"Чорна каса" Волинської митниці за грудень: Железняк закликав провести реформу Держмитслужби

Державна митна служба потребує реформ через велику корупцію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, фото йому надіслали підписники.

""Чорна каса" волинської митниці за імпорт. За один місяць - говорять за грудень. Волинська (ще Чернівецька та Одеська), до речі, координується прямо з Офісом Президента.



Як вам? Ще є питання про необхідність реформи Митниці?



P.S. Але уряд поки зайнятий впровадженням ПДВ на ФОП для боротьби з контрабандою)", - додав він.





Що передувало?

Раніше повідомлялось про викриття посадовця митного поста на Буковині, який брав по $100 за кожен незаконно ввезений IPhone.

Також було викрито інспектора Львівської митниці на "відкатах" за безмитне ввезення ювелірних виробів.

