу підшипників, чи та, що випускає сто міліонів підшипників.
Відтак - при відсутності митниці перша економіка загнеться повністю, і дуже швидко.
народний депутат до чогось закликає?
кого закликає?
мене, сусіда юру, бабу галю, що огірки продає на базарчику?
какой скудный словарный запас на букву ,, Р ,, ...
есть магическое ... ,, РАССТРЕЛ ,, / если хотим перемен /
А если коротко : «реформы» - удобное оправдание.
снимают с себя ответственность
выигрывают время
выглядят «прогрессивно»
перекладывают боль на будущее
Проще обьявить «реформы» - а караван так и дальше пойдет .............